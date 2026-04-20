Bitcoin haftalık 1,4 milyar dolarlık rekor girişle zirve yaptı

Geçen hafta dijital varlık yatırım ürünlerinde görülen güçlü sermaye akışları, kripto piyasalarında kısa süreli bir durgunluğun ardından yatırımcı ilgisinin yeniden arttığına işaret etti. Makroekonomik belirsizliğin hafiflemesi ve Bitcoin fiyatında yaşanan teknik yükseliş dalgası, yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesini hızlandırdı.

Bitcoin ve Ethereum’da dikkat çekici girişler

CoinShares’in yeni raporunda, kripto para yatırım ürünlerine toplamda 1,4 milyar dolarlık giriş yaşandığı belirtildi. Bunun büyük kısmını Bitcoin üstlendi ve bir haftada 1,116 milyar dolarlık yeni sermaye çekti. Bitcoin, haftanın ortasında 76.000 dolar seviyesini aşarak piyasa yapısındaki gidişatı değiştirdi ve üç haftadır üst üste olumlu sonuçlar elde etti.

Ayrıca, Ethereum cephesinde de hareketlilik dikkat çekti. Varlık, yılbaşından bu yana toplamda 197 milyon dolar giriş gördü ve son haftada 328 milyon dolarlık giriş ile ocak ayından beri en güçlü haftasını yaşadı. Bu artışlar, yatırımcı güveninin yükseldiğine yönelik bir gösterge olarak öne çıkıyor.

Fiyat hareketleri ve bölgesel farklar

ABD piyasaları kripto yatırım ürünlerinde başı çekerken, ülkeden 1,5 milyar dolarlık giriş kaydedildi. Almanya ise 28 milyon dolarlık ılımlı bir artışla genel olumlu tabloya katkı sağladı. Ancak İsviçre, 138 milyon dolarlık çıkış ile kasım ayından bu yana en büyük haftalık kaybını yaşadı. Bu durum, küresel yatırımcı davranışlarında tüm bölgelerde aynı oranda iyimserliğin görülmediğini ortaya koydu.

Öte yandan, kısa Bitcoin ürünlerine sadece 1,4 milyon dolarlık küçük çaplı bir ilgi geldi. Yani, yatırımcıların riskten kaçış stratejilerinde önemli bir artış kaydedilmediği, aksine yükseliş beklentisinin ağır bastığı gözlemlendi.

Analist Celal Küçüker, Solana’nın teknik olarak uzun vadeli yükseliş trendini koruduğuna ve uygun koşullar oluşursa fiyatın 300 ila 450 dolar bandına kadar tırmanabileceğine işaret ediyor. Küçüker’e göre, fiyat kısa süre önce 70-85 dolar aralığında güçlü bir toparlanma gösterdi ve 130-160 dolar bandındaki direnç bölgesine yaklaştı. Bu seviyenin aşılması 190-220 dolar bandı için kapı aralayabilir.

Solana, XRP ve makroekonomik gelişmeler

Ethereum’un yanı sıra alternatif kripto paralarda ise karışık bir tablo söz konusu oldu. XRP’de 56 milyon dolarlık, Solana’da ise 2,3 milyon dolarlık çıkış kaydedildi. Buna rağmen, Solana fiyatı son haftalarda 85,85 dolar civarında seyrederek pozitif bir hareket sergiledi. CryptoAppsy verilerine göre Solana 85,85 dolar civarındaki fiyatıyla dikkat çekiyor.

Amerika’da açıklanan son enflasyon verileri de piyasalardaki olumlu havayı destekledi. Tüketici enflasyonu yüzde 3,3, çekirdek enflasyon ise yüzde 2,6 olarak açıklandı. Bu oranlar, piyasa oyuncularının enflasyonu sistemik bir risk yerine daha çok arz kaynaklı bir hareket olarak değerlendirmesine neden oldu ve riskli varlıklara olan talebi güçlendirdi.

Sonuç olarak, Bitcoin başta olmak üzere lider kripto paralara yönelik üst üste üçüncü haftada da yüksek tutarda para girişi gerçekleşti. Ancak bölgesel farklılıklar ve bazı varlıklarda devam eden satışlar, piyasaların hâlâ seçici bir risk iştahıyla hareket ettiğini gösteriyor.