Binance Labs hazırladığı bir yenilik ile yeniden gündemde. Mevcut piyasa koşullarına aldırış etmeyen şirket yeni projeler hazırlıyor.

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Önde gelen kripto para borsalarından Binance’ın risk sermayesi ve kuluçka kolu olan Binance Labs, piyasalardaki karamsar havaya rağmen işlerinin gayet yolunda olduğunu öne sürdü.

Özel Destek

Firma, DeFi ve Web3’e odaklı yeni projeleri desteklemek için tasarlanan Most Valuable Builde (MVB) hızlandırıcı programının beşinci turunu başlatmaya hazırlanıyor. BNB Chain ile işbirliği içinde düzenlenen program kuluçka ve yatırım sağlayarak, BNB Chain blok zinciri ağında merkezi olmayan uygulamalar oluşturan geliştiricilere özel destek sağlamayı hedefliyor.

MVB programı, BNB zinciri tabanlı girişimlerin yeni projeler oluşturmasına, görünürlük kazanmasına, fon almasına ve iş büyümesini hızlandırılmasına yardımcı olma misyonuyla ilk olarak Mayıs 2021’de başlatıldı. Başarılı girişimlerin bazıları, Deri Protokolü ve Solv Protokolü gibi altyapı DeFi projelerini ayrıca merkezi olmayan değişim Biswap, GameFi ve metaverse tabanlı platform olan Metasset ve diğerlerini kapsıyor.

“Ayı Piyasası Fırsatı”

Beşinci “cohort” olarak da adlandırılan son tur, yeni fırsatları keşfetmeyi ve son derece değişken kripto para piyasasında ortaya çıkan projelere yardımcı olmayı amaçladığı için “Uncharted Territory” olarak adlandırılıyor. BNB Chain yatırım direktörü Gwendolyn Regina Perşembe günü verdiği röportajında şu ifadelere yer verdi:

“MVB V, önceki cohortlardan farklı bir şekilde yapılandırıldı. BNB Chain ve Binance Labs ilk kez projelere altyapı, mentorluk, finansman ve ekosistem desteği sağlamak için işbirliği yapıyor. Ayrıca MVB’nin finansman kaynağı doğrudan Binance Labs’ten olacak. “

Bunlara ek olarak BNB zinciri yatırım direktörü, yeni MVB hızlandırıcı programının hakkında şunları söyledi:

“Yatırım üst sınırımız yok. Binance Labs, bir yatırım kararı vermeden önce kuluçka için seçilen projeler için kapsamlı bir değerlendirme süreci izleyecektir. MVB programına sağladığımız destek, para ve fonun ötesine geçiyor.”

Son olarak firma ayı piyasası hakkında açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: