Bitcoin üç ay üst üste yükselişle ayı piyasasından çıktı iddiası

Bitmine Başkanı ve Fundstrat kurucu ortağı Tom Lee, kripto para piyasasında yeni bir yükseliş döngüsünün başladığını belirtti. Miami’de düzenlenen Consensus 2026 etkinliğinde konuşan Lee, özellikle Bitcoin’deki son fiyat hareketlerine işaret ederek kriptoda ayı piyasasının sona erdiği görüşünü savundu.

Bitcoin’de tarihi sinyal

Lee, Bitcoin’in son dönemde gösterdiği istikrarlı yükselişin, piyasada uzun süredir devam eden düşüş eğilimini geride bıraktığına dikkat çekti. Ekim ayında 126 bin dolardan şubat ayında 60 bin dolara gerileyen Bitcoin, mart ve nisan aylarında pozitif aylık kapanış gerçekleştirdikten sonra mayısta da yaklaşık yüzde 5’lik yükseliş sergiliyor. Lee’ye göre, Bitcoin üç ay üst üste değer kazanıyorsa, geçmişte hiçbir ayı piyasasında bu durum görülmedi.

“Bitcoin bu ay 76 bin doların üzerinde kapanırsa, ayı piyasası kesin olarak sona ermiş olacak.”

CoinDesk Bitcoin Fiyat Endeksi nisan kapanışını 76.300 dolar ile yaptı ve BTC şu anda 80 bin dolar seviyesine yakın işlem görüyor. CryptoAppsy verilerine göre Bitcoin’in güncel fiyatı, piyasadaki iyimser beklentileri desteklemeye devam ediyor.

Yatırıma yaklaşımda psikolojik etki

Lee, yatırımcıların hâlâ son kripto çöküşünün etkisinde kalmaya devam ettiğini ve bu yüzden şimdiki toparlanmanın gücünü yeterince göremediklerini vurguladı. Deneyimli trader John Bollinger’ın son teknik analizine de atıfta bulunan Lee, Bitcoin’e ilişkin olumlu sinyallerin arttığını aktardı.

Kripto paralardaki yükseliş yeni teknolojik trendlerle birleşerek geleneksel piyasaya göre öne çıkıyor.

ABD ile İran arasındaki gerginliklerin ardından kripto piyasalarda özellikle Ethereum’un öncülüğünde hızlı bir değer artışı görüldü ve bu sektörü geleneksel varlıklara göre daha cazip hale getirdi.

Tokenizasyon ve yapay zeka dönemi

Tom Lee, finans dünyasında büyük bir değişimi tetikleyen iki ana unsur olarak blokzincir tabanlı varlık taşınabilirliğini (tokenizasyon) ve yapay zekanın finansal işlemlerde kullanımını öne çıkardı. Ona göre, yapay zeka tabanlı yazılımlar değer transferi için daha çok blokzincir ağlarına ve tokenlaştırılmış finansal sistemlere ihtiyaç duyacak.

Lee ayrıca, stabilcoinlerin hızlı yayılımını bu dönüşümün somut göstergesi olarak gösterdi. Stabilcoin işlem hacminin dünya genelinde Visa’yı geride bıraktığını ifade eden Lee, Grayscale’in analizine atıfta bulunarak 300 trilyon dolarlık menkul kıymet piyasasının gelecekte blokzincir ağına taşınmasının beklendiğini aktardı.

Blokzincir altyapısı üzerinde gerçekleşen tokenizasyon, finansal değer yaratımında yeni fırsatlar doğuruyor. Lee, bu değişimin finans sektörünün işleyişini kökten değiştirebileceğini öne sürdü.

Lee, büyük finans kuruluşlarının gelecekte blokzincir üzerinde çalışan dijital firmalar tarafından şekillendirileceğini savundu. JPMorgan gibi geleneksel devlerle kıyaslandığında, çok daha az çalışanla büyük karlara ulaşan Tether ve Jane Street gibi şirketler finans sektöründe yeni iş modellerinin önünü açıyor.

Dijital yerli şirketlerin blokzincir tabanlı işlemler sayesinde daha verimli çalıştığını belirten Lee, gelecek yıllarda dünyanın en büyük finans kuruluşlarının yarısının tamamen dijital altyapılı firmalar olabileceğini söyledi.