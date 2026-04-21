Solana (SOL)

Solana kısa vadede kritik destek alanını test ediyor, yükseliş için belirleyici seviye $78.81

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Solana’da fiyat 83,53 dolardan kısa süreli gerilemeyle destek bandına yaklaştı.
  • Destek hattı korunursa düzeltme sonrasında yeni yükseliş mümkün.
  • 💡 78,81 dolar altında ise boğa senaryosu zayıflayabilir, kritik takip seviyeleri bunlar.
  • En önemli nokta: Solana $SOL ’da kısa vadeli yön, bu destek bölgesindeki hareketle belli olacak.
Solana son saatlerde yaşanan geri çekilmeyle birlikte kısa vadede önem taşıyan bir destek bölgesine yaklaşırken, piyasadaki yön arayışı da netleşmeye başladı. Kripto para analistleri, Solana fiyatının güç kaybederek mikro destek bandını test ettiğini, ancak daha geniş bir yükseliş senaryosunun hâlâ masada olduğunu belirtiyor.

İçindekiler
1 Kısa Vadede Kritik Düzeyler
2 Sert Düşüşten Sonra Konsolidasyon Dönemi
3 Piyasa Yönünde Belirleyici Faktör: Destek Bölgesi

Kısa Vadede Kritik Düzeyler

Teknik analizlere göre Solana, kısa süre önce yaşadığı zirveden sonra dolar karşısında 83,53 seviyelerinde işlem görmeye başladı. Bu düzeylerin ardından fiyat, ilk güçlü destek alanı olarak öne çıkan 81,75 ile 80,53 bandına yöneldi. Uzmanlar bu bölgenin, grafikte öne çıkan birkaç geri çekilme seviyesine denk geldiğini ifade ediyor.

Analistler, mevcut düşüşü bir düzeltme dalgasının parçası olarak yorumluyor. Eğer alıcıların destek bölgesinde güçlü kalmayı başarır ve fiyat 78,81 dolar üzerinde tutunursa, mevcut yükseliş beklentisinin korunduğu belirtiliyor. Çünkü grafikte bu seviye, yükseliş yönlü yorumun derin iptal noktası olarak işaretli durumda.

Destek bölgesinin korunması hâlinde, düzeltmenin ardından yeni bir yükseliş hareketi için alan oluşabileceği kaydedildi. Fakat fiyat 78,81 doların altına sarkarsa, mevcut tablo zayıflayacak ve geri çekilme eğilimi belirginleşecek.

Sert Düşüşten Sonra Konsolidasyon Dönemi

BitGuru adlı analist, Solana’nın yakın geçmişteki keskin düşüşü ardından toparlanma yapısına geçtiğine dikkat çekiyor. Analizlere göre 93,45 dolardan başlayan son düşüş kısa süreli panik yaratmıştı. Ardından gelen toparlanma ile fiyat, orta vadeli bir bantta sıkıştı ve yükselişe zemin hazırladı.

Yakın zamanda, Solana fiyatı 90,95 dolar civarındaki dirençten reddedildikten sonra 85 dolara geriledi. Buna karşın grafikte gösterilen 82 dolar yakınındaki dönüş bölgesi hâlâ korunuyor. Analistler, bu seviyenin üzerinde kalındığı sürece düşüş yerine bir yükseliş trendinin hâkim olduğunu düşünüyor.

Piyasa Yönünde Belirleyici Faktör: Destek Bölgesi

Solana’daki kısa vadeli destek bölgesinin korunup korunmadığı, önümüzdeki hareketi belirleyecek en önemli kriter hâline geldi. Boğalar bu bölgeyi başarıyla savunursa, çıkışın ardından yeni tepe denemeleri gündeme gelebilir. Ancak destek hattının altında kalınması durumunda, mevcut yükseliş senaryosu ciddi şekilde zayıflayacak.

Analistler, son geri çekilmeye rağmen yapının halen pozitif olmaya devam ettiğini ifade ediyor. Özellikle son dönemde fiyatın daha yüksek dipler oluşturması, piyasa katılımcılarının satış baskısına karşı direnç gösterdiği şeklinde okunuyor.

Solana son geri çekilmeye rağmen 82 dolar üzerindeki dönüş alanını koruyor. Yükselişin sürmesi, tamamen bu bölgedeki fiyat hareketine bağlı olacak. Satış baskısı artarsa, yükseliş senaryosu gözden geçirilmek zorunda kalabilir.

Kısa vadede Solana yatırımcıları, mevcut destek hattını ve 78,81 seviyesini yakından izlemeye devam ediyor. Her iki durumda da önümüzdeki günlerde piyasanın yönü bu kritik seviyeler ışığında şekillenecek gibi görünüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

