Solana (SOL)

Solana fiyatı son 24 saatte %2,3 yükseldi 90 dolar üzeri kırılım kritik direnç olarak öne çıktı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 Solana 86,97 dolara yükseldi ve 90 dolar direnci kritik hale geldi.
  • ⚡ 17 milyon doların üzerinde kısa pozisyon tasfiye edildi, piyasa yükselişi hız kazandı.
  • 📊 Zincir üstü verilerde aktif adres sayısı azalırken, piyasa hissiyatı iyileşiyor.
  • 🔥 En kritik nokta, $SOL için 90 dolar üzerinde kalıcı kapanış yükselişi sağlamlaştırabilir.
Solana fiyatı, son günlerde 87-90 dolar bandına doğru hızlı bir hareket sergileyerek kısa vadeli grafiklerde alıcıların yeniden kontrolü ele aldığını gösteriyor. CryptoAppsy verilerine göre Solana fiyatı 86,97 dolar düzeyinde, son 24 saatte %2,32 değer kazandı. İşlem aralığında en düşük seviye 84,45 dolar olurken, gün içi en yüksek fiyat 87,39 dolara kadar çıktı. Bu gelişmeler yatırımcıların ilgisini çekerken, asıl soru bu ivmenin sürdürülebilir olup olmadığı.

Yıllık Düşüş Trendinin Aşılmasıyla Yön Değişiyor mu?

Teknik analizde önemli bir gelişme göze çarpıyor. Solana, aylardır yükselişleri engelleyen yıllık düşüş trend çizgisini yukarı doğru kırdı. Bu kırılımın üzerinde tutunabilirse, yükselişin güçlenebileceği belirtiliyor.

Rand Group tarafından yapılan değerlendirmede, Solana fiyatının yıl boyunca direnç gösteren düşüş trendini aştığı ve bunun olası bir erken yükseliş sinyali oluşturduğu aktarıldı.

Bir sonraki teyit ise fiyatın 90 doların üzerine yerleşmesiyle gelecek. Eğer bu seviye aşılırsa, önce 96 dolar, ardından 100-105 dolar bandı hedeflenebilir. Ancak, fiyat yeniden trend çizgisinin altına düşerse, kırılımın kalıcı olmadığı ortaya çıkabilir.

90 Dolar Direnci ve Kısa Pozisyon Tasfiyeleri

Fiyatın 90 dolara yaklaşması, vadeli işlemler piyasasında kısa pozisyondaki yatırımcılar üzerinde baskı yarattı. Son 24 saatte Solana’da 17 milyon doların üzerinde kısa pozisyon tasfiye edildi. Bunun nedeni, birçok yatırımcının düşüş beklerken fiyatın yukarı yönlü ilerlemesi oldu.

SolanaFloor tarafından paylaşılan verilere göre, kısa pozisyondaki yatırımcıların zorunlu alımları, fiyatın 90 dolara hızlanmasında etkili oldu.

Kısa pozisyonların tasfiye olması yükselişi hızlandırabiliyor, ancak bu tür hareketlerin kalıcı olabilmesi için spot piyasada da talep görmesi gerekiyor. 90 dolar yukarı yönlü kırılmazsa, fiyatın yeniden 86-84 dolar bandını test edebileceği vurgulanıyor.

Analist Yorumları ve Grafik Görünümü

Piyasa analistleri, Solana’nın kritik kırılım aralığında işlem gördüğüne dikkat çekiyor. Analist Ali Charts, 89-90 dolar aralığını öne çıkarırken, buranın aşılması durumunda SOL için yeni bir yükselişin yolunun açılabileceğini belirtti. Crypto Melih isimli başka bir analist de, 89,50-90,75 dolar bölgesi üzerinde saatlik kapanışların yeni bir yükseliş dalgası başlatabileceğine dikkat çekti. Buna göre, bir sonraki hedefler sırasıyla 96,90 dolar ve üzeri seviyeler olacak.

Mevcut durumda fiyat, önemli direnç seviyesini zorluyor. Temiz bir kırılımın ardından, yükseliş eğiliminin daha da güç kazanması bekleniyor.

Zincir Üstü Verilerde Karışık Sinyaller

Fiyat hareketleri olumlu bir tablo çizse de, zincir üstü (on-chain) veriler hafif bir uyarı işareti barındırıyor. Santiment Intelligence’ın paylaşımlarına göre, Solana’nın haftalık aktif adres sayısı şubat başındaki 5,01 milyondan son dönemde yaklaşık 2,89 milyona kadar geriledi. Yani, piyasadaki olumlu havaya rağmen ağdaki işlem hacmi azalmış durumda.

Santiment Intelligence, Solana’nın işlem adres sayısında belirgin bir düşüş yaşandığı, buna karşın piyasa hissiyatının daha olumluya dönüştüğünü açıkladı.

Bu görünüm çift taraflı bir tablo sunuyor. Daha az aktif adres, ekosistemde işlem yapanların azaldığını gösterirken; yükselen piyasa hissiyatı, yatırımcıların fiyat konusunda iyimser olduğunu ortaya koyuyor.

Destek ve Direnç Haritası

Önümüzdeki süreçte Solana’nın hareketi, alıcıların piyasadaki gücünü ne kadar sürdürebileceğine bağlı olacak. Kısa vadede 89-90 dolar bandı temel direnç olarak öne çıkıyor. Buranın üzerinde kapanışlar, 96 dolar ve ardından 100-105 dolar aralığına doğru hareketi tetikleyebilir.

Aşağı yönde ise, 84-85 dolar seviyeleri ilk destek noktaları olarak önemini koruyor. Bu alanın kaybedilmesi, fiyatın yeniden 78-80 dolar bandına çekilmesine yol açabilir. Şimdilik yapı olumlu görünüyor, fakat, 90 dolar üstünde güçlü bir kapanış gelmeden yükselişin onaylandığı söylenemiyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

