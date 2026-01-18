AXS, Fartcoin Grafikleri ve Fiyat Tahminleri

Ocak ayı kripto paralar için hızlı başladı ancak şimdilik yükseliş duruldu. BTC grafiğindeki destek testinin neticesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde yaşanacak büyük gelişmelerin ardından piyasa yönünü tayin edecek ve BTC 94 bin doları korumak zorunda. Peki AXS ve FART Coin için tahminler ne yönde?

AXS ve Fartcoin

P2E hype yaşarken AXS en gözde altcoinlerden biriydi ve farmerları vardı. Ancak kripto paralar yıllar içinde o kadar enteresan olaylar yaşadı ki AXS Coin de yıkıcı darbeler aldı. Bir daha P2E coşkusu ne zaman alevlenir bilinmez ancak yapay zekayla entegre, gelişmiş yeni ürünler versiyonlar duyurmaları gelecekte onlara yardımcı olabilir.

Altcoin Sherpa takma isimli analist son ara yükselişin ardından AXS Coin için kısa vadeli dalgalanma öngörüyor. Eğer haklı çıkarsa dipten alım yaptıktan sonra ara zirvede iyi bir satış fırsatı yakalayabilirsiniz. Veya bu fırsata kavuşamadan fiyatın daha da düştüğünü görürsünüz. Sherpa şunları yazdı;

“AXS’nin bir sonraki hareketini şu anda izliyorum ve AXS’nin düşüş eğilimi olduğunu düşünüyorum. Daha sonra potansiyel olarak açığa satış yapmayı düşüneceğim, ancak bazı önemli sıçramalar olacağını öngörüyorum. Bugün çoğunlukla dışarıda olacağım, bu yüzden açık pozisyon tutmayacağım ancak kişisel olarak bir sonraki hedefim 1,66 dolar civarı olacak.”

Columbus daha önce detayları paylaşılan yükseliş senaryonu yayınlamıştı. Fartcoin için şimdilik yükseliş evresi sona ermiş görünüyor ve destek seviyesinin kaybıyla 0,23 dolara geri çekilme başlayabilir. Daha büyük yükseliş için BRC’nin 98 bin doları geri kazanarak altcoinlere yükseliş alanı açması ve Fartcoin’in bu sefer 0,45 dolar üzerinde kapanışlar yapabilmesi gerekiyor. Bu senaryoda yeniden 1 dolar umutları yeşerebilir.

18 Ocak Gününün Altcoinleri

Bugünün kazandıranı DASH Coin oldu ve XMR düşüşüyle eş zamanlı yaşanan yükseliş hiç de şaşırtmadı. Bir miktar likidite var ve bu ZEC Coin’den çıkıp önce Monero’ya ardından şimdi DASH’a girdi. Eğer bu gerçekten likiditenin gizlilik altcoinleri arasında gezmesi durumuyla DASH köklü bir altcoin ve güzel kazanç elde edebilir. Yeni hafta itibariyle nasıl performans gösterdiğini takip etmek gerek üç haneli kazancını bir hafta daha sürdürmesi olası.

En büyük 100 kripto para arasında MYX ve LIT gibi altcoinler %5’e yaklaşan kazançlar elde etse de hiçbiri DASH’a yaklaşamadı.