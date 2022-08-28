Reklam
Al / Sat

Ünlü İsimden İlginç Bitcoin ve Altın Yorumu: Hazır Olun!

Bitcoin (BTC) yeniden 20.000 doların altına düşerken. önde gelen bir analist ekonomi tarihine atıfta bulunarak ilginç bir teori ortaya attı. 
14:45
28 Ağustos 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) yeniden 20.000 doların altına düşerken. önde gelen bir analist ekonomi tarihine atıfta bulunarak ilginç bir teori ortaya attı.

1970’ler ve Altın: Ne Olmuştu?

Yaygın olarak takip edilen bir analist, Bitcoin (BTC) fiyat hareketine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Analiste göre, BTC altının geçmişte yaşadığı süreçten geçerek, büyük başarılara imza atabilir.  Yayınladığı yeni bir videoda, DataDash isimli podcast’ın sunucusu Nicholas Merten, 515.000 YouTube abonesine BTC’nin sonunda altı haneli bir rakama ulaşabileceğini söyledi. Ancak, analist BTC’nin kısa vadede daha fazla değer kaybedeceğini iddia etti. Uzmana göre, kripto para piyasası henüz emekleme döneminde olduğu için, yüksek volatilite hala önemli bir sorun. Bitcoin’in zirvesinden %75 düşmesi normal bir durum. Makroekonomik şartlar ve zincir üstü verier göz önünde bulundurulduğunda, BTC’nin daha de değer kaybetmesi olasılıklar arasında.

Analiste göre, uygun şartlar ortaya çıktığında, Bitcoin tekrar toparlanacak. Önceki boğa piyasasından bu yana birçok insanın bahsettiği altı haneli bölgeye, 100.000 hatta  200.000 $ dolara kadar çıkacak. Şu anda, dolar dünya rezerv para birimi ve güç kazanmaya devam ediyor. Mevcut ekonomik ortam, kripto paralara ağır bir darbe vurdu. Ancak, trend tersine döndüğünde, Bitcoin yine manşetlerden düşmeyecek. Geçmişteki ayı piyasaşarını inceleyen analist, Bitcoin’in tüm zamanların en yüksek seviyesinden %85’lik bir düşüş yaşadığını ortaya koyuyor. Bu yüzden, BTC’nin 10.000 dolara düşme olasılığı devam ediyor. Merten, enflasyonun küresel piyasaları kasıp kavurmaya devam etmesiyle, insanların fiat para birimlerinden uzaklaşacağını ve 1970’lerde altında olduğu gibi, sermayelerini Bitcoin’e taşıyacaklarını söylüyor.

Fed Fiaskosu: Sermaye, Bitcoin’e Yönelebilir

Mertene göre, Federal Rezerv enflasyonu düşüremeze ve ABD ekonomisi resesyona sürüklenirse, sadece dolara değil, dünyanın fiat para birimlerine olan inancımızı kaybedeceğiz. Dolarda istikrar olmazsa, farklı varlıklara yönelecek çok fazla küresel likidite olacak ve 70’lerde altına olan da tam olarak bu.

Bu yüzden, bu para Bitcoin’e yönelebilir.  Bitcoin, son 24 saatte %3’lük bir düşüş ile 20.050 dolardan işlem görüyor. Uzmanlara göre, kripto para piyasasının yeniden ivme kazanması için makroekonomik şartların değişmesi gerekecek. Fed’in son açıklamaları, şahin duruşun devam edecini gösteriyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
Thodex ve Terra Olaylarındaki Öncü Sinyaller! Dikkat Hatalar Tekerrür Eder!
Thodex ve Terra Olaylarındaki Öncü Sinyaller! Dikkat Hatalar Tekerrür Eder!
Gökkuşağı İndikatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?
Gökkuşağı İndikatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?
Bitcoin vs Ethereum: Flippening Nedir?
Bitcoin vs Ethereum: Flippening Nedir?
İlgili Yazılar
Ünlü Yazar Kiyosaki’den Al Tavsiyesi: Daha Zengin Olma Zamanı
Ünlü Yazar Kiyosaki’den Al Tavsiyesi: Daha Zengin Olma Zamanı
Bitcoin Fiyatındaki Düşüş için 19.500 Dolar Yeterli mi? Sırada Ne Var?
Bitcoin Fiyatındaki Düşüş için 19.500 Dolar Yeterli mi? Sırada Ne Var?
Analist “Bitcoin’de Daha Kötüsü Olacak” Dedi ve Tarih Verdi
Analist “Bitcoin’de Daha Kötüsü Olacak” Dedi ve Tarih Verdi
Bitcoin Yatırımcıları Tedirgin: Antik BTC Balinaları Bir Bir Uyanıyor!
Bitcoin Yatırımcıları Tedirgin: Antik BTC Balinaları Bir Bir Uyanıyor!
Teknik Analist Uyardı: Bitcoin ve Ethereum’da Bu Seviyeler Kaçınılmaz Oldu!
Teknik Analist Uyardı: Bitcoin ve Ethereum’da Bu Seviyeler Kaçınılmaz Oldu!
“Wall Street Kurdu” Jordan Belfort: Bitcoin Konusunda Yanıldım
“Wall Street Kurdu” Jordan Belfort: Bitcoin Konusunda Yanıldım
Bitcoin Neden Düşüyor? BTC için Sırada Ne Var?
Bitcoin Neden Düşüyor? BTC için Sırada Ne Var?
Avrupa’da Enerji Krizi Büyüyor: Bitcoin İçin Uzmanından Kritik Uyarı!
Avrupa’da Enerji Krizi Büyüyor: Bitcoin İçin Uzmanından Kritik Uyarı!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
Son Dakika: Instagram Müjdeyi Verdi! 2 Milyarı Aşkın Kullanıcı!
Formula 1’den NFT’ler ve Kripto Varlıklar Üzerine Atılım!
Blue Chip Koleksiyon BAYC Sevindirdi, CryptoPunks Üzdü!
Dikkat Çeken NFT Raporu: 1 Yıl İçerisinde 100 Milyon Dolarlık Kayıp!
Son Teknik Analizler
Bitcoin Fiyatındaki Düşüş için 19.500 Dolar Yeterli mi? Sırada Ne Var?
BTC, ETH, BNB ve 7 Altcoin İçin Fiyat Analizi!
En Tanınmış Kripto Para Analistleri
Tezos (XTZ) Fiyat Analizi: Alım Yapmak için Bu Seviyeye Dikkat!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Kripto Para Piyasalarına Meydan Okuyan DeFi Projesi! Yüzde 203 Artış!
DeFi Altcoin’in Kurucusundan Enflasyon Müjdesi: Fiyat Yükselişe Geçti
ABD’li Dev Banka Citigroup Kripto Para, DeFi ve Stablecoin Risk Yöneticisi Arıyor
Bir Sonraki Boğa Piyasasında Bu Kategorideki Altcoin’ler Uçabilir!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022