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Three Arrows Capital (3AC) bu hafta yaşanan düşüşün en büyük sebeplerinden biriydi. Celsius ve 3AC kripto para piyasalarının yaşadığı aşırı kayıplarda risklerini azaltmadığı için iflas riskiyle karşı karşıya kaldı. Celsius CEO’su bugün bir soru/cevap etkinliği olacağını söylemişti ancak bunu da iptal etti. 3AC içinse Genesis CEO’su önemli açıklamalarda bulundu.

Genesis Açıklaması

Kripto para kredi ve yatırım firması Genesis’in CEO’su Michael Moro cuma günü yaptığı açıklamada, firmanın “büyük bir karşı tarafın” teminatını tasfiye ettiğini söyledi. Büyüyen bir tartışmanın merkezindeki kripto şirketi Three Arrows Capital ile olan bağlantısını doğruladı. Moro şunları söyledi;

“Genesis, bu hafta başlarında bize yapılan marj çağrısına uymayan büyük bir karşı tarafla kayıplarımızı dikkatli ve düşünceli bir şekilde hafiflettiğimizi doğrulayabilir. Herhangi bir olumsuzluğu en aza indirmek için elimizdeki tüm likit teminatları sattık ve/veya hedge ettik”.

Moro, perşembe günü benzer bir mesaj paylaşan BlockFi CEO’su Zac Prince’e benzer bir yaklaşım benimseyerek Three Arrows’u doğrudan isimlendirmedi.

Kripto Paralarda İflas

Three Arrows‘un yüz milyonlarca dolarlık kripto parayla tasfiye edildikten sonra olası bir iflasla karşı karşıya olduğu günlerdir konuşuluyor. Cuma günü FTX, Deribit ve BitMEX’in de Three Arrows tarafından tutulan pozisyonları tasfiye etmek için hareket ettiğini bildirildi.

Benzer şekilde Celsius da yaşadığı likidite krizinden kurtulabilmiş değil. Yatırımcılar platformda stake geliri için tuttuğu varlıklarını çekemiyor ve günlerdir düşen piyasalar sebebiyle hali hazırda zararları katlanıyor. Celsius bugün akşam saatlerinde tüm bu kaos hakkında açıklamalar yapacakları bir etkinlik planlamıştı. Ancak saatler 20:00’ı gösterdiğinde yayınlanan video 17 saniyelik bir mazeret içeriyordu. Celsius CEO’su bekleyenlerden özür dileyerek bu soru/cevap etkinliğini ileri bir tarihe ertelediklerini söyledi.

Celsius ve 3AC için işlerin yolunda gitmedi gerçeği artık herkes tarafından biliniyor. Şirketler ellerindeki Ethereum ve diğer varlıkları satarak kendilerini bu güç durumdan kurtarmaya çalışıyorlar. Yaptıkları satışlara ek olarak bireysel yatırımcıların panik satışları da geldiği için Bitcoin 20.000 dolar seviyelerinde bulunuyor. 3AC daha da ileri giderek bazı müşterilerinin kendisine emanet ettiği varlıkları izin şekilde taşımaya bile başladı. Yatırımcıların bu süreçte daha dikkatli olması gerekiyor.