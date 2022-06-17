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Kripto paraların ayı piyasasının pençesinde zor bir dönem geçirmesine rağmen, sektöre yönelik yatırımlar da hız kesmiyor.

”1 Milyar Kullanıcı”

Huobi kurucu ortağı Du Jun ve Çinli Web3 yatırımcısı “BMAN” Lee bugün yaptıkları açıklamada kripto para projelerine yatırım yapmak için 400 milyon dolarlık yeni bir fon başlattığını söyledi. BMAN bir Twitter iletisinde, ABCDE Capital adlı fonun yılda 10 ila 20 CEO’yu desteklemeye çalışacağını söyledi. Şirket, Öncelikle blockchain altyapısına, açık finansa ve kitlesel benimsenme potansiyeline sahip dijital uygulamalara odaklanacak. Lansman, Bitcoin (BTC) ve Ethereum‘un (ETH) zirvelerinden %50’nin çok altına düştüğü kripto tarihinin en kötü dönemlerinden birinin ortasında gerçekleşti. Aynı zamanda, risk sermayedarı Andreessen Horowitz de çöküş nedeniyle düşük değerlemelerden yararlanmak için benzer bir hamle yapmıştı Firma geçen ay 4,5 milyar dolarlık bir fon açıklamıştı.

Huobi Global’i kurucu ortak Du Jun ile birlikte hayata geçiren BMAN, kripto para piyasasının bir sonraki büyük döngüsüne kadar en az bir milyar kullanıcı çekmesini beklediklerini söyledi. ‘‘Blockchain Merkezli Geliştirme Ekosistemi” anlamına gelen ABCDE, projelerini desteklemek için BMAN ve Jun’un önceki girişimlerinden elde edilen kaynaklardan yararlanacak. Şirket şu açıklamayı yaptı:

Önümüzdeki döngüde kripto paraların 1 milyar kullanıcıya ulaşacağına inanıyoruz ve her zaman olduğu gibi yatırımlarımıza devam edeceğiz.

Şirket, Web 3 Yatırımları İle Ön Planda

Hem Jun hem de BMAN, Web3’te zaten ciddi yatırımlar yaptılar ve hayata geçirecekleri başka projeler de var. Ancak BMAN, kripto piyasası hakkında iyimser bir görüşe sahip olsa da, son zamanlarda yaşanan düşüş, yatırımcı duyarlılığını etkiledi. Terra gibi yüksek profilli bir projenin krize neden olması, bazı düzenleyicilerin sektörle ilgili sert adımlar atmasına neden oldu. Celsius ve riskten korunma fonu Three Arrows Capital’in iflas haberleri de sektörün imajını daha da zedeliyor.

İki şirketin çöküşü, kripto piyasası için büyük çapta bir felakete yol açabilir. Federal Rezerv faiz oranlarını yükseltirken ve enflasyon 40 yılın en yüksek seviyesindeyken, kripto paralar uzun bir ayı piyasasına girdi. Analist Rekt Capital’a göre, mevcut ayı piyasası Aralık ayına kadar sürebilir. Binance CEO’su ise sürecn 4 yıl kadar devam edebileceğini iddia etti.