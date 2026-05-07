Bitmine 5,1 milyon ETH ile piyasa hedefini altı haftada tamamlayabilir

Kripto varlık kasası yönetiminde faaliyet gösteren Bitmine, Miami’de düzenlenen Consensus 2026 etkinliğinde önemli strateji değişiklikleri gündeme getirdi. Şirketin başkanı Tom Lee, Bitmine’ın elindeki Ethereum miktarına ilişkin güncel verileri ve gelecek planlarını açıkladı. Son dönemde piyasadaki dalgalanmalara karşın dijital varlık alımlarını sürdüren az sayıda büyük firmadan biri olan Bitmine, topladığı Ethereum’un toplam arzının yüzde 5’ine ulaşmayı planlıyordu.

Hızla artan ETH birikimi

Tom Lee, şirketin şu anda 5,1 milyon Ethereum’a sahip olduğunu ve bu miktarın mevcut fiyatlarla yaklaşık 11,9 milyar dolara denk geldiğini belirtti. Bitmine, geçen yıl başlattığı birikim stratejisinin beş yıl sürmesini beklerken, bu sürenin tahmin edilenden çok daha kısa sürdüğünü vurguladı. Haftalık 100.000 Ethereum’luk bir alım temposuyla ilerleyen şirket, toplam arzın yüzde 4,29’una sahip ve bu hızla devam ederse, altı hafta içinde yüzde 5 oranına ulaşabilir.

Lee’nin ifadelerine göre, şirket hedefe yaklaştığı için alım hızını yavaşlatmayı değerlendiriyor. Piyasadaki birçok büyük dijital varlık kasasının birikimlerini durdurduğu bir dönemde Bitmine, aktif alımlarını sürdüren istisnai şirketlerden biri olarak dikkat çekiyor. Lee, sunumunda şöyle aktardı:

“Şu anki haftalık alım hızımızla yaklaşık altı hafta içinde yüzde 5 seviyesine ulaşacağız. Hedefe yaklaşınca birikimi daha yavaş sürdürmemiz gerektiğine karar veriyoruz.”

Staking ve yeni yatırımlar

Şirketin Ethereumlarının yüzde 85’i staking yoluyla gelir getiriyor. Bu şekilde elde edilen yıllık staking geliri, 300 milyon doların üzerinde; günlük kazanç ise 1 milyon dolar civarında hesaplanıyor. Şirket bu gelir sayesinde volatil piyasalarda ani satış baskısı yaşamadan kasasını yönetebiliyor.

Bitmine ayrıca sermayesini kullanabileceği yeni alanlar arıyor. Geçtiğimiz günlerde 4 milyar doları bulan bir geri alım programı ilan eden şirket, kurumsal staking platformu MAVAN’ın da alanını genişletmeye hazırlanıyor. Bu platform, mart ayında faaliyetlerine başlamış ve şu an ETH, Solana ve Canton dahil olmak üzere, yaklaşık 14 milyar dolarlık dijital varlığı stake ediyor.

Yapay zeka ve blockchain entegrasyonu

Yalnızca Ethereum’a yoğunlaşmayan Bitmine, yapay zeka ve tüketici odaklı platformlara da yatırım yapıyor. Açık kaynak yapay zeka sistemlerine ve World isimli projeye dolaylı yatırım olanağı sunan Eightco Holdings’in şirket portföyünde bulunması dikkat çekiyor. Bitmine, aynı zamanda Beast Industries gibi yeni nesil girişimlere de sermaye aktararak alandaki çeşitliliği artırıyor.

Lee, konuşmasında Ethereum’u gelecek açısından cazip kılan faktörleri iki başlıkta topladı: finansal varlıkların dijitalleştirilmesi ve blockchain tabanlı sistemlerin ödeme ile doğrulama süreçlerinde yaygınlaşması. Özellikle kamuya açık blockchainlerin, yapay zeka ile birleşerek sektörler arası dönüşüm yaratacağı öngörülüyor.