DASH Coin Yükselişi Normal Bir Ralli Değil, Yeni Haftada Dikkat

Gizlilik odaklı altcoinlerde aylardır büyük yükselişler görüyoruz. Ekim ayında ZEC Coin yükselişiyle başlayan süreç halen noktalanmadı. Bugün de DASH yeniden yönünü yukarı çevirdi ve birkaç gündür devam eden denemelerin ardından tekrar direnç noktasına ulaştı. Önümüzdeki günlerde hareketliliğin artması olası.

DASH Coin

Eski yatırımcılar DASH Coin’i hatırlayacaktır gizlilik odaklı birkaç kıdemli altcoinden sadece biri. ZEC Coin’in 20 küsür kişilik ekibi istifa ettikten sonra Monero yükselişine o da katıldı. XMR Coin’den çıkışlar yaşanırken DASH şimdi tekrar 90 dolarlık direnç bölgesine ulaştı. Yıl sonunda regülasyon endişelerinin de etkisiyle gizlilik altcoini toplayan yatırımcılar risklerini ZEC Coin’den çeşitli alternatiflere bölmeye başlamıştı. Bu durum geçen yıl üç haneli fiyatları görmemizi sağladı.

Şimdi XMR heyecanı azalırken ve ZEC Coin’den kaçışlar yaşanmışken DASH fiyatındaki artış çok daha anlamlı. Eğer 90 dolar seviyesi kazanılıp desteğe çevrilebilirse 104 dolar direnci hedeflenecek. Bunun ardından 121 ve 149 dolar aralığı geliyor.

Eğer kar satışları görmeye başlarsak bu durumda 72 ve 60 dolar desteğine gözümüzü dikeceğiz.

Önümüzdeki Haftaya Dikkat

Haftaya PCE verisinden Yüksek Mahkeme tarife kararına kadar birçok büyük gelişme peş peşe yaşanacak. Japonya faiz kararı ve daha birçok kilit olay kripto paraların yönünü belirlerken BTC’nin 94 veya 98 dolardan birini kırdığını göreceğiz. Eğer destek seviyesi kaybedilirse DASH için de daha düşük desteklerin test edilmesini bekleyebiliriz.

Ancak BTC 98 bin dolar direncini aşabilirse XMR soğurken gizlilik odaklı altcoinler arasında DASH ön plana çıktığından 149 doları aşılması mümkün.

Haftalık grafikte yükseliş mumunu güçlü biçimde koruyan DASH 80 doları önümüzdeki günlerde korursa uzun vadeli hedefli olan 171 dolar bölgesine odaklanacak. 2021 sonundaki düşüşte bu kilit bölge kaybedilmiş ve istikrarlı düşüş dönemine girilmişti. 2026 altcoinler için yükseliş dönemi olacaksa DASH için de 200 dolara yakın hedeflerden bahsetmek abartılı olmamalı. Elbette kripto paralar söz konusu olduğunda çok emin konuşmak zor ve Trump her an yeni bir delilik yaparak piyasaları tepe taklak edebilir.