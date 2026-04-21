Kripto yasa tasarısında kritik oy tarihi ertelendi, sektör tepki gösterdi

Kripto para piyasasında yeni düzenlemeler için bekleyiş sürerken, ABD Senatosu’ndaki Kripto Piyasa Yapısı Yasa Tasarısı’nın komitede görüşülmesiyle ilgili takvimde belirsizlik devam ediyor. Senato Bankacılık Komitesi’nin önemli isimlerinden Cumhuriyetçi Thom Tillis, yasa tasarısının Nisan ayında komitede oylanması veya değiştirilmesi için bir oturum düzenlenmesini beklemediğini açıkladı. Komite içinde sürecin kilitlendiği ve kripto sektöründeki tansiyonun yükseldiği belirtiliyor.

Stablecoin tartışmasında yeni düzenleme çıkmazı

Son dönemde, Senatör Tillis ile Maryland’li Demokrat Angela Alsobrooks stabilcoin ödülleriyle ilgili yaşanan çıkmazı çözmek için yürüttükleri müzakerelerle öne çıktı. Stabilcoin alanındaki düzenlemelere ilişkin tartışmalar, özellikle ödül (yield/reward) sistemleri üzerinde yoğunlaşıyor. Temmuz’da onaylanan GENIUS stablecoin tasarısı, stabilcoin ihraççılarının doğrudan faiz ödemesini yasaklasa da, Coinbase gibi dış platformların ödül sunmasını engellemiyor. Bankacılık sektörü temsilcileri ise bu uygulamanın bankalardan mevduat çekilmesine ve yerel finans kurumlarının zayıflamasına yol açabileceğini savunuyor.

Kripto para şirketleri ise ödül sistemlerine getirilecek kısıtlamaların inovasyonu sekteye uğratacağı görüşünde birleşiyor. Komiteye yakın kaynaklar, son taslak metinde faaliyetsiz (idle) stabilcoin bakiyelerinde ödül verilmesinin yasaklanmasına, ancak işlem (activity) temelli getirilerin korunmasına yönelik ifadelerin yer aldığını aktardı. Ayrıca, metindeki bu kısımlarda artık ciddi bir değişiklik yapılmasının zor olduğu iddia ediliyor.

Kripto mevzuatındaki düğümlü konuların başında stabilcoin ödülleri geliyor. Sektör temsilcileri, “Bu ödüllerin yasaklanması inovasyonu durdurur” derken, bankacılık lobileri bunun geleneksel finans sistemi için risk oluşturduğu görüşünü savunuyor.

Senato’daki süreç ve karar takvimi

Yasa tasarısında işlerin yavaşlaması senatoda ve kripto topluluğunda baskının artmasına yol açtı. Tasarının bir versiyonu neredeyse bir yıl önce Temsilciler Meclisi’nden geçmiş, tarım komitesinde de partiler arası farklılıklarla ilerlemişti. Fakat nihai düzenlemenin yasalaşabilmesi için bankacılık komitesinin onayının ardından iki versiyonun birleştirilmesi gerekiyor.

Mart ayında Senatör Cynthia Lummis, Washington’daki Blockchain Zirvesi’nde komitenin bir Nisan oylaması hedeflediğini açıklamıştı. Ancak, Senatör Bernie Moreno kısa sürede yasa tasarısı ilerlemezse dijital varlıklarla ilgili kanunun yakın gelecekte çıkamayacağı uyarısında bulundu. Komitenin başkanı Tim Scott’a göre ise mevzuatın Mayıs ayında tekrar gündeme gelmesi olasılığı var.

Taslak düzenleme, hangi dijital varlıkların menkul kıymet veya emtia sayılacağı, denetim yetkisinin hangi kuruma verileceği ve şeffaflık yükümlülüklerinin kapsamı konusunda netlik getirmeyi amaçlıyor. Geçen yıl boyunca, tasarı üzerindeki tartışmalar ve lobi faaliyetleri komitenin ilerlemesini güçleştirdi.

Sektörün baskısı artıyor

Geçen hafta bankacılık sektörü temsilcilerinin son düzenleme metnindeki endişelerini komitedeki diğer senatörlere taşıdığı belirtildi. Öte yandan, bu hafta komitenin odağı, ABD Merkez Bankası başkan adaylarından Kevin Warsh’ın onay sürecine çevrildiği için kripto yasa tasarısındaki hareketlilik bir süreliğine arka planda kaldı.

Ayrıca, The Digital Chamber CEO’su Cody Carbone da Senato’daki üst düzey isimlere gönderdiği mektupta, dijital varlık pazarları için yasal çerçevenin bir an önce oluşturulmasının ABD’deki yenilikçi finans sektörünün liderliğini korumak açısından kritik olduğunu vurguladı. Carbone, piyasalarda dijital varlıkları benimseyen milyonlarca kişinin net mevzuat beklentisi içinde olduğunu belirtti.

“Yasal netlik sağlanması, dijital varlıkları tercih eden 70 milyon Amerikalı için önemli olduğu kadar, ABD’nin gelecek nesil finans teknolojisinde liderliğini güçlendirmek adına da gereklidir.”