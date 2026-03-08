Ethereum fiyatı kritik destek seviyesinde yön arayışını sürdürüyor

Ethereum, teknik açıdan önemli bir evreye girerken fiyat son günlerde 1.950 dolara yakın seviyelerde yatay seyir izliyor. Son düzeltme hareketinin ardından gelen bu konsolidasyon sürecinde, kripto para yatırımcıları ve analiz yapanlar hem teknik göstergelere hem de zincir üzerindeki verilere odaklanmış durumda. Yatırımcılar, Ethereum’un orta vadede dip oluşturup oluşturmadığı sorusuna yanıt arıyor.

Teknik yapı ve destek seviyeleri öne çıkıyor

Ethereum fiyatı 1.960-1.980 dolar aralığında işlem görüyor; bu bant son günlerde kısa vadeli çıkış ve düşüşlerin denge noktası hâline geldi. Piyasa verilerine bakıldığında, fiyat bu bölgede baskı altında kalıyor ancak kritik bir destek çizgisinin de üzerinde tutuluyor. Analistler, Ethereum’un kısa süreli bir likidite taramasıyla 1.900-1.920 dolar seviyesine gerileyebileceğine işaret ediyor. Bu aralıkta satış baskısının artması halinde 1.850 dolar bandına kadar geri çekilme riski gündeme gelebilir.

Yatay bant ve kısa vadeli görünüm

Başka bir piyasa değerlendirmesinde, Ethereum’un son dalgalanmanın ardından net bir yatay bantta işlem gördüğü aktarılıyor. Bu bantta yukarıda 2.020-2.050 dolar arasında direnç, aşağıda ise 1.900 dolar civarında destek öne çıkıyor. Eğer fiyat direnç bölgesini tekrar kazanırsa 2.100 dolar seviyelerine doğru kısa vadeli bir toparlanma ivmesi yakalanabilir. Ancak dirençten tekrar satış gelirse, destek bölgelerinde yeni denemeler yaşanabilir. Konsolidasyon fazlarının ardından genellikle volatilitenin yükseldiği ve kısa vadeli ana yönün belirginleştiği görülüyor.

Ethereum, Bitcoin’e karşı güçleniyor

Ethereum cephesinde yaşanan dalgalanmalara karşın, daha genel piyasa verileri önde gelen altcoinlerin Bitcoin’e kıyasla kısa vadede güç kazandığını gösteriyor. Analist Jesse Peralta’nın öne çıkardığı verilere göre, Ethereum ve Solana gibi bazı kripto paralar son dönemde Bitcoin’den daha iyi bir performans sergiliyor. Bu dinamiğin piyasa döngülerinde dönemsel olarak sermaye rotasyonuna işaret ettiği ve geçmişte altcoinlerin genel toparlanma hareketlerini başlatan bir gelişme olduğu ifade ediliyor.

Zincir üzeri göstergeler: MVRV bantları ve tarihsel dipler

Ethereum’un piyasadaki mevcut durumuyla ilgili zincir üzeri göstergeler de yakından takip ediliyor. Ali Charts tarafından paylaşılan son verilerde fiyatın, uzun vadede birikim yapılan ve geçmişte ana piyasa dipleriyle uyumlu olan MVRV bantlarının alt sınırına yakın olduğu görülüyor. Ethereum şu anda 0,8 MVRV bandının etrafında seyrediyor ve bu bant uzun vadeli yatırımcıların tarihsel olarak alım yaptığı bir bölge olarak öne çıkıyor. Üst bantlar ise önceki boğa piyasalarında görülen aşırı değerlenme seviyelerine işaret ediyor.

Tarihsel veriye göre piyasa, fiyatın 1,0 MVRV bandı civarına yaklaşması veya kısa süreli alt bantlara inip dönüş yapmasıyla kalıcı dip bölgelerine geçiş gösterebiliyor. Bununla birlikte, sadece zincir üstü verilerle kesin bir yön tahmini yapmak da mümkün değil.

Kritik seviyeler ve yakın vade görünümü

Mevcut durumda Ethereum, teknik yapının, piyasa eğiliminin ve uzun vadeli değerleme göstergelerinin aynı seviyede kesişmeye başladığı önemli bir karar noktasında hareket ediyor. 2.050-2.100 dolar arası kritik direnç, 1.950 dolar güncel destek, 1.900 dolar ise satış baskısının artabileceği aşağı yönlü ana destek olarak öne çıkıyor. Eğer fiyat direnç bölgelerini net biçimde aşarsa 2.200-2.400 dolara doğru toparlanma hareketi beklenebilir; aksi durumda ise desteklerin kaybedilmesiyle yeni bir gevşeme dalgası gündeme gelebilir.

Son aşamada, Ethereum fiyatında likidite dinamikleri, altcoin rotasyonu ve zincir üzeri değerlendirme göstergelerinin, piyasada daha derin bir geri çekilme mi yoksa yeni bir toparlanma döngüsünün mü başlayacağını belirleyici olacağı not ediliyor.