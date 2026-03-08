XRP fiyatı 1,35 dolar seviyesini test ederken satış baskısı artıyor

Kripto para piyasasında mart ayının ilk haftasında XRP fiyatı 1,35 dolar düzeyinde tutunmaya çalışıyor. Kısa süre önce 1,43 dolar seviyesine kadar yükseldikten sonra genel piyasadaki geri çekilmenin etkisiyle yeniden aşağı yönlü bir hareket izlendi. Son 24 saatte XRP fiyatı yüzde 0,37’lik hafif bir düşüşle 1,35 dolar civarına geriledi.

Fiyatta zayıflama ve yapısal denge sinyalleri öne çıkıyor

XRP grafiği son günlerde, piyasadaki satış baskısının artmasına rağmen fiyatın kritik destekler üzerinde kaldığını gösteriyor. Özellikle kısa vadede, Stochastic RSI göstergesinin aşırı alım bölgesine ulaşmasının ardından düzeltme beklentisi oluştu. Kripto paranın bu dönemde 1,36 dolarda kapatması, piyasadaki gevşemenin doğal bir düzeltme olduğuna işaret ediyor.

XRP fiyatı, hafta başında önemli bir direnç seviyesini aşarak bu bölgeyi destek konumuna çevirdi. Fiyatın bu bölgenin üzerinde tutunması, kısa vadeli zayıflığa karşın piyasa yapısında belirgin bir bozulma olmadığını gösteriyor. Ancak günlük işlem hacimleri ortalamanın altında seyrederken, arzın talebe üstün gelmesiyle satıcıların etkisi artmaya başladı.

Teknik göstergeler konsolidasyona işaret ediyor

Piyasa tekniklerine bakıldığında, XRP şu anda belirgin bir yön bulamadan yatay bir hareket içerisinde değerlendiriliyor. MACD göstergesi nötr bölgeye doğru yaklaşırken, satış ivmesinin azaldığı ve piyasada denge arayışının başladığı öne çıkıyor. OBV göstergesindeki yavaşlama ise alıcı ilgisinin geçici olarak azaldığını ortaya koyuyor.

Öte yandan, işlem hacmindeki durgunluğun etkisiyle son fiyat hareketlerinin satıcı ağırlıklı ilerlediği gözleniyor. Bu durum, kısa süreli bir aşağı yönlü baskı yaratsa da, fiyat geniş bir bandın içinde dalgalanmayı sürdürüyor. Mevcut görünümde alıcılar ve satıcılar temkinli bir tutum sergilerken, günlük grafikte yatay konsolidasyon dikkat çekiyor.

XRP için kritik destek ve direnç seviyeleri izleniyor

Yapısal olarak 1,33–1,35 dolar arası XRP için önemli bir destek bölgesi oldu. Eylül 2025’ten bu yana fiyat bu bantta dalgalanırken, momentum göstergelerindeki pozitif uyumsuzluk olası bir dönüş ihtimalini gündeme getiriyor. Günlük grafiklerde bu sinyalin güçlü bir toparlanmanın habercisi olabileceği vurgulanırken, fiyat bu seviyelerin altına çekilirse kısa vadede zayıflama yaşanabileceği belirtiliyor.

Eğer fiyat 1,34 doların altına kayarsa aşağı yönlü hareket ivme kazanabilir; bununla birlikte olası bir geri dönüşte fiyat yeniden desteğin üzerine atabilir. Piyasa katılımcıları yönün netleşmesini bekliyor ve büyük işlemler için yeni sinyaller arıyor.

1,50 dolar seviyesi olası toparlanmada hedef konumunda

Kısa vadede belirsizlik sürse de, XRP’nin yukarı yönlü potansiyelini tamamen kaybetmediği vurgulanıyor. Orta vadeli olumlu senaryo için piyasada 1,50 dolar seviyesi kritik direnç noktası olarak dikkat çekiyor. Bu bölgenin aşılması, yükseliş hareketinin güçlenmesine ve mevcut sıkışmanın kırılmasına neden olabilir. Yatırımcılar, fiyatın destek ve direnç noktaları arasındaki tepkisini yakından izliyor.

Makro piyasa döngüleri ve XRP’nin güncel görünümü

Makro düzeyde kripto para piyasasındaki genel eğilimler, XRP fiyat hareketlerini etkilemeye devam ediyor. Geçmişte mart aylarında zayıf performans gösteren XRP, bu yılın başına göre hafif bir düşüşle işlem görüyor. Bu sezon etkileriyle birleşen piyasa düzeltmeleri, volatiliteyi artırırken, fiyat üzerinde geçici baskı oluşturdu.

Uzun vadede ise XRP ekosistemine yönelik ilgi, Ripple’daki gelişmeler ve XRP Ledger’ın kullanım alanları etrafında şekilleniyor. Ayrıca, kurumsal yatırımcılar için gündemde olan olası Grayscale XRP ETF gibi yeni yatırım araçları da yakından takip ediliyor.

Fiyat kısa vadede 1,33 dolar desteğinin korunmasına odaklanmış durumda. Alıcılar bu seviyeyi savunabilirse iyileşme hareketi gündeme gelebilir; ancak destek altına süregelen bir gerileme, daha güçlü bir düşüş trendini tetikleyebilir.