RIPPLE (XRP)

Ünlü İsim XRP’yi Yıllardır Ayakta Tutan Sırrı Açıkladı: “XRP Ordusu” Etkisi

Özet

  • Novogratz, XRP’nin gücünü kurumsal para yerine topluluk bağlılığıyla ilişkilendirdi.
  • Bitcoin’de spot ETF girişleri arzı emerek piyasa yapısını belirleyen ana unsur olarak öne çıkardı.
  • Nasdaq riski ve yapay zeka kaynaklı istihdam belirsizliğinin kripto para için ortak makro baskı alanları olarak işaret etti.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Galaxy Digital CEO’su Mike Novogratz, XRP’nin kalıcılığını Wall Street sermayesinden ziyade “XRP Ordusu” olarak anılan sadık topluluğun inancına bağladı. Yakın tarihli bir podcast konuşmasında yaptığı değerlendirmede Novogratz, Bitcoin tarafında spot ETF’lerin piyasa yapısını belirlediğini, XRP tarafında ise görünürlüğü ve ilgiyi canlı tutanın tabandan gelen sahiplenme olduğunu vurguladı. Kripto para piyasasında hızla çoğalan coin anlatıları arasında topluluk bağlılığının bir varlık için hayatta kalma mekanizmasına dönüştüğünü savundu.

İçindekiler
1 XRP’nin Dayanıklılığında Topluluk Etkisi
2 ETF’ler, Arz Dinamikleri ve Makro Baskılar

XRP’nin Dayanıklılığında Topluluk Etkisi

Novogratz’a göre XRP’yi ayakta tutan temel dinamik Wall Street’in düzenli ilgisi değil, birden fazla piyasa döngüsü boyunca kopmayan topluluk desteği. “XRP Ordusu”nın sesini sürekli duyurması ve etkileşimi sürdürmesi altcoin‘in gündemde kalmasını sağlıyor. Böylece varlık yeni projelerin ve kısa ömürlü trendlerin arasında silinmiyor.

Bu yaklaşım sermayenin daha seçici hale geldiği bir dönemde topluluğu zayıf altcoin’lerin zamanla görünmezleşebileceği fikriyle birleşiyor. Novogratz, XRP’yi uzun süredir hayatta kalan bazı kripto paralarla aynı kategoriye yerleştirerek yenilik veya getiri vaatlerinden bağımsız biçimde inanç faktörünün kalıcılık yaratabildiğini ima etti.

Analist Xaif Crypto ise Ripple CTO’su David Schwartz’ın 2017’de dile getirdiği bir noktayı hatırlattı. XRP Ledger üzerindeki işlem ücretlerinin dolar değil XRP cinsinden olması nedeniyle fiyat yükseldikçe ücretlerin reel anlamda ucuzlayabildiği, likidite ve ağ güvenliğinin güçlenebileceğini aktardı.

ETF’ler, Arz Dinamikleri ve Makro Baskılar

Öte yandan Novogratz, Bitcoin cephesinde spot Bitcoin ETF’lerinin piyasa yapısında baskın bir rol üstlendiğini anlattı. ETF girişlerinin volatil dönemlerde bile arzı emerek daha sert düşüşlerin önüne set çekebildiğini, Bitcoin’in 100.000 dolar seviyesini net biçimde geri alamamasını ise tükenme değil konsolidasyon olarak okuduğunu ifade etti.

100.000 dolar bandını hem psikolojik hem teknik bir duvar olarak niteleyen Novogratz, geçmişteki agresif alımların burada tepe arzı yarattığını büyük yatırımcıların yükselişleri satış fırsatı olarak değerlendirebildiğini söyledi. Yine de tabloyu momentumun bitmesi şeklinde değil, konsolidasyon ve denge arayışı şeklinde gördüğünün altını çizdi.

Dahası ETF anlatısının XRP’ye de uzanan bir ayağı bulunuyor. Hukuk uzmanı Bill Morgan, beklenen “XRP ETF arz şoku” etkisinin en azından kısmen ortaya çıktığını ve XRP bağlantılı yatırım ürünü gelişmelerinin piyasayı şaşırttığını belirtti. Novogratz ise risk tarafında temkinli kalarak, özellikle Nasdaq’ta olası sert düşüşün kriptoyu da aşağı çekebileceğini, ayrıca yapay zeka kaynaklı iş kaybı riskinin tüm riskli varlıklar için ek bir belirsizlik oluşturduğunu dile getirdi.

8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
