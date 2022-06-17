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Kripto para piyasaları olağanüstü günler yaşıyor ve fiyatlar aynı şekilde düşüyor. ATH seviyesinden eriyen dYdX önemli bir açıklamada bulundu. Bu hafta yaşanan düşüşlerin temelinde 3AC ve Celsius gibi şirketlerin battığı söylentisi vardı. Her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkıyor. İşte detaylar.

dYdX Haberleri

Three Arrows Capital çöküşünün dYdX için de kayıplara yol açtığı iddia edilmişti. Kısa süre önce yapılan açıklamada “Likidite ve döviz operasyonlarımız etkilenmemiştir ve etkilenmeyecektir” denildi. Açıklamanın detayları ise şöyle;

“Three Arrows Capital (3AC) durumuyla ilgili gelen taleplerin bir sonucu olarak, şu anda dolaşan herhangi bir endişe veya söylentiyi çürütmek için topluluğumuza açıklama yapma ihtiyacı hissettik. Mevcut piyasa koşullarına ve kamuya açık alandaki tartışmalara dayanarak, bir kuruluş olarak topluluğumuza karşı tamamen şeffaf olmaya devam etmek bizim için önemlidir. Three Arrows Capital dYdX’e yatırım yaparken, likidite ve borsa operasyonlarımızın Three Arrows Capital ile ilgili mevcut veya gelecekteki gelişmelerden etkilenmemesi için gerekli önlemleri aldık. Her zaman olduğu gibi, topluluğumuzun endişelerini gidermeye hazırız ve dYdX ile ilgili her konuda şeffaf olmaya devam edeceğiz”.

Önde gelen merkezi olmayan borsa Ethereum üzerinde denetlenen akıllı sözleşmeler ile çalışır ve bu, işlem yaparken merkezi bir borsaya güvenme ihtiyacını ortadan kaldırır. dYdX, merkezi olmayan bir borsanın güvenlik ve şeffaflığını, merkezi bir borsanın hızı ve kullanılabilirliği ile birleştirilmesi hedefiyle ortaya çıkmıştı.

dYdX

Geçtiğimiz Ekim ayının en fazla konuşulan altcoinlerinden biri olan dYdX aktif kullanıcılarını airdrop ile ödüllendirmişti. Bu airdrop çok sayıda kullanıcının aniden binlerce dolar kazanmasına sebep oldu. İşlem hacmi bakımından 2021 son çeyrekte (günlük bazda) ABD’nin en büyük kripto para borsası Coinbase’i ardında bıraktığını bile gördük. Rekor kırdığı gün 3,5 milyar dolarlık işlem hacmine ev sahipliği yapan dYdX, ATH seviyesinden ciddi anlamda düştü.

DeFi altcoinin fiyatı 27 doların üzerinde zirve yaparken bugün 1,16 dolara kadar inmiş durumdadır. Eski BitMEX Ceo’su Hayes, bugün yaptığı paylaşımda dYdX gibi merkezi olmayan platformların büyümeye devam edeceği tahmininde bulundu.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.