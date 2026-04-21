BITCOIN (BTC)

Bitcoin 76.000 doların üzerine döndü, Orta Doğu gerilimiyle volatilite arttı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin 76.000 doların üstüne yeniden tırmandı, sert dalgalanmalar yaşandı.
  • Orta Doğu’daki gerilim ve petrol fiyatındaki yükseliş piyasayı salladı.
  • Trump yeni anlaşmada olumlu mesaj verdi, gözler diplomasi ve ateşkeste.
  • 🔎 Kritik veri: $BTC 73-75 bin dolar aralığında destek buldu, 79 bin dolarda direnç var.
Bitcoin, hafta sonu ABD ile İran arasında yaşanan gelişmelerin ardından 20 Nisan’da yeniden 76.000 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Son günlerde görülen dalgalanmalarda, jeopolitik gerilimler ve petrol fiyatlarındaki yükselişin etkili olduğu gözlendi. Kripto para piyasasında işlem görenler, özellikle diplomasiye dair belirsizliklerin ve Orta Doğu’daki ateşkesin akıbetinin piyasalar üzerinde yarattığı baskıyı yakından takip ediyor.

İçindekiler
1 Jeopolitik risk ve petrol fiyatları baskı kurdu
2 Trump’ın açıklamaları ve yeni anlaşma beklentisi
3 Teknik seviyeler, volatilite ve önümüzdeki süreç

Jeopolitik risk ve petrol fiyatları baskı kurdu

Orta Doğu’da tırmanan gerilim, küresel finans piyasalarında temkinli bir hava yarattı. Hafta sonuna girilirken, Hürmüz Boğazı çevresindeki hareketlilik ve ABD ile İran arasındaki karşılıklı mesajlar, petrolün varil fiyatını 90 dolar seviyesine yaklaştırdı. Enerji maliyetlerindeki bu artış, enflasyon kaygılarını güçlendirirken, makroekonomik risklere duyarlı olan Bitcoin gibi varlıklarda da sert fiyat hareketlerine yol açtı.

Piyasa oyuncuları, mevcut gelişmelerin özellikle türev piyasalarında hevesli ve temkinli işlemleri tetiklediğine dikkat çekiyor. Yatırımcılar hafta başında 78.000 dolara yakın seviyelerden gelen satışlarla risklerini azaltırken, hafta sonu gelen toparlanmada araçsallaşan temel etkenin yeniden yükselen petrol fiyatları ve diplomatik belirsizlikler olduğu belirtiliyor.

Trump’ın açıklamaları ve yeni anlaşma beklentisi

20 Nisan’da ABD Başkanı Donald Trump, “İran ile ABD arasında şu an müzakere edilen anlaşma, 2015 tarihli nükleer uzlaşmadan daha iyi olacak” mesajını verdi. 2018’de ABD’nin çekildiği bu eski nükleer anlaşmanın yerine daha kapsamlı bir mutabakat gündeme gelirken, Demokratlar ve bazı nükleer uzmanlar hızlı bir çözüme ulaşmanın zor olacağını savundu. Trump’ın yaptığı son açıklamalar, halihazırda petrol arzı ve ateşkes riskine odaklanan bir piyasada diplomasi başlığını da öne çıkardı.

Donald Trump’ın İran’la sürdürülen müzakerelerin, önceki anlaşmalardan daha etkili olacağına işaret eden sözleri, piyasalarda diplomatik gelişmelere dair beklentileri yeniden şekillendirdi.

Öte yandan Pakistan’da devam etmesi planlanan görüşmelere dair net bir takvim ortaya çıkmadı. İki haftalık ateşkesin sonlarına yaklaşılırken, sonraki diplomatik adımların zamanlaması belirsizliğini koruyor.

Teknik seviyeler, volatilite ve önümüzdeki süreç

Piyasa analizleri, Bitcoin fiyatının cuma günü 78.000 dolarda tepe oluşturarak, kısa süreli bir geri çekilme yaşadığını gösterdi. Yatırımcıların yeniden artan jeopolitik risk nedeniyle daha temkinli bir strateji izlediği, açık pozisyonlarda dalgalanmaların likidasyonları beraberinde getirdiği gözlendi. Teknik açıdan üst direnç 79.000 dolar civarında bulunurken, destek noktası 73.000 ile 75.000 dolar aralığında izleniyor.

Reuters’ın haberine göre, Hürmüz Boğazı’na ilişkin çıkan yeni gelişmeler ve enerji piyasasında artan belirsizlik, Brent ve WTI türü petrol fiyatlarını yukarı taşıdı. Enerji maliyetlerindeki yükseliş, özellikle ABD Merkez Bankası’nın para politikası beklentileri açısından önemli olurken, kripto para piyasasında da fiyat oynaklığını artırmaya devam ediyor.

CryptoAppsy verilerine göre Bitcoin, bu gelişmelerin ardından 76.000 doların biraz üzerinde işlem gördü. Teknik görünüm ve türev piyasasındaki açık pozisyonlar ise, önümüzdeki dönemde dalgalanmanın yüksek kalabileceğine işaret ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

