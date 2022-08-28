Ayı piyasası devam ederken, Bitcoin (BTC) de yeniden ivme kazanmak için gün sayıyor. Ancak, bazı altcoin'ler gerek güncelemeler gerekse de yakım ve ortaklıklar sayesinde BTC'yi geride bırakmayı başardı.

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Ayı piyasası devam ederken, Bitcoin (BTC) de yeniden ivme kazanmak için gün sayıyor. Ancak, bazı altcoin’ler gerek güncelemeler gerekse de yakım ve ortaklıklar sayesinde BTC’yi geride bırakmayı başardı.

Chiliz ve EOS, Zirveye Yapıştı

Bu hafta ivme kazanan altcoin’ler listesinde yine Chiliz (CHZ) var. CHZ, spor ve eğlence meraklıları için özel olarak tasarlanmış bir kripto para birimidir. Chiliz, Malta merkezli küresel bir spor ve eğlence şirketi olan Mediarex Group’un bir projesidir. Dünyaca ünlü futbol takımları Juventus, Paris Saint-Germain, Roma, West Ham, Atletico de Madrid ve Galatasaray, A.S. Chiliz’in önemli ortakları arasında yer alıyor. Binance, OK Blockchain Capital ve Ceyuan Ventures ortaklaşa girişime 60 milyon doların üzerinde katkıda bulundu. Son 7 günde, CHZ fiyatı, % 16.6 artış kaydetti.

Son zamanlarda gündemden düşmeyen EOS (EOS), son 7 gün içerisinde % 8.3 artışla manşetlerde yerini buldu. Bitcoin ve Etherum (ETH), yine bekleneni veremezken, EOS ekosisteminden meydana gelen güncelleme duyuruları sayesinde ivme kazandı. EOS blok zincirinin büyümesini ve gelişimini denetleyen kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan EOS Vakfı (ENF), yaklaşmakta olan ‘Yielding’ teşvik programı için kayıtları açtı. Yielding, kullanıcıları için getiri sağlayan merkeziyetsiz finans (DeFi) uygulamalarını çekmek için bir likidite teşvik ve ödül programıdır. EOS bunu yaparken, DeFi alanındaki en iyi blok zinciri rakipleri olan Etherum, Cardano (ADA) ve Solana (SOL) ile rekabet içerisinde. Kritik açıklamadan bu yana, EOS havuzlarında kilitli toplam değer (TVL) 94.71 EOS’tan 102.18 EOS’a yükseldi. Bu durum, token talebinde artış olduğunu gösterdi. TVL, 28 Ağustos’ta ödül aktivasyonuna kadar geçen günlerde muhtemelen artacaktır.

TFUEL ve ATOM, İvme Kazandı

Listemizdeki diğer altcoin Huobi Token (HT). Huobi Token, borsa tabanlı bir token’dir. Adından da anlaşılacağı gibi, Singapur merkezli Huobi borsasına ait. Token, 2018’de piyasaya sürüldü. Altcoin, borsada yapılan işlemlerde büyük bir rol oynuyor. Son 7 günde, HT fiyatı % 13 arttı. Listemizdeki diğer bir altcoin, Theta Token (THETA). Web sitesine göre, ekosistemde iki yerel token bulunuyor: TFUEL ve Theta Token (THETA). Theta Fuel (TFUEL), block zincirinin yardımcı tokeni konumunda. TFUEL, Google, Binance ve Samsung gibi koruyucu düğümlerin İş doğrulayıcıları tarafından da destekleniyor. Theta Network, video akış platformunun işlem hacmini, veri havuzu hizmetini ve hızlı fikir birliği gereksinimlerini tamamlamak için hisse kanıtı (Proof-of-Stake) sistemini kullanıyor. TFUEL, son 7 gün içinde %8.52 arttı.

Listemizdeki son altcoin Cosmos (ATOM). ATOM, blok zincirler arası bağlantıya öncelik veren bir blok zinciridir. Cosmos, birbirleriyle ölçeklenebilen ve birlikte çalışabilen bir blok zincir ekosistemi olarak tanımlanabilir. Blockchain’in tek tip bir şekilde gelişmesine izin veren bir düzene yardımcı olduğu için Blockchain’in interneti olarak adlandırılmıştır. Son 7 günde, ATOM fiyatı, %7,5 değer kazandı.