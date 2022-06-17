X
Al / Sat
Takip Ettiğimiz NFT & Metaverse Projeleri Burada!


  • CoinTürk
  •   Kripto Para Sektörüne 400 Milyon Dolarlık Yeni Yatırım: Şirketten Şaşırtan Açıklama Geldi!

Kripto Para Sektörüne 400 Milyon Dolarlık Yeni Yatırım: Şirketten Şaşırtan Açıklama Geldi!

Kripto paraların ayı piyasasının pençesinde zor bir dönem geçirmesine rağmen, sektöre yönelik yatırımlar da hız kesmiyor.
13:10
17 Haziran 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto paraların ayı piyasasının pençesinde zor bir dönem geçirmesine rağmen, sektöre yönelik yatırımlar da hız kesmiyor.

”1 Milyar Kullanıcı”

Huobi kurucu ortağı Du Jun ve Çinli Web3 yatırımcısı “BMAN” Lee bugün yaptıkları açıklamada kripto para projelerine yatırım yapmak için 400 milyon dolarlık yeni bir fon başlattığını söyledi. BMAN bir Twitter iletisinde, ABCDE Capital adlı fonun yılda 10 ila 20 CEO’yu desteklemeye çalışacağını söyledi. Şirket, Öncelikle blockchain altyapısına, açık finansa ve kitlesel benimsenme potansiyeline sahip dijital uygulamalara odaklanacak. Lansman, Bitcoin (BTC) ve Ethereum‘un (ETH) zirvelerinden %50’nin çok altına düştüğü kripto tarihinin en kötü dönemlerinden birinin ortasında gerçekleşti. Aynı zamanda, risk sermayedarı Andreessen Horowitz de çöküş nedeniyle düşük değerlemelerden yararlanmak için benzer bir hamle yapmıştı Firma geçen ay 4,5 milyar dolarlık bir fon açıklamıştı.

Huobi Global’i kurucu ortak Du Jun ile birlikte hayata geçiren BMAN, kripto para piyasasının bir sonraki büyük döngüsüne kadar en az bir milyar kullanıcı çekmesini beklediklerini söyledi. ‘‘Blockchain Merkezli Geliştirme Ekosistemi” anlamına gelen ABCDE, projelerini desteklemek için BMAN ve Jun’un önceki girişimlerinden elde edilen kaynaklardan yararlanacak.  Şirket şu açıklamayı yaptı:

Önümüzdeki döngüde kripto paraların 1 milyar kullanıcıya ulaşacağına inanıyoruz ve her zaman olduğu gibi yatırımlarımıza devam edeceğiz.

Şirket, Web 3 Yatırımları İle Ön Planda

Hem Jun hem de BMAN, Web3’te zaten ciddi yatırımlar yaptılar ve hayata geçirecekleri başka projeler de var. Ancak BMAN, kripto piyasası hakkında iyimser bir görüşe sahip olsa da, son zamanlarda yaşanan düşüş, yatırımcı duyarlılığını etkiledi. Terra gibi yüksek profilli bir projenin krize neden olması, bazı düzenleyicilerin sektörle ilgili sert adımlar atmasına neden oldu.  Celsius ve riskten korunma fonu Three Arrows Capital’in iflas haberleri de sektörün imajını daha da zedeliyor.

