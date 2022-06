Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasaları olağanüstü günler yaşıyor ve fiyatlar aynı şekilde düşüyor. ATH seviyesinden eriyen dYdX önemli bir açıklamada bulundu. Bu hafta yaşanan düşüşlerin temelinde 3AC ve Celsius gibi şirketlerin battığı söylentisi vardı. Her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkıyor. İşte detaylar.

Three Arrows Capital çöküşünün dYdX için de kayıplara yol açtığı iddia edilmişti. Kısa süre önce yapılan açıklamada “Likidite ve döviz operasyonlarımız etkilenmemiştir ve etkilenmeyecektir” denildi. Açıklamanın detayları ise şöyle;

“Three Arrows Capital (3AC) durumuyla ilgili gelen taleplerin bir sonucu olarak, şu anda dolaşan herhangi bir endişe veya söylentiyi çürütmek için topluluğumuza açıklama yapma ihtiyacı hissettik. Mevcut piyasa koşullarına ve kamuya açık alandaki tartışmalara dayanarak, bir kuruluş olarak topluluğumuza karşı tamamen şeffaf olmaya devam etmek bizim için önemlidir. Three Arrows Capital dYdX’e yatırım yaparken, likidite ve borsa operasyonlarımızın Three Arrows Capital ile ilgili mevcut veya gelecekteki gelişmelerden etkilenmemesi için gerekli önlemleri aldık. Her zaman olduğu gibi, topluluğumuzun endişelerini gidermeye hazırız ve dYdX ile ilgili her konuda şeffaf olmaya devam edeceğiz”.