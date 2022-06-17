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Hafta içerisinde güçlü bir düşüş ivmesi yakalayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), kaydettiği son düşüş yönlü fiyat hareketleri ile birlikte 20.600 dolar seviyelerine geriledi. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, Bitcoin’in 20.600 dolar seviyelerine gerilemesinin ardından değer kayıplarına hız kazandırdı. Ethereum (ETH), son 24 saatte yaklaşık %10 değer kaybetti ve 1.090 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasının toplam değeri, 936 milyar dolara geriledi. Öte yandan Coinglass verilerine göre ise kripto para piyasasında, son 24 saatte ortalama 200 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Bitcoin (BTC), Yeniden Kritik Fiyat Seviyelerine Geriledi

Hafta içerisinde güncel haber akışlarının da etkisiyle güçlü bir düşüş ivmesi yakalayan Bitcoin (BTC), kaydettiği son düşüş yönlü fiyat hareketleri ile birlikte 20.600 dolar seviyelerine geriledi. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, hafta içerisinde değer kayıplarına hız kazandırırken, Ethereum (ETH) da son 24 saatte %10’a yakın bir değer kaybı kaydederek 1.090 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasının toplam değeri, 936 milyar dolara geriledi. Öte yandan Coinglass verilerine göre kripto para piyasasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 200 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Kripto Para Piyasasında Son Durum

Kaydettikleri son fiyat hareketleri ile birlikte Binance Coin (BNB) 216 dolar, Cardano (ADA) 0,49 dolar, XRP 0,33 dolar, Solana (SOL) 30,89 dolar, Polkadot (DOT) 7,24 dolar ve Avalanche (AVAX) ise 16,3 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Öte yandan THORChain (RUNE), Nexo (NEXO), Flow (FLOW), Polkadot (DOT) ve Aave (AAVE) ise kaydettikleri son düşüş yönlü fiyat hareketlerinin ardından, CoinMarketCap verilerine göre piyasa değeri en yüksek ilk 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatte e yüksek oranlı değer kaybı kaydeden kripto para birimleri oldu.