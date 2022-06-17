Bu yazımızda son günlerde çokça konuşulan Storj Coin nedir, nasıl çalışır, STORJ en yüksek kaçı gördü, en büyük rakibi olarak gösterilen Filecoin'den farkı ne gibi birçok sorunun yanıtı yer almaktadır. Hazırsanız "Storj Coin nedir, STORJ en yüksek kaçı gördü" başlıklı yazımıza başlayalım.

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Bu yazımızda, son günlerde çokça konuşulan Storj Coin nedir, nasıl çalışır, STORJ en yüksek kaçı gördü, en büyük rakibi olarak gösterilen Filecoin’den farkı ne gibi birçok sorunun yanıtı yer almaktadır. Hazırsanız “Storj Coin nedir, STORJ en yüksek kaçı gördü” başlıklı yazımıza başlayalım.

Storj Nedir, STORJ Coin Nedir?

Storj, dijital dosya depolama için merkeziyetsiz bir sisteme güç sağlayan kripto para Blockchain platformudur. Storj ağı, dünya çapındaki düğümler (nodes) adı verilen bilgisayarlar tarafından desteklenmektedir ve ödemelerde ağın yerel varlığı Storj (STORJ) kullanılmaktadır.

Storj, 2014 yılında kuruldu ve altı petabayttan fazla kullanılabilir depolama kapasitesiyle 10 binden fazla aktif düğümle çalışıyor. Kullanıcılar, Ethereum Blockchain’i üzerinde çalışan bir ERC-20 token’ı olan Storj coin’i ile depolama alanı için ödeme yapar. Yazım sırasında STORJ coin’in toplam değeri 192 milyon dolar seviyesinde ve bu onu piyasa değerine göre en büyük 120’nci kripto para yapıyor.

Storj Nasıl Çalışır?

Storj, bulut veri depolama ile ilgili sorunları çözmek için tasarlanmış benzersiz bir kripto paradır. Kullanım örnekleri arasında video depolama ve akış, yazılım dağıtımı, yedeklemeler ve bulutta yerel uygulamalar yer almaktadır. Diğer bulut depolama çözümleri gibi, kullanıcılar da dosyalarını ücretsiz bir katmanın ötesine yüklemek için ödeme yapabilir.

Dosyalar, ABD, Avrupa Birliği veya Asya Pasifik gibi seçilen bölgedeki düğümlerde şifrelenmiş bir biçimde tutulur. Düğüm sahipleri, katılmak için yüzde 93’ten fazla çalışma süresi dahil olmak üzere belirli minimum performans gereksinimlerini karşılamak zorundadır. Düğüm sahiplerine depolama alanı, ağ bant genişliği ve bir düğümü çalıştırmayla ilgili diğer maliyetleri için STORJ coin’de ödeme yapılır.

STORJ coin, Ethereum ağında çalışmaktadır. Bu şekilde, Ethereum cüzdanı olan herkes STORJ coin satın alabilir, satabilir veya değiş tokuş yapabilir. Storj ağına katılmayanlar bile STORJ coin alıp satabilir.

Storj’un Filecoin’den Farkı Ne?

Filecoin, piyasa değerine göre depolamayla ilgili en büyük kripto paradır. Storj’a benzer şekilde, dağıtık depolama çözümleri sunarken bazı farklılıkları bulunmaktadır. Storj ile Filecoin’i karşılaştırmak, bazı yönlerden Dropbox’ı Amazon S3 ile karşılaştırmak gibidir. Her ikisi de saygın depolama çözümleri sunar, ancak her seçenek farklı kullanıcılar için daha anlamlı olabilir.

Storj ile Filecoin arasındaki temel farklılıklardan biri, Filecoin’in kendi Blockchain’i üzerinde çalışmasıdır. Storj ise Ethereum tabanlı bir token olarak Ethereum Blockchain’i üzerinde çalışmaktadır. Filecoin, kullanıcıların daha fazla depolama alanı sağladıklarında madencilik ödülü kazanma olasılıklarının daha yüksek olduğu bir sistem kullanırken Storj, ağa bağlanan tüm katılımcıları katkılarına göre ödüllendirir.

Storj’un Hedefleri Neler?

Storj’un arkasındaki şirkete göre, Storj’un misyonu, merkeziyetsiz geleceği sağlamak, vizyonu ise merkeziyetsiz internet için depolama katmanı olmak. Storj’u bir ödeme çözümü olarak etkinleştirmek ve Storj coin’in devam eden kullanımını ve benimsenmesini desteklemek için 20 ülkede 70’den fazla işçi çalıştırıyor.

Storj ile Para Kazanılabilir mi?

Bilgisayarı ve minimum sistem gereksinimlerini karşılayan internet bağlantısı olan herkes Storj ağına katılarak para kazanabilir. Ancak, kazandığınız miktar çeşitli faktörlere göre değişmektedir. Donanım maliyetlerini, bant genişliğini ve elektriği hesaba kattıktan sonra muhtemelen kar etmeniz mümkün olmayacaktır.

STORJ Coin’in Geleceği

Storj, köpek temalı kripto paralar veya çok az veya hiç temel kullanım durumu olmadan eğlence için ticareti yapılan kripto paralar dışında, sürdürülebilir iş modelinin bir parçasıdır. Bu, Storj’a diğer bazı kripto paralardan daha uzun vadeli başarı için daha iyi bir fırsat sunmaktadır.

Storj kısa süre önce ağ genelinde dosya depolama performansını iyileştirmek için tasarlanmış üçüncü ana sürümünü yayınladı. Bu, Storj’un geleceği için iyi bir işaret olarak değerlendirilebilir, çünkü büyük olasılıkla ona olan ilgi artacak ve süresiz olarak desteklenecek.

STORJ Coin Madenciliği Yapılır mı?

Storj coin’in madenciliği, kaynaklarını ağ için kullanarak madencileri ödüllendiren iki popüler sistem olan iş kanıtı (Proof of Work) veya hisse kanıtı (Proof of Stake) kullanılarak yapılamaz. Storj düğüm sahiplerine, ağ tarafından üretilen tüm gelirin yaklaşık yüzde 60’ı öderken, şirket kalan yüzde 40’ı elinde tutar.

Düğüm sahipleri, aylık olarak depolanan veri miktarına ve kullanılan bant genişliğine göre Storj’da ödeme alır. Çok fazla depolama alanınız yoksa, muhtemelen evde bir Storj düğümü çalıştırarak yeterinde para kazanamazsınız. Ancak, kripto para ekosistemine dahil olmak ve boşta olan bilgisayarlarınızdan kazanç sağlamak eğlenceli olabilir.

STORJ Coin Ne İşe Yarar?

Storj coin, Storj ağının arkasındaki kripto paradır. Kullanıcılar, depolama alanını kullanmak için kredi kartı veya Storj coin ödeme yapabilir. Düğüm sahiplerine depolama ve bant genişliği sağlamak için Storj kullanılarak ödeme yapılır.

STORJ En Yüksek Kaçı Gördü, İyi Bir Yatırım mı?

STORJ coin’i, bir kripto para borsasını kullanarak ağ dışında bir yatırım olarak satın alabilir ve satabilirsiniz. CoinMarketCap’in verilerine göre, altcoin, 28 Mart 2021 tarihinde 3,91 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Kripto paralar doğası gereği oldukla volatil ve risklidir, bu nedenle satın almadan önce riskleri anlamak önemlidir. STORJ coin ile hatırı sayılır bir kâr elde edebilirken, tüm yatırımınızı kaybedebilirsiniz. Her zaman olduğu gibi, diğer kripto paralara yatırım yaparken yaptığınız gibi STORJ coin’e de yatırım yaparken dikkatli olmalısınız.

STORJ Coin Nasıl Alınır?

STORJ coin, başta Binance olmak üzere, Coinbase, KuCoin, Kraken, Gemini, Huobi Global ve FTX gibi birçok dev kripto para borsasından kolayca alınıp satılabilmektedir.