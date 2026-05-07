Amazon Web Services yapay zeka için stablecoin tabanlı ödeme sistemini duyurdu

Amazon’un bulut hizmetleri platformu Amazon Web Services (AWS), yapay zeka (YZ) tabanlı yazılım ajanlarına yönelik yeni bir ödeme altyapısı geliştirdiğini açıkladı. Coinbase ve Stripe gibi sektörde öne çıkan şirketlerin katkısıyla hazırlanan bu sistem, YZ ajanlarının gerçek zamanlı olarak dijital hizmetleri ve içerikleri stablecoin kullanarak satın alabilmesine imkan tanıyor.

Yeni ödeme modeli: Otonom ajanlar için stablecoin altyapısı

AWS’nin duyurduğu sistem, “Amazon Bedrock AgentCore Payments” adıyla tanımlanıyor ve otonom yazılım ajanlarının kendi başlarına finansal işlem yapabildiği ajan ekonomisine özel olarak geliştirildi. Sistemin ilk sürümü, ağırlıklı olarak mikrosatın alımlarına odaklanıyor; yani YZ ajanları, yalnızca API erişimi, dijital içerik ve veri akışları gibi hizmetler için anlık ve çok küçük tutarlardaki ödemeleri hızlı biçimde gerçekleştirebiliyor.

AWS, ilerleyen aşamalarda bu altyapının kapsamını büyütmeyi planlıyor. Gelecekte otel veya uçak rezervasyonları gibi daha yüksek tutarlı işlemler ile farklı satıcı ödemelerine de destek verilecek. Bu şekilde YZ ajanlarının birçok sektörde kullanıcılar adına ticaret yapabilmeleri hedefleniyor.

AWS, Coinbase ve Stripe işbirliğiyle hayata geçiyor

Platformun teknik omurgası, Coinbase tarafında geliştirilen x402 protokolüne dayanıyor. Bu protokol sayesinde stablecoin ile hızlı ve güvenli ödeme akışı sağlanabiliyor. Stripe’ın Privy cüzdan uygulaması ise ödemelerin kolayca entegre edilebilmesi için sisteme dahil ediliyor.

Coinbase’in altyapıdan sorumlu yöneticisi Brian Foster, internet ortamında işlem yapan YZ ajanlarının sayısının yakın zamanda insanlardan fazla olacağını vurguladı ve “Ajanlar, internetin yapısına uygun, programlanabilir ve her an ulaşılabilir küresel bir para birimine ihtiyaç duyuyor” değerlendirmesinde bulundu.

Brian Foster, YZ ajanlarının ekonomik aktör olarak daha fazla rol üstleneceğini belirtirken, geleneksel ödeme yöntemlerinin bunun hızına yetişemediği görüşünü paylaştı.

Stripe cephesinde ise konu, dijital ekonomi altyapısının daha fazla otonomluğa açılması olarak yorumlanıyor. Privy’nin CEO’su Henri Stern, YZ ajanlarının kendi dijital cüzdanlarında para tutup harcayabilmeleri gerektiğini söyledi.

Otonom ödeme sistemleri ve test aşamaları

AWS yetkilileri, Bedrock AgentCore Payments platformunun başta x402 olmak üzere farklı ödeme protokolleriyle çalışabilen yapıda olduğunu aktardı. Geliştirilen altyapı bağımsız olarak ölçeklenebilir ve ileride daha farklı standartlara da uyum sağlayabilecek.

Dijital içerik ve eğlence devlerinden Warner Bros. Discovery ise, Amazon’un YZ temelli ödeme altyapısını test eden ilk şirketlerden biri oldu. Warner Bros. Discovery, bu sistem sayesinde özellikle canlı spor yayınları ve yüksek profilli eğlence içeriklerinde ajanlar aracılığıyla anlık ödeme yapılabileceğinin altını çizdi.

Amazon Web Services, sunulan bu yeni ödeme modelinin, YZ ajanlarının finansal işlemleri otomatikleştiren ekosistemine güçlü bir zemin hazırlayacağını belirtiyor. Sistem, ticari işlemlerin insan müdahalesi olmadan gerçekleşmesine imkân tanıyarak dijital ekonomi alanında dikkat çekici bir yenilik sunuyor.