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Kripto para piyasalarındaki üst üste gelen ciddi değer kayıplarının ardından uzman analistler, yatırımcılara bir nebze olsun yardımcı olabilmek için görüşlerini farklı platformlarda paylaşıyor. Popüler bir kripto para uzmanı geçtiğimiz günlerde Bitcoin (BTC) hakkında önemli bir destek seviyesi olduğunu ve bu seviye kırılırsa ciddi düşüşlerin olabileceği konusunda uyardı.

Olası Düşüş

Kıdemli analist Crypto Capo, 375.600 Twitter takipçisine lider kripto para birimi olan Bitcoin’in 20.000 doların altına düşebileceğini ve bu değer kaybının yatırımcılar arasında büyük paniğe yol açabileceğini söyledi.

Analist takipçileriyle paylaştığı tweet’te şu ifadelere yer verdi:

“BTC 20.000 dolar seviyesini kırarsa panik çok büyük olabilir. Birçok insan bu seviyenin altında bulunan stoplarından ciddi kayıplara uğrayabilir. Pek çok yatırımcı Bitcoin’in, 2017’deki tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 20.000 dolar seviyelerini kıramayacağını düşünüyor çünkü bu daha önce olmadı. Lider kripto para birimi 20.000 dolar seviyesini aşağı yönlü kırarsa kolayca 16.000 – 18.000 dolara kadar gerileyebilir.”

Ayrıca uzman analist Bitcoin’in, Aralık 2020 tarihinden bu yana görülmeyen bir seviye olan 20.111 doların henüz dip fiyat olmadığını öne sürdü. Fiyat beklentileri hakkında yorumlarda bulunan kıdemli analist paylaşımında şunları söyledi:

“Dürüst olmak gerekirse gelinen noktalar şimdiye kadar gördüğümüz en açık balonlardan biri. Benim düşünceme göre, 20.000 dolar seviyesi uzun süre dayanamayacak. Henüz uygun bir ortam görmedik ve herhangi bir yükseliş işareti yok.

Fiyat Tahmini

Öte yandan kıdemli analist üç ay önce lider kripto para birimi 40.000 doların üzerinde işlem görürken, Bitcoin’in 30.000 doların altına bir düşüş yaşanır ise fiyatın 21.000 ila 23.000 dolar arasında bir yere ulaşacağını tahmin etmişti.

Geçtiğimiz aylarda analist düşüş hakkındaki fikirlerini ise şu şekilde paylaştı:

“Amiral gemisi Bitcoin’in, 38.000-35.000 dolar seviyeleri arasında bir mola yaşayacağını ardından 30.000 dolar seviyelerinin görülmesiyle düşüş ivmesi hızlanıp 20.000 dolar seviyelerine gelmesi muhtemel.”

Yazı kaleme alındığında lider kripto para birimi 20.880 dolar seviyelerinden işlem görüyor.