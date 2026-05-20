Kayıt Banner
Solana (SOL)

Solana kritik 98 dolar direncinde reddedildi yüzde 15 düşüşle 85 dolara geriledi

Bilmeniz Gerekenler

  • ⚡ Solana, 98 dolardan döndü ve yüzde 15 kayıpla yaklaşık 85 dolara geriledi.
  • 👇 Vadeli işlemlerde fonlama oranları hızla negatife döndü, büyük yatırımcılar daha fazla düşüş öngörüyor.
  • 📉 Ağ üzerindeki DEX hacimleri ve uygulamalardan elde edilen gelirlerde ciddi azalma kaydedildi.
  • 🚨 Kritik gelişme: $SOL ekosisteminde potansiyel işlem manipülasyonu belirtileri gözlemlendi.
COINTURK
COINTURK

Solana, 11 Mayıs’ta 98 dolarlık önemli direnç noktasını aşmayı başaramadıktan sonra yüzde 15 civarında değer kaybederek 85 dolar seviyelerine kadar geriledi. Kripto piyasasında son dönemde artan satış baskısı Solana’da belirgin bir geri çekilişe yol açtı. Fiyat düşüşünün ardından, bir süre 83,35 dolar seviyesini test ederek burada geçici destek buldu. Şu anda Solana, saatlik grafiklerde 100 hareketli ortalamanın altında işlem görüyor ve 85 dolar bandında yeni bir direnç hattıyla karşılaşmış durumda.

İçindekiler
1 Piyasa Teknikleri ve Analistlerin Görüşü
2 Vadeli Piyasalarda Dikkat Çeken Gelişmeler
3 Ağ Aktivitesi ve Gelirlerde Düşüş
4 Rekabet ve Potansiyel İşlem Manipülasyonu

Piyasa Teknikleri ve Analistlerin Görüşü

Teknik analizlerde dikkat çeken bir detay, grafikte oluşan düşüş trendiyle beraber yukarı yönlü bir kırılımın gerçekleşmemesi oldu. Kripto piyasası analistlerinden Ali Charts, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, Solana’nın 98 dolar üstünü zorlamasına rağmen bu seviyeden reddedildiğini, bunun da fiyatı 78 dolardaki kanal desteğine doğru sürükleyebileceğini belirtti. Bu seviye, özellikle işlem yapan yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Ali Charts değerlendirmesinde, Solana’nın 98 doların üzerine çıkmayı başaramamasının fiyatı kanalın alt sınırı olan 78 dolara kadar çekebileceğine dikkat çekti. Analist, bu seviyenin kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

Analistler, fiyatın yukarı yönlü hareketinde ilk direncin 85 dolar, ardından 85,80 dolar olduğunu aktarıyor. Eğer toparlanma yaşanamazsa, aşağıda 82 ve 80 dolar seviyeleri ise güçlü destek noktaları olarak öne çıkıyor. Orta vadeli görünümde ise 75 dolar önemli bir taban oluşturabilir.

Vadeli Piyasalarda Dikkat Çeken Gelişmeler

Solana’nın sürekli vadeli işlem piyasalarında fonlama oranları kısa sürede oldukça negatif bir eğilime döndü. Hafta sonu yüzde 8 civarı pozitif seyreden fonlama oranı, salı günü yüzde eksi 3 seviyesine geriledi. Normalde bu oranların sıfıra yakın ve pozitif olması beklenirken, negatif fonlama oranları açığa satış pozisyonlarının arttığını, piyasadaki çoğunluğun fiyatın daha da geri çekilmesini beklediğini gösteriyor.

Son fiyat düşüşünün ardından, özellikle 90 dolar altı seviyelerde ileri vadeli işlemlerdeki kaldıraçlı alım isteği neredeyse ortadan kalktı. Bu durum, kısa süreli oynaklıkların artabileceğinin sinyalini veriyor.

Mini sözlük: Sürekli vadeli işlem (Perpetual futures) sözleşmesi, borsalarda sona erme tarihi olmayan ve fonlama oranı ile long-short pozisyonların dengesini sağlayan bir türev araçtır. Fonlama oranının negatif olması, short (düşüş yönlü) pozisyonların ağırlıkta olduğunu gösterir.

Ağ Aktivitesi ve Gelirlerde Düşüş

Solana’nın merkeziyetsiz borsa (DEX) ekosistemindeki işlem hacmi, yıl başından bu yana yüzde 56 oranında daralma gösterdi. Ocak’ta haftalık 25 milyar dolara ulaşan işlem hacmi, mayıs başı itibarıyla 11 milyar dolar civarına kadar geriledi.

Benzer şekilde, Solana blokzinciri üzerindeki uygulamaların haftalık geliri de yıl başında yaklaşık 35 milyon dolardan, şimdi 20 milyon dolar seviyelerine indi. Pump, Axiom Pro, Phantom ve Jupiter gibi en çok gelir üreten projeler, tüm uygulamalar arasında yüzde 65’lik bir paya ulaşmış durumda.

Solana, TVL bakımından 5,9 milyar dolarla hala ikinci sırada yer alıyor. Bu alanda BNB Chain ve Base gibi rakiplerinin önünde bulunuyor.

Rekabet ve Potansiyel İşlem Manipülasyonu

Piyasa payı açısından bakıldığında Solana, son dönemde Hyperliquid ve Base gibi yükselen rakipler karşısında baskı altında. Hyperliquid, sürekli kontrat piyasasında agresif büyüme gösterirken, Base zinciri ise Coinbase altyapısıyla daha geniş kullanıcıya ulaşmaya başladı.

Öte yandan, Solana üzerinde faaliyet gösteren PreStocks isimli sentetik varlık platformunda olağan dışı işlem hacmi tespit edildi. Yapılan incelemeler, toplam 1.600 cüzdan adresinin platformdaki hacmin yüzde 63’ünü oluşturduğunu ve bu hareketlerin arbitraj veya hacim şişirme amaçlı olabileceğini gösteriyor.

Şu anda yatırımcılar özellikle 82–83,5 dolar aralığını yakın vadede en önemli destek bölgesi olarak takip etmeye devam ediyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Solana DEX işlem hacmi ocaktan bu yana %56 geriledi SOL fiyatı baskı altında kalıyor

Solana kısa vadede 78 ve 135 dolar seviyeleriyle kritik eşikte

Solana kritik destek olan 82 84 dolar bandını test ediyor

Solana’nın piyasa değeri BlackRock ve ödeme devleriyle 2 milyar doları aştı

Solana’da 75-80 dolar arası kritik destek, çözülme ihtimali gündemde

Solana fiyatı 50 55 dolar aralığına çekilebilir

Solana ana ağında Firedancer’ın sessiz entegrasyonu başladı

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Ethereum son yedi günde %10’dan fazla değer kaybederek 2.110 dolar sınırına geriledi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Ethereum son yedi günde %10’dan fazla değer kaybederek 2.110 dolar sınırına geriledi
Ethereum (ETH)
ABD doları ile desteklenen stablecoin’ler pazar payında %99,76’yı korudu
Kripto Para STABILCOIN
PDF’i Word’e Çevirirken En İyi Aracı Nasıl Seçersiniz?
Genel
Ethereum, Bitcoin’e karşı son iki yılın en büyük değer farkını gördü
BITCOIN (BTC)
AEON, Agentic Ekonomi İçin Mutabakat Katmanı Kurmak Üzere YZi Labs Liderliğinde 8 Milyon Dolar Yatırım Aldı
Basın Bülteni
Lost your password?