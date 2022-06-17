En büyük altcoinlerde güncel görünüm neye işaret ediyor? Bitcoin ile yüksek korelasyon gösteren altcoinler daha fazla düşecek mi? Bitcoin ve popüler altcoinler hakkında son beklentiler neler?

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Bitcoin (BTC) yazı hazırlandığı sırada 20.000 dolar seviyesi için mücadele ediyor. Boğalar ve ayıların çekişmesinin sonucu bir sonraki kırılmayı belirleyecek. Kripto para birimlerindeki keskin düşüş, toplam kripto piyasası kapitalizasyonunu 900 milyar doların altına çekti. CoinGoLive’a göre, ilk 100 kripto paradan 72’si tüm zamanların en yüksek seviyelerinden %90’ın üzerinde düşüş yaşadı. Karşılaştırıldığında, ilk 10 kripto para sonbaharda daha iyi performans göstererek tüm zamanların en yüksek seviyelerinden ortalama %79 düştü.

Bitcoin (BTC), tüm zamanların en yüksek seviyesinden %70’ten fazla düştü ancak boğalar düşüşü durdurmak için mücadele ediyor. Fidelity’nin küresel makro direktörü Jurrien Timmer, hisse senedi piyasasında kullanılan fiyat-kazanç oranına benzeyen fiyat-ağ oranı metriğini göz önünde bulundurarak Bitcoin’in “göründüğünden daha ucuz” olabileceğini vurguladı. Boğalar, Bitcoin’i 20.000 dolarlık psikolojik desteğin üzerinde tutmaya çalışıyor ancak 23.362 dolarda güçlü bir dirençle karşı karşıyalar. Bu da ayıların pes etmediğini ve rallilerde satış yapmaya devam ettiklerini gösteriyor. Boğalar fiyatı 23.362 doların üzerine çıkarsa, parite 20 günlük üstel hareketli ortalamaya (EMA) (26.574 dolar) yükselebilir. Altcoinler Bitcoin ile yüksek korelasyon içinde olduğundan dolayı yatırımcıların BTC hareketlerini yakından izlemesi gerekiyor.

Ethereum (ETH)

Boğaların Ethereum mücadelesi devam ediyor. Boğalar, günün mum çubuğundaki uzun kuyruktan görüldüğü gibi, 15 Haziran’da 1.014 dolara kadar olan düşüşü satın aldı. Ancak, ayılar fiyatı 16 Haziran’da 1,100 doların altına geri çektiği için toparlanma kısa sürdü. Ayılar fiyatı 1.000 doların altına düşürürse satış baskısı hızlanabilir ve ETH/USDT çifti 900 dolara düşebilir. Aşağı eğimli hareketli ortalamalar ayılar için avantaj gösterse de RSI’daki aşırı satım seviyesi, bir rahatlama rallisinin köşede olabileceğini gösteriyor.

Boğalar, sürekli bir toparlanma başlatmak için fiyatı 1.268 doların üzerine çıkarmak ve bunun üzerinde tutmak zorunda olacak. Bu seviyenin üzerinde parite, ayıların tekrar güçlü bir direnç oluşturabileceği 20 günlük EMA’ya (1.547 dolar) yükselebilir.

Cardano (ADA)

29 Haziran tarihinde yapılacak olan Vasil Hard Fork büyük bir yükselişi tetikleyebilirdi ancak genel piyasa koşulları Cardano (ADA) fiyatını baskılıyor. Cardano (ADA) 14 Haziran’da 0,44 dolardan sıçradı ve boğalar 15 Haziran’da fiyatı 20 günlük EMA’ya (0,54 dolar) itti. Ayılar bu seviyeyi agresif bir şekilde savundu ve fiyat 16 Haziran’da düştü.

Fiyat 20 günlük EMA ile 0,44 dolar arasında kaldı ancak bu dar aralıklı hareketin uzun süre devam etmesi pek mümkün değil. Alıcılar fiyatı 20 günlük EMA’nın üzerine çıkarsa, ADA/USDT çifti 50 günlük basit hareketli ortalamaya (SMA) (0,59 dolar) yükselebilir. Bu seviyenin üzerinde bir kırılma, 0,69 ile 0,74 dolar arasında bir bölgeyi hedefleyen ralliyi başlatır.

Solana (SOL)

Ağdaki kesintiler sebebiyle zayıflayan SOL son satışlardan fazlasıyla etkilendi. Solana (SOL), 15 Haziran’da bir toparlanma girişiminde bulundu ve 35 dolar seviyesinden döndü. Fiyat 16 Haziran’da düştü, ancak boğalar seviyeyi 30 dolardan korumaya çalışıyor. Alıcılar, fiyatı 35 dolar ile 20 günlük EMA (37 dolar) arasındaki genel alanın üzerine çıkarmak için bir girişimde daha bulunacak. Başarılı olurlarsa, SOL/USDT çifti 50 günlük SMA’ya (52 dolar) yükselebilir.

Tersine, fiyat genel bölgeden düşerse, ayıların direnç seviyelerinde satmaya devam ettiğini gösterecektir. Ayılar daha sonra pariteyi 26 doların altına düşürmeye ve düşüş trendini sürdürmeye çalışacak. Aşağı yönde bir sonraki destek 22 dolar ve ardından 20 dolardır.

Avalanche (AVAX)

Avalanche (AVAX) düşüş trendinde konsolide oluyor ve boğalar desteği 14,50 dolardan korumaya çalışıyor. Alıcılar, 16 Haziran’da fiyatı 21,35 dolarlık kırılma seviyesine çekmeye çalıştı ancak daha yüksek seviyeler satışları çekmeye devam ediyor.

Fiyat düşer ve 14.50 doların altına sarkarsa düşüş trendinin bir sonraki ayağının başlangıcına işaret edebilir. AVAX/USDT çifti daha sonra 13 dolara düşebilir. Aksine, boğalar 14,50 dolarlık desteği başarılı bir şekilde savunursa, parite 21,35 dolara yükselmek için başka bir girişimde bulunabilir. Bu, dikkat edilmesi gereken önemli bir seviye çünkü ayılar bunu dirence çevirmeye çalışacak ve pariteyi 14,50 dolara çekecek. Alıcılar, olası bir trend değişikliğine işaret etmek için fiyatı 20 günlük EMA’nın (21,94 dolar) üzerine taşıman ve burada tutmak zorunda kalacaklar.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.