İki şirketin çöküşü, kripto piyasası için büyük çapta bir felakete yol açabilir. Federal Rezerv faiz oranlarını yükseltirken ve enflasyon 40 yılın en yüksek seviyesindeyken, kripto paralar uzun bir ayı piyasasına girdi. Analist Rekt Capital’a göre, mevcut ayı piyasası Aralık ayına kadar sürebilir. Binance CEO’su ise sürecn 4 yıl kadar devam edebileceğini iddia etti.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kripto Para Çeşitleri! Hangi Tip Kripto Paraya Yatırım Yapılmalı?
Kripto Para Çeşitleri! Hangi Tip Kripto Paraya Yatırım Yapılmalı?
AZUKİ Neden Düştü? ZAGABOND Dolandırıcı mı?
AZUKİ Neden Düştü? ZAGABOND Dolandırıcı mı?
Aylar Önce Terra UST Kurucusunu Böyle Uyardı! Umursanmadı!
Aylar Önce Terra UST Kurucusunu Böyle Uyardı! Umursanmadı!
Terra UST Çöküşünden Çıkarılacak Dersler!
Terra UST Çöküşünden Çıkarılacak Dersler!
Kripto Para Psikolojisi! Altcoin, Bitcoin Oynamak!
Kripto Para Psikolojisi! Altcoin, Bitcoin Oynamak!
Kapalı Kapılar Ardında: “Sevgili Bitcoin CEO’su, Lütfen PoS’a Geçer Misin?”
Kapalı Kapılar Ardında: “Sevgili Bitcoin CEO’su, Lütfen PoS’a Geçer Misin?”
Müzik NFT Platformları: Gelecekte Bizi Neler Bekliyor?
Müzik NFT Platformları: Gelecekte Bizi Neler Bekliyor?
NFT ve Metaverse Karşıtlarının Argümanları!
NFT ve Metaverse Karşıtlarının Argümanları!
İlgili Yazılar
İflas Haberlerinin Arttığı Dönemde Kripto Para Şirketinden 500 Milyon Dolarlık Hamle!
İflas Haberlerinin Arttığı Dönemde Kripto Para Şirketinden 500 Milyon Dolarlık Hamle!
Kripto Yatırımcıları Dikkat: Şimdi de Bu Platformu Kullanıyorlar!
Kripto Yatırımcıları Dikkat: Şimdi de Bu Platformu Kullanıyorlar!
Kripto Paralarda Çöküşün Fitilini Ateşleyen İsimden Tepki Çeken Çıkış: Dürüst Olun
Kripto Paralarda Çöküşün Fitilini Ateşleyen İsimden Tepki Çeken Çıkış: Dürüst Olun
Son Dakika: Bitcoin (BTC), 20.000 Doların Altına Geriledi! Kripto Para Piyasasında Son Durum!
Son Dakika: Bitcoin (BTC), 20.000 Doların Altına Geriledi! Kripto Para Piyasasında Son Durum!
Analist, Kritik Fiyat Seviyelerine İşaret Etti: Kripto Para Piyasasındaki Düşüş İvmesi Devam Edecek mi?
Analist, Kritik Fiyat Seviyelerine İşaret Etti: Kripto Para Piyasasındaki Düşüş İvmesi Devam Edecek mi?
Çöken Kripto Para Hedge Fonuyla İlgili Yeni Gelişme!
Çöken Kripto Para Hedge Fonuyla İlgili Yeni Gelişme!
12,8 Milyar Dolarlık Hırsızlık! Kripto Para Dolandırıcılarına Dikkat!
12,8 Milyar Dolarlık Hırsızlık! Kripto Para Dolandırıcılarına Dikkat!
Rusya Merkez Bankası Başkanından Bitcoin’e “Şartlı Yeşil Işık”
Rusya Merkez Bankası Başkanından Bitcoin’e “Şartlı Yeşil Işık”
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
Lacoste NFT Koleksiyonu Çıkardı
NFT Piyasasında Solana Ağı İçin Tüm Merak Edilenler Cevap Buldu!
Ünlü İş Adamı Bill Gates Önemli Açıklamalarda Bulundu!
NFT Alanında Meta Şirketinden Önemli Bir Adım Daha!
Son Teknik Analizler
Altcoinlerde Son Durum: Solana, Avax, Cardano ve Ethereum Yorumları
MANA Token Grafik! Decentraland (MANA) Fiyat Tahminleri!
Cardano Fiyat Analizi: Bu Seviyenin Geçilmesi ADA’ya Ralli Getirebilir!
Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Ripple (XRP) Grafik! Fiyat Tahminleri!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Sıcak Gelişme: dYdX Söylentilerle Alakalı Açıklama Yaptı! DeFi Altcoin Risk Altında Mı?
Ünlü İsimden Dikkat Çeken DeFi Açıklaması!
DeFi Köprüsü! Bankacılık Devinden Önemli Kripto Para Adımı!
Sadece LUNA ve UST Değil! 28 Milyar Dolar Daha Eridi!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022