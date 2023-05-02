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TCMB’den Önemli Dolar Talimatı! Kripto Paralar da Bundan Etkilenecek mi?

18:30
2 Mayıs 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli
Okuma Süresi: 2 Dakika

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, iddialara artan dolar talebi nedeniyle 2 Mayıs 2023 tarihinde dikkat çeken bir karara imza attı. Bloomberg tarafından da aktarılan bilgilere göre, TCMB’den bankalara gönderilen talimatta acil ödemesi olmayan şirketlere yönelik dolar satışının sınırlandırılmasının vurgulandığı belirtiliyor. Peki bu durum kripto paralara da etki edebilir mi?

TCMB’den Dolar Kararı

Bloomberg’in iddiasında yer verdiği “konu ile direkt ilgisi bulunan kişilerin” aktardığı bilgilere göre, KKM olarak bilinen kur korumalı mevduat hesaplarının oluşturduğu  hükümet destekli TL hesaplarının oluşturduğu baskı bu kararın alınmasında etkili oldu. Salı günü sözlü olarak TCMB’den böyle bir talimatın gittiği aktarılırken, BDDK tarafından paylaşılan 20 Nisan tarihli verilerde KKM hesaplarına yatırılan toplam bakiyenin 100 milyon doların üzerine çıktığı vurgulanmıştı.

TCMB USDT

Bunlara ek olarak bazı kullanıcıların serbest piyasada ve bankaların sunduğu döviz alım satım oranlarındaki fark yüzünden TL ödemeli değil, dolar ödemeli KKM hesaplarına geçiş yapmak istediği de belirtilmekte. Artan talep, TCMB’nin böyle bir karar almasında etkili olmuş olabilir.

Önde gelen ekonomistlerden Kerim Rota da konu hakkında yaptığı açıklamada yukarıdaki duruma değindi ve şunları ifade etti:

“2 Mayıs KKM dönüşleri öylesine yüklü ki, bankaların bugün ticari müşterilere döviz satması sözlü talimatla yasaklanıyor. İthalat talepleri erteleniyor. Sadece KKM dönüşleri için gelecek talebin karşılanmasına izin veriliyor. 2 Mayıs’ın 3/4 katı KKM dönüşü ise 15 Mayısta.”

TCMB Kararı, Kripto Paraları Etkiler mi?

Peki bu durum kripto paralar üzerinde nasıl bir etkiye sahip olabilir? Basın saati itibarıyla TCMB tarafından sunulan ABD doları satış fiyatı 19,44 TL iken, kripto para borsalarındaki USDT/TRY paritesinin ortalama fiyatının 20,651 TL olduğu görülüyor. Bu durum, piyasanın da sert bir düşüş yaşaması durumunda stabil koinlere yönelik olan talebin de getirdiği artış ile USDT/TRY paritesinde büyük bir değişime yuva hazırlayabilir. Şu an için TCMB’nin kararının şirketlere yönelik olduğu iddia edilse de bunun ilerleyen vakitte bireysel kullanıcılara yönelik olması da ihtimaller arasında yer alıyor. Böyle bir durumda USDT ve benzeri ABD doları bazlı stabil koinlere yönelik talep, ciddi bir artışı ve sektöre ciddi bir sermaye akışını beraberinde getirebilir. An itibarıyla toplam piyasa hacmi açısından en büyük 10 kripto para arasında 2 stabil koinin yer alması da bunların piyasadaki etkilerini gözler önüne sermektedir.

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