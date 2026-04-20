Solana son düşüş sonrası kritik desteklerde 85,73 dolara tutundu

Solana, son günlerde yaşanan fiyat geri çekilmesinin ardından piyasanın dikkatini yeniden üzerine çekti. Varlığın orta 80 dolar bandında dalgalanması, yatırımcıların ve analistlerin bir sonraki ana eğilimin ne olacağı konusunda çeşitli senaryolar geliştirmesine yol açtı. Piyasa gözlemcileri, özellikle kısa vadeli destek bölgelerini yakından izlemeye başladı. Son fiyat hareketleri, belirgin bir karar anına işaret eden yapılar ortaya koydu.

Dengelenme ve destek bölgeleri öne çıkıyor

Çok sayıda analist, Solana’da kısa vadeli oynaklığın ardından fiyatların istikrar kazanabileceğini belirtti. Piyasanın önde gelen analiz şirketlerinden MCO Global DE, son gelişmeleri düzeltme süreci olarak değerlendirdi. Şirketin analizine göre, Solana şu sıralar 81–83 dolar aralığında yer alan bir mikro destek bölgesi üzerinde hareket ediyor. Bu seviye, alıcıların ilk savunma hattı olarak dikkat çekerken, daha geniş açıdan en kritik destek noktasının 78,81 dolar olduğu ifade edildi.

78,81 dolar seviyesinin korunması, yükseliş beklentisinin devamı açısından önem taşıyor. Analistler, fiyatın bu sınırın üzerinde kalması durumunda 87–89 dolar bandına doğru yeni bir atak gelebileceğini düşünüyor. Tersine, bu seviyenin aşağı yönlü kırılması halinde ise 75 dolara kadar yeni bir geri çekilme yaşanabileceği öngörülüyor.

Piyasada iyimser senaryolar ve akümülasyon yorumu

Bazı piyasa katılımcıları ise Solana’daki son hareketliliği daha iyimser bir perspektiften ele alıyor. BitGuru isimli analist, fiyatların 93 dolar seviyesinden sert bir düşüşle orta bandında taban oluşturduğuna dikkat çekti. Bu süreçte güçlü alımların öne çıktığı ve piyasa yapısında belirgin bir akümülasyon sürecine girildiği aktarıldı.

Öte yandan, fiyatın ardından 82–84 dolar aralığında tutunması, teknik olarak bir kırılma ve geri çekilme (breakout-retest) formasyonuna işaret etti. Analistlere göre, bu bölge üzerinde kalındığı müddetçe Solana’da yeni yükselişler mümkün olabilir. Özellikle 90,95 doların aşılması, ivmenin daha da güçlenmesine zemin hazırlayabilir.

Uzun vadeli görünüm ve kritik seviyeler

Uzun vadeli fiyat hareketlerini değerlendiren Shah, Solana’nın geçmişte 20–30 dolar bandında uzun süre taban yaptıktan sonra, ciddi bir yükseliş dalgasıyla 250 dolar seviyelerine tırmandığını hatırlattı. Bu rekor yükselişin ardından varlıkta kademeli bir düzeltme başladı ve fiyatlar 80–90 dolar bandına geri çekildi.

Shah’ın analizine göre aşağı yönde 67 dolar kritik destek, yukarıda ise 120, 160 ve 200 dolar dirençleri önemli konumda bulunuyor. Yatırımcılar, özellikle fiyat 80 dolar üzerinde tutundukça orta ve uzun vadede 200 dolarlık hedefin masada kaldığını düşünüyor. Ancak 67 dolar seviyesinin kaybedilmesi durumunda, Solana’da daha derin bir düşüş yaşanabileceği yorumu yapılıyor.

“Fiyatların 80 dolar üstünde daha yüksek dipler oluşturması halinde 200 dolarlık hedefin gerçekçi olduğu, fakat 67 doların altına sarkılması halinde piyasada derin bir düzeltme görülebileceği belirtiliyor.”

CryptoAppsy verilerine göre Solana, şu an itibarıyla 85,73 dolar seviyesinden işlem görüyor. İşlem hacminin dengede seyretmesi, kısa vadede temkinli bir iyimserlik havası oluşturdu. Piyasa katılımcıları ise gelecek seanslarda fiyatın destek noktalarına vereceği tepkiye odaklandı. Önümüzdeki günlerde Solana’nın yükseliş trendine devam edip etmeyeceği ya da fiyatın konsolidasyon sürecinin uzayıp uzamayacağı netlik kazanacak.