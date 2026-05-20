Solana kritik 98 dolar direncinde reddedildi yüzde 15 düşüşle 85 dolara geriledi

Solana, 11 Mayıs’ta 98 dolarlık önemli direnç noktasını aşmayı başaramadıktan sonra yüzde 15 civarında değer kaybederek 85 dolar seviyelerine kadar geriledi. Kripto piyasasında son dönemde artan satış baskısı Solana’da belirgin bir geri çekilişe yol açtı. Fiyat düşüşünün ardından, bir süre 83,35 dolar seviyesini test ederek burada geçici destek buldu. Şu anda Solana, saatlik grafiklerde 100 hareketli ortalamanın altında işlem görüyor ve 85 dolar bandında yeni bir direnç hattıyla karşılaşmış durumda.

Piyasa Teknikleri ve Analistlerin Görüşü

Teknik analizlerde dikkat çeken bir detay, grafikte oluşan düşüş trendiyle beraber yukarı yönlü bir kırılımın gerçekleşmemesi oldu. Kripto piyasası analistlerinden Ali Charts, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, Solana’nın 98 dolar üstünü zorlamasına rağmen bu seviyeden reddedildiğini, bunun da fiyatı 78 dolardaki kanal desteğine doğru sürükleyebileceğini belirtti. Bu seviye, özellikle işlem yapan yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Analistler, fiyatın yukarı yönlü hareketinde ilk direncin 85 dolar, ardından 85,80 dolar olduğunu aktarıyor. Eğer toparlanma yaşanamazsa, aşağıda 82 ve 80 dolar seviyeleri ise güçlü destek noktaları olarak öne çıkıyor. Orta vadeli görünümde ise 75 dolar önemli bir taban oluşturabilir.

Vadeli Piyasalarda Dikkat Çeken Gelişmeler

Solana’nın sürekli vadeli işlem piyasalarında fonlama oranları kısa sürede oldukça negatif bir eğilime döndü. Hafta sonu yüzde 8 civarı pozitif seyreden fonlama oranı, salı günü yüzde eksi 3 seviyesine geriledi. Normalde bu oranların sıfıra yakın ve pozitif olması beklenirken, negatif fonlama oranları açığa satış pozisyonlarının arttığını, piyasadaki çoğunluğun fiyatın daha da geri çekilmesini beklediğini gösteriyor.

Son fiyat düşüşünün ardından, özellikle 90 dolar altı seviyelerde ileri vadeli işlemlerdeki kaldıraçlı alım isteği neredeyse ortadan kalktı. Bu durum, kısa süreli oynaklıkların artabileceğinin sinyalini veriyor.

Mini sözlük: Sürekli vadeli işlem (Perpetual futures) sözleşmesi, borsalarda sona erme tarihi olmayan ve fonlama oranı ile long-short pozisyonların dengesini sağlayan bir türev araçtır. Fonlama oranının negatif olması, short (düşüş yönlü) pozisyonların ağırlıkta olduğunu gösterir.

Ağ Aktivitesi ve Gelirlerde Düşüş

Solana’nın merkeziyetsiz borsa (DEX) ekosistemindeki işlem hacmi, yıl başından bu yana yüzde 56 oranında daralma gösterdi. Ocak’ta haftalık 25 milyar dolara ulaşan işlem hacmi, mayıs başı itibarıyla 11 milyar dolar civarına kadar geriledi.

Benzer şekilde, Solana blokzinciri üzerindeki uygulamaların haftalık geliri de yıl başında yaklaşık 35 milyon dolardan, şimdi 20 milyon dolar seviyelerine indi. Pump, Axiom Pro, Phantom ve Jupiter gibi en çok gelir üreten projeler, tüm uygulamalar arasında yüzde 65’lik bir paya ulaşmış durumda.

Solana, TVL bakımından 5,9 milyar dolarla hala ikinci sırada yer alıyor. Bu alanda BNB Chain ve Base gibi rakiplerinin önünde bulunuyor.

Rekabet ve Potansiyel İşlem Manipülasyonu

Piyasa payı açısından bakıldığında Solana, son dönemde Hyperliquid ve Base gibi yükselen rakipler karşısında baskı altında. Hyperliquid, sürekli kontrat piyasasında agresif büyüme gösterirken, Base zinciri ise Coinbase altyapısıyla daha geniş kullanıcıya ulaşmaya başladı.

Öte yandan, Solana üzerinde faaliyet gösteren PreStocks isimli sentetik varlık platformunda olağan dışı işlem hacmi tespit edildi. Yapılan incelemeler, toplam 1.600 cüzdan adresinin platformdaki hacmin yüzde 63’ünü oluşturduğunu ve bu hareketlerin arbitraj veya hacim şişirme amaçlı olabileceğini gösteriyor.

Şu anda yatırımcılar özellikle 82–83,5 dolar aralığını yakın vadede en önemli destek bölgesi olarak takip etmeye devam ediyor.