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Türev borsası BitMEX’in kurucu ortağı ve kripto para yatırımcısı Arthur Hayes, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile FED faiz artışlarını ve ABD’deki bankacılık krizini değerlendirdi. Hayes, FED’in faiz artışlarına devam etmesi durumunda ilerleyen zaman dilimlerinde First Republic Bank gibi daha çok sayıda yerel bankanın likidite sorunuyla karşı karşıya kalabileceğini ve bu durumunda ABD’deki bankacılık krizini derinleştirme potansiyeline sahip olduğunu dile getirdi.

FED Faiz Artışları ve ABD’deki Bankacılık Krizi

Türev borsası BitMEX’in kurucu ortağı ve kripto para yatırımcısı Arthur Hayes, Twitter hesabından yaptığı bir dizi paylaşım ile FED faiz artışlarına ve ABD’deki mevcut bankacılık krizine değinerek kripto para piyasasına olası etkilerini değerlendirdi. Hayes, FED’in faiz artışlarına devam etmesi ve 0,25 baz puanlık bir faiz artışına gitmesi durumunda First Republic Bank’a benzer şekilde başka yerel bankaların da likidite sorunları ile karşı karşıya kalabileceğini ve ABD’deki bu bankacılık krizinin daha farklı bir boyuta ulaşabileceğine yönelik düşüncelerini dile getirdi.

Bitcoin’in Fiyat Performansına Olası Etkileri

BitMEX’in kurucu ortağı ve kripto para yatırımcısı Arthur Hayes, Twitter’dan yaptığı bu paylaşımlar ile FED faiz artışlarına ve ABD’deki bankacılık krizine değinirken aynı zamanda lider kripto para birimi Bitcoin’in fiyat performansına olası etkilerini de değerlendirdi. Hayes, ABD’deki bankacılık krizinin daha üst boyutlara ulaşması ve piyasada daha büyük bir etki yaratması durumunda Bitcoin’de yeni bir rallinin başlayabileceğini öne süren ifadeler kullandı. Aynı zamanda Hayes, geçmiş zamanlarda defalarca kez dile getirdiği ve abartılı bulunduğu için kamuoyunda tepki çeken uzun vadeli BTC tahminini de tekrarladı ve bir kez daha 1 milyon dolar fiyat seviyelerine işaret etti.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.