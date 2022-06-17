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Bu Stablecoinden Çıkışlar Devam Ediyor! Altcoin Güç Kaybediyor!

Yatırımcılar artık stablecoinler konusunda da temkinli hareket etmeye başladı. Bu stablecoin piyasa değerini kaybediyor.
19:20
17 Haziran 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Son birkaç ayda kripto para piyasaları kaos dolu günler yaşadı bundan stablecoinler de fazlasıyla etkilendi. Yatırımcılar mayıs ayında UST sayesinde bir stablecoin yatırımıyla tüm paralarını nasıl kaybedebileceklerini gördü. Piyasadan 40 milyar dolar silindi ve haziran ayı da dev hedge fonların batışıyla devam ediyor. Kripto para piyasalarının toplam değeri yeniden 900 milyar dolar seviyelerine düştü.

USDT Küçülüyor

Tether son birkaç hafta içinde pazar payını kaybederken, Circle destekli USDC piyasa değeri 55 milyar dolara yükseltti. Piyasa değerine göre en büyük stablecoin ve üçüncü en büyük dijital para birimi olan Tether (USDT), mevcut piyasa gerilemesinin ortasında piyasa değerini kaybetmeye devam ediyor.

16 Haziran’da USDT’nin piyasa değeri Ekim 2021’den bu yana ilk kez 70 milyar doların altına düştü. Düşüş, USDT piyasa değerinin mayıs ayında tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 80 milyar doların üzerine ulaşmasından kısa bir süre sonra art arda tekrarlanan düşüşlerin ardından geldi. CoinGecko’dan alınan verilere göre, Tether USDT’nin yazı yazılırken piyasa değeri, birkaç ayın en düşük seviyesinden yaklaşık 300 milyon dolar artarak 69,3 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

USDT vs USDC

Tether‘in en büyük rakibi USDC, eşler arası ödeme teknolojisi şirketi Circle tarafından desteklenen ikinci en büyük stablecoindir. USDC, şubat ayında 50 milyar dolarlık piyasa değerine ulaştı ve şu ana kadar Tether’in piyasa değerini hiç geçmedi. Tether son birkaç hafta içinde pazar payını kaybederken, USD Coin (USDC) gibi diğer stablecoinler son zamanlarda değer kazanıyor. Bu nedenle, USDC piyasa değeri mayıs ortasında yaklaşık 48 milyar dolardan haziran ortasında 55 milyar dolara yükseldi.

Tether’in kayıpları tüm kripto para birimlerinin piyasa değeri Şubat 2021’den bu yana ilk kez 1 trilyon doların altına düşerken hızlanıyor. Peki insanlar neden USDT yerine USDC kullanmaya başladı? Bunun en büyük sebeplerinden biri USDT’nin rezervlerini şeffaf biçimde paylaşmıyor oluşudur. USDC kripto para yatırımcılarına daha güvenilir geldiği için olası büyük bir kriz ihtimaline karşın başta balina diye tabir ettiğimiz büyük balinalar olmak üzere çok sayıda yatırımcı alternatiflere yöneliyor. Bu alternatiflerin başında da USDC geliyor.

Tether firması, yatırımcılara şirketin devam eden kripto kredisi krizinden etkilenmediğine dair güvence vermek için aktif olarak açıklamalar yayınlıyor. 13 Haziran’da Tether, kripto kredi platformu Celsius’un etrafındaki sorunların firmayla hiçbir ilgisi olmadığını ve USDT rezervlerini etkilemeyeceğini açıkladı. Tether daha sonra 15 Haziran’da USDT stablecoin için ticari kağıt desteğinden kurtulma planlarını açıkladı. Ticari kağıtlar değeri değişken varlıklardır ve küresel krizin Tether rezervlerini eritmesinden de endişe ediliyor.

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