Cardano ağından beklenen yükseltme heyecanı devam ederken akıllı sözleşme hakkında dikkat çeken açıklamalar gözlerin ADA'ya çevrilmesine neden oldu.

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Geçtiğimiz birkaç ay içerisinde sık sık gündeme gelen akıllı sözleşme Cardano (ADA) uzman analistlerin ve yatırımcıların oldukça ilgisini çekmekte. 16 Haziran Perşembe günü Twitter’da popüler olan “@cardano _whale” takma adlı kullanıcı Cardano blok zincirinin geleceği hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

Yükseltme Heyecanı

Yatırımcılar tarafından heyecanla beklenen Vasil hardfork’un 29 Haziran tarihinde ana ağda yayımlanması planlanıyor. 12 Nisan’da, IO Global’in (IOG) Kurucu Ortağı ve CEO’su Charles Hoskinson verdiği bir röportajında, Vasil hardfork yükseltmesi konusunda oldukça heyecanlı olduğunu dile getirdi. Beklenen yükseltme ile Cardano’nun performansını ve rekabet gücünü daha da ileri götüreceği ve rakiplerinden daha hızlı ve DeFi için oldukça rekabetçi bir platform haline geleceği öne sürüldü.

Popüler Twitter kullanıcısı paylaştığı tweette şu ifadelere yer verdi:

“Cardano’nun (ADA) kripto para piyasalarının içinde bulunduğu bu çalkantılı dönemi geride bırakmasının ardından büyüme hızı olarak en önde gelen proje olacağını düşünüyorum. Kendi kripto parasına verdiği önem ve yeniliklerin meyvesini en kısa zamanda alacağını öngörüyorum.”

Layer 2 (L2) ölçeklendirme çözümlerine bakıldığında ise, IOG şu anda Cardano’nun verimini saniyede bir milyon işleme çıkarması beklenen Hydra üzerinde çalışıyor. Hydra hakkında yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

“Hydra, kapsamlı araştırmaların doruk noktasıdır ve merkezi olmayan ağların küresel gereksinimlere güvenli bir şekilde ölçeklenmesini sağlamada belirleyici bir adımdır. “

Stablecoin

Öte yandan Cardano destekli birkaç stabilcoin projesi olduğu belirtiliyor. Bunlardan yatırımcılar tarafından en bilineni, FinTech girişimi COTI Group tarafından piyasaya sürülecek olan algoritmik stablecoin Djed’dir.26 Eylül 2021’de, iki günlük Cardano Zirvesi 2021’in ikinci gününde, Cardano’nun (ADA) geliştirilmesinden sorumlu blockchain teknoloji firması IO Global (IOG) ve FinTech girişimi COTI Group, yeni bir algoritmik stablecoin olan Djed’i tanıttı.

Ve IOG Kurucu Ortağı ve CEO’su Charles Hoskinson şunları söyledi: