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Fransızlar ne güzel bir kelime seçmiş değil mi? Tam da kendi söylemlerine uygun bir kelime. Sizde telaffuz edin lütfen! “Lacoste” 🙂

Fransız giyim markası Lacoste geçtiğimiz gün “sualtı” ismi verilen “Undw3” adlı ilk NFT projesini satışa çıkardı. Lacoste deyince doğal olarak gözünüzün önünde markanın logosu olan timsah sembolü canlanmıştır. Koleksiyonda zaten bu ikonik logodan yola çıkarak Web3 alanında kendilerine yol çizmeye çalışıyor.

Bu sebepten dolayı da kendilerine 11.212 parçadan oluşan timsah NFT koleksiyonu çıkardılar. Neden 11.212? Çünkü ikonik Lacoste Polo tshirt L1212’ye atıfta bulunuyor. Lacoste’un baş marka sorumlusu Catherine Spindler, şirketin web3 girişimi hakkında şunları söyledi: “UNDW3, Web3 tarafından yönlendirilen merkeziyetsizlik olgusuna eşlik etme arzumuzu doğruluyor ve bu alandaki hedeflerimizin yanı sıra markamızın gücüne de tanıklık ediyor” Ayrıca Spindler, NFT koleksiyonunun “dünya çapında gerçek bir toplanma işareti” olduğundan ve “deneyimsel, etkileşimli ve birlikte yaratıcı” bir Lacoste evreni önerdiğini dile getirdi.

NFT projesi Undw3’ün NFT pazarına girmesi ile birlikte Lacoste, fiziksel ortamdaki marka kimliği ile yeni gelişen dijital dünya arasında köprü kurmayı hedeflediği ortada. Hatta bununla ilgili gelişme olarak Twitter’da marka sahiplerinin yeni NFT’yi satın alarak markanın geleceğinde söz sahibi olabileceklerini belirtti. Bu nedenle, harika bir NFT’ye sahip olmanın yanı sıra, Undw3 sahipleri özel bir Lacoste hayran topluluğuna katılacak ve bununla kalmayıp fiziksel ve dijital avantajlardan yararlanabilecek. Bunu bir NFT satın alarak, Lacoste tshirtlerden airdrop ya da merch avantajlarından yararlanmak olarak düşünebilirsiniz.

Tabi bu giyim markası isminin tanınmış olduğu ve pazardaki kalitesinin verdiği artı ile 11.212 adetten oluşan koleksiyon anında sold out dediğimiz hepsinin satılması ünvanına ulaştı bile. Bunun da Twitter ve Discord sunucusunu aktif olarak kullanmanın payının yüksek olduğunu belirttiler.

Bir sonraki yazımda görüşmek üzere.

Ben Sercan.