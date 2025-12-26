Altcoin Piyasasında Sert Rüzgârlar: Kritik Destekler Kırıldı, Risk İştahı Zayıflıyor

Kripto para piyasasında son haftalarda yaşanan dalgalanma, özellikle büyük hacimli altcoinlerde belirgin bir satış baskısını beraberinde getirdi. Küresel risk iştahının zayıflaması, Bitcoin’in yön arayışı ve makroekonomik belirsizlikler; yatırımcıların temkinli davranmasına neden oluyor. Bu tablo içinde Cardano, Binance Coin ve HYPE gibi öne çıkan projeler, önemli teknik seviyeleri kaybederek haftayı negatif ya da sınırlı kazanımlarla kapattı.

Cardano ve Binance Coin’de Ayı Baskısı Güçleniyor

Cardano (ADA), 0,40 dolar seviyesindeki kritik desteğini kaybetmesiyle birlikte yatırımcılarını tedirgin etti. Haftayı yaklaşık yüzde 3 kayıpla kapatan ADA, teknik olarak daha önce destek olan bu seviyeyi artık güçlü bir direnç olarak karşısında buluyor. 10 Ekim’de yaşanan sert düşüşten bu yana fiyat hareketleri belirgin biçimde ayı piyasasını yansıtıyor. Alıcıların piyasada görünmemesi, düşüş trendinin agresif bir şekilde devam etmesine neden oluyor. Bu baskı sürerse, Cardano fiyatının 0,3 dolar seviyesine doğru geri çekilmesi, hatta bu seviyenin de altının test edilmesi ihtimaller arasında değerlendiriliyor.

Binance Coin (BNB) cephesinde ise farklı ama benzer riskler dikkat çekiyor. BNB, 900 dolar direncini aşma denemesinde sert bir reddedilme yaşadı ve fiyat 840 dolar civarına geriledi. Haftalık bazda yüzde 1’lik kayıp sınırlı görünse de, momentumun satıcılar lehine olduğu vurgulanıyor. Analistlere göre 800 dolar ve 690 dolar seviyeleri, olası düşüşlerde önemli destek noktaları olarak öne çıkıyor. Bu seviyelerde oluşabilecek geri çekilmeler, uzun vadeli yatırımcılar için yeniden alım fırsatı yaratabilir. Ancak genel beklenti, BNB’nin 2026 başlarına kadar piyasanın gerisinde kalabileceği yönünde.

HYPE ve Piyasaya Yansıyan Güncel Gelişmeler

HYPE, haftayı yüzde 2’lik mütevazı bir yükselişle kapatmış olsa da, genel görünüm hâlâ zayıf. Eylül sonundan bu yana yüzde 60’tan fazla değer kaybeden kripto para, 26 dolar seviyesini aşamadığı sürece güçlü bir toparlanma sinyali vermiş sayılmıyor. 22 dolar civarında oluşan destek, kısa vadeli bir sıçrama sağlasa da, kalıcı bir yükseliş için fiyatın önce 26 doların, ardından 30 doların üzerine yerleşmesi gerekiyor.

Öte yandan piyasada yalnızca teknik faktörler değil, regülasyon kaynaklı haberler de etkili oluyor. Son günlerde ABD’de kripto borsalarına yönelik denetimlerin sıkılaştırılacağına dair haberler, altcoin piyasasında genel bir satış baskısı yarattı. Ayrıca bazı büyük yatırım fonlarının riskli varlıklardaki pozisyonlarını azaltması, altcoinlerdeki hacimlerin düşmesine neden oldu. Bu gelişmeler, mevcut düşüş trendinin yalnızca teknik değil, aynı zamanda temel nedenlerle de desteklendiğini gösteriyor.

Genel tablo, altcoin piyasasında kısa vadede temkinli olunması gerektiğine işaret ediyor. Cardano, Binance Coin ve HYPE özelinde görülen teknik zayıflıklar, yatırımcı güveninin henüz geri dönmediğini gösteriyor. Bununla birlikte, güçlü destek seviyelerine yaklaşılması, uzun vadeli bakış açısına sahip yatırımcılar için fırsatlar da yaratabilir.