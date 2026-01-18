Hyperliquid (HYPE)

Hyperliquid (HYPE) Coin İçin Zamanı Geldi, Hedefi Analist Açıkladı

Özet

  • TraderSZ HYPE Coin için düşüşün sona erdiğini söylüyor. Hedefler 26,3 ve 29,79 doların ardından 35,73 dolar.
  • Columbus 1-2 bin dolarlık düşüşün ardından Bitcoin fiyatında yükseliş bekliyor.
  • Ali Martinez BTC için kilit seviye olarak 98.365 dolara işaret etti.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Yeni nesil DEX platformları FTX çöküşünün ardından beklenen bir trenddi ve Hyperliquid erkenden burada varlık gösterdi. İlklerin yeri kriptoda her zaman ayrıdır bu yüzden HYPE Coin geçtiğimiz yıl eşsiz bir yükseliş yaşadı. Ancak token kilit açılışlarının vakti geldiğinden ve genel piyasa düşüşünden etkilendi. TraderSZ artık düşüş bitti diyor.

İçindekiler
1 Hyperliquid (HYPE)
2 Bitcoin (BTC)

Hyperliquid (HYPE)

HYPE Coin geçtiğimiz yıl 35 dolarda kapışılan bir altcoindi ancak son çeyrekteki aşırı satışlar şartların değişmesine neden oldu. Dip yapan yeni nesil DEX platformu halen en kazançlı protokoller arasında ve halen ciddi sayıda aktif kullanıcısı var. DeFi protokollerinin düzenli ve iyi kazanç elde edenleri dalgalanmalar yaşasa da tokenlerine sürekli talep çekebildiğinden avantajlıdır.

Hyperliquid de sürekli gelir elde ettiğinden ve piyasalardaki hacim toparlanırken daha fazla kazanca ulaşacağından yatırımcıların önemli kısmı onun dip seviyelerdeki fiyatını fırsat olarak görüyor. TraderSZ bugün paylaştığı grafikle uzun süredir aşılamayan direnç çizgisinin artık kırılmak üzere olduğunu yazdı.

Yukarıdaki grafiği “HYPE Coin için zamanı geldi” manşetiyle paylaşan analist 26,3 ve 29,79 doların ardından 35,73 doların hızla geri alınmasını bekliyor. 23,86 dolar destek olarak korunduğu sürece HYPE Coin için görünüm pozitif.

Elbette TraderSZ sadece öngörüsünü paylaşıyor ve geleceği görmek gibi olağanüstü güçleri yok. Buradaki yükseliş varsayımı teknik analiz okumalarına dayandığından yatırımcıların birebir bu stratejiyi kopyalamaması ve kendi araştırmalarını yaparak stratejilerini oluşturması gerekir.

Bitcoin (BTC)

Columbus takma isimli analist Bitcoin için büyük düşüşler bekleyenlerin hayal kırıklığına uğrayacağını düşünüyor. Analist grafik paylaşarak beklediği senaryoyu açıkladı ve küçük bir geri çekilmenin ardından daha büyük bir yükseliş göreceğimize inanıyor.

“Şimdi küçük bir geri çekilme bekliyoruz – belki 1-2 bin daha – bir kez daha yükselişten sonra, daha anlamlı bir geri çekilme beklemeye başlayacağım.

Genel olarak hala yükseliş bekliyoruz.”

98.365 dolara işaret eden Ali Martinez ise yatırımcı maliyet noktasının önemine dikkat çekti. Birçok analist aynı seviyelere odaklanmış durumda çünkü yatırımcı maliyeti fiyat hareketlerinin çoğu zaman temelini oluşturuyor. Eğer bu seviye kazanılırsa 2023’ten bugüne güçlü yükseliş hareketlerinin zeminini oluşturduğundan BTC büyük bir ralliye başlayacak.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir.

