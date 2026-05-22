Coinbase’ten çıkan 684.934 HYPE dolaşımdaki arzın %3’üne denk geldi

Son iki günde yeni oluşturulan bir cüzdandan, Coinbase üzerinden 684.934 HYPE token’ı taşındı. Yaklaşık 40,7 milyon dolar değerindeki bu hareket, HYPE’taki likidite durumunun yeniden tartışılmasına yol açtı. HYPE, hem arzı kısıtlı yapısıyla hem de özellikle kurumsal yatırım tarafındaki ilginin artmasıyla öne çıkan büyük hacimli coin’lerden biri olarak biliniyor.

Likidite hareketlerinin arka planı

Cüzdana taşınan HYPE’lar, piyasa takipçilerince satış amacı olarak değil, genellikle biriktirme ve pozisyon artırma hamlesi olarak değerlendirildi. Kripto borsalarından şahsi cüzdanlara yapılan transferler, çoğu zaman staking ya da merkeziyetsiz finans (DeFi) uygulamalarında kullanılmak üzere planlanıyor.

Bu son transfer zamanlaması da dikkat çekiyor. HYPE tarafında staking nedeniyle piyasadaki dolaşım hızlı bir şekilde azalırken, borsa yatırım fonlarının artan ilgisi de piyasanın hacmini tetikledi.

Dolaşımda olan gerçek HYPE arzı ne kadar?

HYPE’ın piyasadaki dolaşımdaki arzı 238 milyon token seviyesinde açıklanıyor. Ancak zincir üstü analiz yapan birçok uzmana göre, bu rakam gerçek durumu yansıtmıyor. Çünkü dolaşımdaki token’ların büyük çoğunluğu çeşitli protokollerde kilitli (staking) durumda.

Delphi Digital tarafından yapılan analizde, 21 Nisan itibarıyla HYPE’ın dolaşımdaki toplam varlığının %75,78’i staking protokollerinde kilitli görünüyordu. Bu, yaklaşık 405,78 milyon token’ın protokol staking’inde, 22,28 milyon token’ın ise likit staking’e bağlı olarak ayrıldığı anlamına geliyor. Bilindiği gibi, Hyperliquid üzerindeki staking süreçlerinde token’ın geri çekilmesi için yedi günlük bir bekleme süresi şartı bulunuyor.

Mini sözlük: Staking, bir blokzincir ağı üzerinde varlıkların belirli bir süre kilitlenmesi karşılığında kullanıcıya belirli ödüller sağlayan sistemdir. Staking’de kilitli olan token’lara belirli süre boyunca erişilemez.

Buna ek olarak, HyperLend gibi merkeziyetsiz finans protokolleri de, toplam staked HYPE varlıklarının yüzde 48’ine sahip durumda. Koşullu kullanılabilir bu varlıklar, genellikle teminat amacıyla DeFi ekosisteminde tutuluyor.

HYPE likiditesi ve fiyat hareketleri

Piyasada dolaşıma girebilen HYPE miktarı, çeşitli teknik ve protokol gereklilikleri nedeniyle 20 ila 30 milyon arasında değişiyor. Bu seviye, toplam bildirilen dolaşımdaki arzın yalnızca %8 ila %12’sine denk geliyor. Bu nedenle, 684.934 HYPE’lık son transfer, likit arzın %2,3 ile %3,4’üne denk geldi. Analistlere göre, bu tür büyük hareketler, kısıtlı arzı olan token’larda fiyat üzerinde orantısız etki yaratabiliyor.

Kaç HYPE’ın gerçekten serbest dolaşımda olduğuna dair farklı yöntemler kullanılıyor. “Effective float” olarak anılan bu oran, genelde borsada kolayca işlem görebilen token’lara verilen isimdir ve büyük cüzdan transferlerinde fiyat oynaklığını açıklamak için kullanılıyor.

Parametre Rakam Bildirilmiş dolaşımdaki arz 238 milyon HYPE Staking’de kilitli miktar 405,78 milyon HYPE Likit staking miktarı 22,28 milyon HYPE Effective float (tahmini likidite) 20–30 milyon HYPE Büyük cüzdan transferi 684.934 HYPE

Geçmişte yaşanan benzer bir transfer 6 Mayıs’ta gerçekleşmiş, yaklaşık 350.000 HYPE cüzdana çekildikten sonra tekrar staking’e yatırılmıştı. Yeni transferin de benzer bir yol izlemesi halinde, piyasadaki likit arz daha da azalabilir.

Fiyat ve hacim dinamikleri

Transferle birlikte HYPE’ın fiyatı 59,23 dolar seviyesinden işlem gördü. Günlük spot işlem hacmi ise 127 milyon doları buldu. Analistler, günlük işlem hacminin arzla orantılı olarak yüksek kalmasının volatilite riskini artırdığını düşünüyor. Son 24 saatte HYPE’da yaklaşık %4’lük bir düşüş yaşandı.

Cüzdan sahibinin kimliği ise bilinmiyor. Taşınan HYPE’lar staking’e mi gidecek, teminat olarak mı gösterilecek yoksa istirahatta mı tutulacak, önümüzdeki dönemde yakından izlenecek başlıklar arasında yer alıyor.

Uzmanlar, böyle dar bir likiditede yapılan büyük çaplı taşımaların fiyatı hızlı ve sert şekilde etkileyebileceği uyarısında bulunuyor. Cüzdan hareketlerinin, işlem hash’ları üzerinden blokzincir tarayıcılarında izlenmeye devam edilmesi, piyasadaki gelişmelerin şeffaf takibi için öneriliyor.