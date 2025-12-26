BITCOIN (BTC)Ekonomi

Sessiz Sessiz İlerliyor: Bitcoin, Altın ve Gümüşten Rol Çalmaya Mı Hazırlanıyor?

Özet

  • Büyük yatırımcılar fiyat baskısına rağmen Bitcoin birikimini hızlandırdı.
  • Altın ve gümüş altı ayda Bitcoin’i belirgin şekilde geride bıraktı.
  • Fiyat sıkışması Bitcoin için sert bir yön hareketine zemin hazırlıyor.
Kripto para piyasası 2025’in son dönemine girerken alışılmışın dışında bir tabloyla karşı karşıya. Bitcoin fiyatı aylar boyunca dar bir bantta sıkışırken, zincir üstü veriler büyük yatırımcıların bu durgunluğu fırsata çevirdiğini gösteriyor. Aynı zaman diliminde geleneksel güvenli limanlar olan altın ve gümüş, Bitcoin’e kıyasla çok daha güçlü bir performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekiyor. Bu ayrışma, piyasalardaki sermaye rotasyonunu ve yatırımcı psikolojisini anlamak açısından önemli sinyaller barındırıyor.

Zincir Üstü Veriler Ne Söylüyor: Büyük Cüzdanlar Harekete Geçti

Glassnode verilerine göre, 2025’in son aylarında 100 ila 1.000 BTC tutan adreslerin net alımlarında belirgin bir artış yaşandı. “Shark” olarak adlandırılan bu yatırımcı grubu, Bitcoin fiyatı döngü zirvelerine yakın seyrederken bakiyelerini artırdı ve toplam arzda yeni bir tepe oluştu. Bazı analizler, bu dönemde balinaların yaklaşık 23,5 milyar dolarlık Bitcoin topladığını öne sürdü.

Yine de grafikler, söz konusu dönemde istikrarlı bir dağıtımdan ziyade agresif bir birikime işaret ediyor. Elbette borsa cüzdanlarının yeniden düzenlenmesi ya da saklama hizmetlerinin adres birleştirmesi gibi faktörler verileri etkileyebilir. Ancak genel tablo, büyük yatırımcıların uzun vadeli beklentilerinin hâlâ güçlü olduğunu düşündürüyor. Bu görünüm, küçük yatırımcıların temkinli kaldığı bir ortamda “akıllı para”nın pozisyon aldığını gösteriyor.

Altın ve Gümüş Parlıyor, Bitcoin Neden Geri Kaldı?

Son altı aylık fiyat karşılaştırmaları, geleneksel emtiaların kripto paralara karşı net bir üstünlük kurduğunu ortaya koyuyor. Altın yaklaşık yüzde 38 değer kazanırken, gümüş yüzde 100’ün üzerinde artışla adeta ralli yaptı. Buna karşın Bitcoin, 1,8 trilyon dolara yaklaşan piyasa değerine rağmen yaklaşık yüzde 17 geriledi. Bu durum, küresel belirsizliklerin arttığı bir dönemde yatırımcıların daha güvenli varlıklara yöneldiğini gösteriyor.

Bu tabloya ek olarak, farklı bir gelişme de ABD’de spot Bitcoin ETF’lerine yönelik girişlerin son haftalarda yeniden artış göstermesi ile dikkat çekiyor. Bazı fonlarda görülen net girişler, kurumsal ilginin tamamen kaybolmadığını ve fiyat baskısına rağmen altyapı tarafında talebin sürdüğünü ortaya koyuyor. Teknik açıdan bakıldığında ise Bitcoin, 110 bin dolar üzerindeki zirveden sert bir geri çekilmenin ardından 85 bin ile 92 bin dolar arasında sıkışmış durumda. Uzmanlara göre bu tür uzun süreli sıkışmalar, genellikle güçlü bir hareketin habercisi oluyor.

Bütün bu bilgileri özetlemek gerekirse mevcut veriler, Bitcoin’in kısa vadede cazibesini yitirmiş gibi görünse de perde arkasında farklı bir hikâye yazıldığını gösteriyor. Büyük yatırımcıların birikimi, ETF tarafındaki kurumsal ilgi ve teknik sıkışma birlikte değerlendirildiğinde, piyasanın bir sonraki hamlesi kritik önem taşıyor. Altın ve gümüşün güçlü performansı Bitcoin için bir gölge oluştursa da, kripto para piyasalarında yön değişimleri çoğu zaman beklenmedik anlarda gerçekleşiyor.

