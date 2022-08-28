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Bitcoin (BTC) yeniden 20.000 doların altına düşerken. önde gelen bir analist ekonomi tarihine atıfta bulunarak ilginç bir teori ortaya attı.

1970’ler ve Altın: Ne Olmuştu?

Yaygın olarak takip edilen bir analist, Bitcoin (BTC) fiyat hareketine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Analiste göre, BTC altının geçmişte yaşadığı süreçten geçerek, büyük başarılara imza atabilir. Yayınladığı yeni bir videoda, DataDash isimli podcast’ın sunucusu Nicholas Merten, 515.000 YouTube abonesine BTC’nin sonunda altı haneli bir rakama ulaşabileceğini söyledi. Ancak, analist BTC’nin kısa vadede daha fazla değer kaybedeceğini iddia etti. Uzmana göre, kripto para piyasası henüz emekleme döneminde olduğu için, yüksek volatilite hala önemli bir sorun. Bitcoin’in zirvesinden %75 düşmesi normal bir durum. Makroekonomik şartlar ve zincir üstü verier göz önünde bulundurulduğunda, BTC’nin daha de değer kaybetmesi olasılıklar arasında.

Analiste göre, uygun şartlar ortaya çıktığında, Bitcoin tekrar toparlanacak. Önceki boğa piyasasından bu yana birçok insanın bahsettiği altı haneli bölgeye, 100.000 hatta 200.000 $ dolara kadar çıkacak. Şu anda, dolar dünya rezerv para birimi ve güç kazanmaya devam ediyor. Mevcut ekonomik ortam, kripto paralara ağır bir darbe vurdu. Ancak, trend tersine döndüğünde, Bitcoin yine manşetlerden düşmeyecek. Geçmişteki ayı piyasaşarını inceleyen analist, Bitcoin’in tüm zamanların en yüksek seviyesinden %85’lik bir düşüş yaşadığını ortaya koyuyor. Bu yüzden, BTC’nin 10.000 dolara düşme olasılığı devam ediyor. Merten, enflasyonun küresel piyasaları kasıp kavurmaya devam etmesiyle, insanların fiat para birimlerinden uzaklaşacağını ve 1970’lerde altında olduğu gibi, sermayelerini Bitcoin’e taşıyacaklarını söylüyor.

Fed Fiaskosu: Sermaye, Bitcoin’e Yönelebilir

Mertene göre, Federal Rezerv enflasyonu düşüremeze ve ABD ekonomisi resesyona sürüklenirse, sadece dolara değil, dünyanın fiat para birimlerine olan inancımızı kaybedeceğiz. Dolarda istikrar olmazsa, farklı varlıklara yönelecek çok fazla küresel likidite olacak ve 70’lerde altına olan da tam olarak bu.

Bu yüzden, bu para Bitcoin’e yönelebilir. Bitcoin, son 24 saatte %3’lük bir düşüş ile 20.050 dolardan işlem görüyor. Uzmanlara göre, kripto para piyasasının yeniden ivme kazanması için makroekonomik şartların değişmesi gerekecek. Fed’in son açıklamaları, şahin duruşun devam edecini gösteriyor.