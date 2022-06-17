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Ünlü İsimden Altcoin’ler için Felaket Senaryosu! Bu Tarihlere Dikkat!

Kripto para piyasasının en büyük türev ticaret platformlarından birinin kurucu ortağına göre, altcoin'ler yeni bir düşüş için hazırlanıyor.
12:40
17 Haziran 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dünyanın en büyük kripto para türevleri ticaret platformlarından Bitmex’in kurucu ortağı Arthur Hayes, Medium hesabında dikkat çeken bir makale yayımladı. “Bazen sadece kendinize hala var olduğunuzu hatırlatmak için acıyı yaşamak istersiniz” ifadesi ile başlayan makalede, altcoin’lerin önümüzdeki haftalarda değerlerinin yarısını kaybedebileceği iddiası dikkat çekiyor.

“Bu Tarihler Arasında Dikkatli Olunmalı”

Arthur Hayes, kripto para piyasasındaki likidite durumunun yılın ikinci yarısında ve potansiyel olarak 2023’ün başında sıkıntıya gireceğini öne sürüyor. Ayrıca, daha önce verdiği ikili dip tahminde yanıldığını da itiraf ediyor. Hayes, önceki makalelerinde ‌en büyük altcoin Ethereum’un en az bin 500 dolara düşeceğini ve en büyük kripto para Bitcoin’in 25 bin dolara düşmeye hazır olduğundan bahsetmişti.

Bitmex‘in kurucu ortağının son tahmininin temeli, riskten kaçınan yatırımcıları kripto paralar gibi riskli varlıklardan daha da uzağa itmesi beklenen Fed’in yeni 75 baz puanlık faiz artışında diretme arzusuna dayanıyor. Hayes, Fed’in başlangıç bilançosunun daralmaya başladığı 30 Haziran – 5 Temmuz tarihleri arasında piyasanın en büyük satış baskıyla karşı karşıya kalabileceğini öngörüyor.

“Mutlak Dip Yapmış Altcoin’ler Alınabilir”

Hayes, makalesinde okuyuculara ayı piyasasında yeni düşüşler arayacağını, değerinin yüzde 98’ini kaybetmiş ve mutlak dip seviyelere gerilemiş ve hala aynı seviyelerde seyreden Ethereum Name Server projesi ve LooksRare gibi NFT pazar yerleri altcoin’lerinde ise yükseliş beklentisini koruduğunu belirtiyor.

Yazım sırasında, Ethereum, Solana, Polkadot, Dogecoin gibi birçok büyük çaplı altcoin son dört haftada yüzde 40′ varan büyük oranlarda kayıplar vermiş durumda. Bu bakımdan, Hayes’in ek yüzde 50’lik düşüş senaryosunun gerçekleşmesi altcoin yatırımcıları için büyük bir felaket anlamına geliyor.

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