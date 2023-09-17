Kripto para piyasalarındaki dalgalanma sürerken önemli bir haftaya girmek üzereyiz. Günler sonra Fed kararını açıklayacak. 2023 yılında daha heyecan verici toplantılar gördük o yüzden bunun en heyecan verici toplantı olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü faiz yüzde 99’a yakın ihtimaller (FedWatch verileri) faizler bu toplantıda sabit bırakılacak. Peki uzmanların kripto fiyat tahminleri ne yönde?

En İyi Kripto Para Yorumcuları

Bu toplantıda faiz tavanı ilan edilebileceği için potansiyel dönüm noktası tabirini kullanabiliriz. Fed eğer önümüzdeki yılın ortasına kadar faizleri tavanda tutmak istemiyorsa Çarşamba günkü toplantıda faiz kararını açıklaması gerekecek. Eğer bunu yapmazsa son tarih 1 Kasım olarak görünüyor. Daha da gecikirse bu durum kripto paraları da içine alan risk piyasaları için oldukça kötü sonuçlar doğuracak çünkü Fed aşırı sıkılaşmanın da ötesine geçecek.

Peki kripto para uzmanlarının piyasalara dair tahminleri ne yönde?

Credible Crypto Bitcoin Yorum

X hesabından (eski adıyla Twitter) son piyasa değerlendirmesini paylaşan uzman isim mevcut 26.500 dolar mücadelesinden memnuniyetle bahsetti. Bu bölgedeki alıcıların kritik bölgeyi güçlü biçimde savunduğunu söyleyen uzman şunları yazdı;

“Burada bazı satıcı emilimleri oluyor, bu seviye şu anda savunuluyor. 26.600 dolar ve yukarısında daha fazla kapanış arayacağım”.

Skew Kripto Yorumları

Piyasalara göz atan diğer uzmansa Skew oldu. Kısa vadeli traderların fiyat sıçramalarına satışla cevap verdiğini yazan uzman isim son fiyat toparlanması konusunda henüz ikna olmuş değil. Daha önceki tahminlerinde 23.500 dolar bölgesine kadar düşüş riskine dikkat çeken isim bu hedefinde isabet edemedi. Crypto Tony ise 26.100 dolar bölgesinden yeni bir sıçrama bekliyor.

Crypto Santa

Haftalık kapanışın ötesinde, kripto piyasası katılımcıları önümüzdeki hafta gelecek faiz kararına odaklanmış durumda. Bitcoin fiyatının makro cephedeki son verilere tepkisizliği ve ABD piyasalarının da benzer bir duruş benimsemesi önemli. Crypto Santa takma adıyla bilinen kripto analisti önümüzdeki hafta boyunca Bitcoin (BTC) fiyatının 25.000 ile 27.000 dolar arasında hareket edeceğini tahmin etti.

Şimdilik 26.500 dolar bölgesinde kalan fiyat farklı uzmanların ortak görüşüne göre 26.800 dolar üstü kapanışlarda 27.500 ve 28.300 dolar seviyelerine ulaşabilir. Şimdilik Fed beklenen negatifliği getirmediği için yatırımcılar mutlu. Ancak bunun bir tuzak olup olmadığından da emin değiller.