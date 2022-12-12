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  •   Eski Fed Başkanı 13 Aralık’ı İşaret Etti Ve Ekledi: Her Şeye Hazır Olmalı!

Eski Fed Başkanı 13 Aralık’ı İşaret Etti Ve Ekledi: Her Şeye Hazır Olmalı!

Sam Bankman-Fried ve FTX'in geçmişi hakkında tarihi duruşma yaklaşırken, eski Fed başkanı yaptığı açıklamalarla SBF'ye uyarıda bulundu.
21:10
12 Aralık 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Eski Menkul Kıymetler Borsası Komisyonu (SEC) başkanı Jay Clayton, eski FTX kripto borsası CEO’su Sam Bankman-Fried (SBF) 13 Aralık’ta Kongre önüne çıktığında neler olabileceğini paylaştı. Özellikle, bir dizi görüşmenin ardından SBF’nin Kongre önüne çıkması ve milletvekillerinin FTX’in yönetimi ve ardından ticaret platformunun çöküşüyle ilgili sorularını yanıtlaması bekleniyor.

Özgün Kalma İhtiyacı

Bankman-Fried’ın farklı sorular beklemesi gerektiğini çünkü Kongre üyelerinin ne sormaları gerektiği konusunda kısıtlı olmadıklarını belirtti. Ancak SBF’nin özgün olmayı hedeflemesi gerektiği konusunda uyardı çünkü kongre’nin odak noktasının bu olacağını belirtti.

Clayton’a şu sözlerle devam etti:

Bence aynı şeylerin daha fazlası olacak, ama sonra daha fazlası da olacak. Bu kongre oturumlarında çok şey oluyor. İnsanlar ne olduğunu anlamaya çalışacaklar. Ancak kongre üyelerinin sorabilecekleri başka pek çok şey de var.  Bu tür bir baskı altında bu sorularla nasıl başa çıkacağını göreceğiz. Kongre önünde sizi iyi bir tanık yapan şeylerden biri de gerçekçi olup olmadığınızdır ve bu aslında bu tür duruşmalara hazırlanmanın çok önemli bir parçası.

Clayton, yasal sonuçlar nedeniyle SBF’nin yalancı şahitlik yapmasına yer olmayabileceğine işaret etti.

SBF’nin FTX Çöküşündeki Tutumu

Eski SEC başkanı, SBF’nin davranışları konusunda, bir finans şirketini yönetirken çok sayıda kötü davranış içerisinde olduğuna dikkat çekti. Bu durumda, Birleşik Devletler yasalarının dolandırıcılık faaliyetleriyle başa çıkmak için yeterli olduğunu vurguladı.

Daha önce de yaptığı konuşmalara bakıldığında SBF, kongre önünde ifade vermeye istekli olduğunu kaydetti. Ancak, FTX’in çöküşüyle ilgili olarak neler olduğunu açıklamak için yeterli bilgiye sahip olmadığı konusunda da uyardı.

Özellikle, Bankman-Fried’e Kongre’nin huzuruna çıkması için ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi Başkanı Maxine Waters tarafından baskı yapılmıştı. Gerçekten de Waters, SBF bir medya turunda olduğu için, hikayenin kendi tarafını anlatmak üzere milletvekillerinin karşısına çıkması gerektiğini savundu.

Bu arada Bankman-Fried, çöküşün serbest piyasa hareketleri sırasında yaşanan büyük korelasyondan’ kaynaklandığını belirterek masumiyetini koruyor. Ayrıca müşteri fonlarının zimmete geçirildiği iddialarını da reddetti.

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