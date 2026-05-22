Solana spot hacmi 10 milyar doların altına geriledi SOL kritik 125 dolarlık direncin altında seyrediyor

Solana ağı üzerinde alım satım işlemlerinin toplamı anlamına gelen spot hacim, aylardır süren düşüşün ardından ilk kez 10 milyar dolar sınırının altına indi. Bu gerileme, geçtiğimiz yıl boyunca yoğun işlem gören Solana için dikkat çekici bir değişime işaret ediyor.

Spot hacimde sert düşüş

2025’in ortasından sonlarına kadar Solana’daki günlük spot hacim, uzun süre 10 milyar doların üzerinde kaldı. Bu dönemde piyasada yüksek yatırımcı ilgisi ve yoğun fiyat hareketliliği öne çıkmıştı. Ancak son aylarda işlem hacmi istikrarlı şekilde azaldı ve Solana borsalarında daha sakin bir tablo ortaya çıktı.

Söz konusu düşüş, alıcı ve satıcıların sayısında kayda değer bir azalmaya işaret ediyor. Solana ağına özgü canlılık yerini durgunluğa bıraktı ve yatırımcılar şu an için bekle-gör politikasını tercih ediyorlar.

Orta 2025’teki hareketlilikten sonra Solana için borsalardaki spot hacmin hızla azaldığı, bunun da piyasada hem alıcı hem satıcı tarafında dikkat çekici bir çekilme anlamına geldiği aktarıldı.

Düşük hacimli dönemler genellikle fiyatların büyük emirlerle daha kolay ve sert şekilde oynayabildiği bir ortam yaratıyor. Bu tip yatay süreçlerin ardından, çoğunlukla yeni yönlü ve hacimli piyasalar görülebiliyor.

Şu an için düşük hacim henüz kesin bir fiyat yönüne işaret etmiyor. Fakat gözlenen tablo, Solana’da özel bir bekleyişin hakim olduğunu ortaya koyuyor. Yüksek hacme dönüş olmadığı sürece güçlü bir fiyat toparlanması zor görünüyor.

SOL fiyatı kritik direnç altında

Solana’nın (SOL) fiyatı günlük grafikte 87,65 dolar civarında işlem görüyor ve 125 dolarlık önemli direnç seviyesinin altında kalmaya devam ediyor. 2024 ve 2025 boyunca bu seviye güçlü bir destek olarak öne çıkmışken, yaşanan düşüş sonrasında 125 dolar artık önemli bir engel haline döndü.

Bu nedenle fiyatın tekrar bu bölgeye yaklaşması durumunda satış baskısının artması bekleniyor. Yatırımcılar özellikle 100 dolar ve 125 dolar arasındaki hareketleri yakından izliyor.

Mevcut veriler, 85 ila 90 dolar aralığında kısa vadeli bir yatay seyre işaret ediyor. Bu dar bant, yakın zamanda yüksek seviyelerden gelen hızlı düşüşün ardından oluştu. 95 ila 100 dolar üzerindeki günlük kapanışlar, alış yönünde erken sinyal oluşturabilir.

Ancak kalıcı bir toparlanma için fiyatın yeniden 115 ila 125 dolar bandına yerleşmesi gerekebilir. Bu olmadığı sürece genel yön eğilimi zayıf kalmaya aday.

Seviye Rolü 85-90 dolar Kısa vadeli taban/aralık 95-100 dolar İlk direnç ve olası güçlenme sinyali 115-125 dolar Kritik direnç ve yön tayini

Göstergelerde kararsız sinyal

Günlük grafikte MACD göstergesi, zayıflayan bir satış baskısına işaret ediyor. Ancak MACD çizgisi halen sinyal çizgisinin hafif altında olup net bir alım sinyali vermiş değil. Histogram değerleri ise sınırlı ve negatif bölgede kalmaya devam ediyor.

Bu sistem, satışların zayıfladığını ancak alıcı tarafında net bir üstünlük kurulamadığını ortaya koyuyor.

Mini sözlük: MACD (Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama Göstergesi), iki farklı hareketli ortalamanın birbirine yaklaşması ve uzaklaşmasını ölçerek piyasadaki momentum değişimlerini gözlemler. Sinyal çizgisiyle yaşanan kesişimler, alım veya satım yönünde öncü işaretler verebilir.

Diğer göstergelerden RSI, 49,7 seviyesinde ve bu değer momentumda kararsızlığa işaret ediyor. Ortalama RSI olan 54,4’e yakın olmakla birlikte, bu durumun ne güçlü satışı ne de net bir alım baskısını gösterdiği anlaşılıyor.

Solana’nın bundan sonraki hareketinde spot hacmin tekrar yükselip yükselmeyeceği belirleyici olacak. Yükselen işlem hacmi, güçlü bir toparlanma için önemli bir teyit aracı olarak öne çıkıyor. Aksi halde fiyatın, direnç bölgelerinde zorlanmaya devam etmesi mümkün.