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Enflasyon Raporları Bitcoin Yatırımcısını Yanılttı! Peki Ne Olacak?

Geçtiğimiz ay yapılan enflasyon ve tüketici fiyat endeksi açıklamalarının ardından Bitcoin fiyatı keskin bir yükseliş göstermişti.
17:50
28 Ağustos 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

FED Başkanı Jerome Powell, enflasyonu düşürmek için daha sıkı önlemler açıklarken, ABD hisse senetleri, Bitcoin‘in kısa bir süreliğine bir ayın en düşük seviyesini görmesiyle geriledi. Dow Jones sanayi ortalaması konuşmanın ardından %3 kaybetti ve 27 Ağustos 2022 Cuma günü piyasaların kapanmasıyla daha da düştü. Powell’ın duyuruları, Temmuz 2022’de geçici ancak yetersiz bir mühlet olmasına rağmen ABD’deki enflasyon %2’nin üzerine çıktığında geldi.

Enflasyon Haberi Yükseltmişti

10 Ağustos 2022’de Temmuz ayı için beklenenden daha düşük enflasyon rakamlarını gösteren Temmuz 2022 Tüketici Fiyat Endeksi raporunun ardından, Bitcoin 10 Ağustos’ta 22.826 dolardan işlem görürken 11 Ağustos’ta 24.750 dolara yükseldi. Ethereum de yükseldi ve 15 Ağustos’ta 2.000 dolara dokundu.

ETH Balinaları Gülüyor Yatırımcı Mutsuz

Dow Jones endüstriyel ortalamasındaki düşüşe, yatırımcıların daha uzun bir süre boyunca tutulan yüksek faiz oranlarının etkilerini tartmasıyla S&P500’ün %3,3 ve Nasdaq Bileşik’in %4 düşmesi eşlik etti. Tahvil fiyatları da aşağı indi. ABD hisse senedi piyasalarındaki toplam kayıplar, Bitcoin ve diğer tüm altcoinlerin piyasa değerinden daha fazla, 1,25 trilyon doları aştı.

Başkanın konuşmasının ardından kripto para piyasası değeri yaklaşık olarak 936.87 milyon dolara düştü ve bitcoin geçici olarak 20.000 doların altına dokundu. Ether, yaklaşık 1500 dolar olarak seyrettiği gün içi işlemlerde %14 düştü ve Ağustos 2022’de elde ettiği kazançların çoğunu sildi.

Cuma günü ticaret departmanı, yüksek enflasyon ve yüksek faiz oranlarının etkisini vurgulamak için 26 Ağustos 2022 tarihinde, tüketici harcamalarının Haziran’daki %1’e kıyasla Temmuz’da yalnızca %0.1 arttığını açıkladı.

Bu, tüketicilerin kemerlerini sıktığını gösteriyor, bu da kripto para kazanmak anlamına geliyor olabilir. 26 Ağustos 2022’de CNBC’nin Crypto World programında belirtildiği üzere, Ethereum balinaları Ethereum’larını geçmişte piyasadan çıkma arzusuna dayanarak borsalara taşıyorlarmış gibi görünüyor.

Fed Toplantısı Yaklaşırken Ufukta Faiz İndirimi Yok

Fed’in faiz artırımlarının hızı (Mayıs 2022’de %0,5 ve Temmuz 2022’de %0,75), merkez bankasının 1990’larda faiz oranlarını bir gösterge olarak kullanmaya başlamasından bu yana en agresif sıkılaştırmaya işaret ediyor.

Birçok bankacı ve akademisyen, Fed’in ekonomik büyümeyi yavaşlatma stratejisine devam etmeyeceğini tahmin ederken, kurum, hane halkı ve işletmeler için kısa vadeli acının gelecekte daha fazla acıdan kaçınmak için ödenmesi gereken bir bedel olduğuna inanıyor.

Temmuz toplantısında Başkan Powell, 20-21 Eylül 2022’deki Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında olağandışı büyük bir oran artışının gerçekleşebileceğini ve bunun yatırımcıların riski azaltmasıyla kripto piyasasının daha fazla düşmesine neden olabileceğini söyledi.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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