Okuma Süresi: 2 Dakika

Fed’in para politikası Bitcoin (BTC) için risk teşkil ederken, uzmanlar BTC’nin geleceği konusunda bölünmüş durumda.

Powell, Kılıcını Keskinleştirdi

Fed başkanı Jerome Powell’ın konuşması, kripto para piyasalarını yine çıkmaza soktu. Geçtiğimiz hafta Bitcoin (BTC), olumlu enflasyon verileri nedeniyle büyük oranda toparlanmıştı. Bitcoin, tekrar 25.000 doları aşarken, Ethereum ise özellikle Merge güncellemesi nedeniye piyasada büyük bir heyecan yaratmıştı. Ancak Powell, Jackson Hole konuşmasında mevcut Fed para politikasının devam edeceğine işaret ederek sert bir duruş sergiledi. Sonuç olarak, Bitcoin, %6’ya yakın değer kaybetti. BTC, an itibariyle 20.054 dolardan işlem görüyor. Ethereum da kritik açıklamalar sonrası %10 değer kaybetti. ETH’nin 1.500 dolardaki kritik destek seviyesini kaybetmesi, endişe yarattı. ETH, an itibariyle 1.495 dolardan işlem görüyor.

Son dönemde piyasa, neredeyse tamamen enflasyona endeksli verilere ve Fed’in para politikasına bağımlı kaldı. Örneğin, enfasyon verileri beklenenden düşük geldiğinde, piyasalar bu veriye olumlu tepki verdi. Aslında beklenti, Federal Rezerv’in miceliksel sıkılaştırma ve faiz artırımı politikasından geri adım atmasıydı. Ancak, önde gelen Fed yetkilileri, hatta Minneapolis Fed başkanı Neel Kashkari gibi güvercin bir duruş sergileyen yöneticiler bile son zamanda şahin bir duruş sergilediler. Jerome Powell da açıkça kurumun bu duruşunu ortaya koydu. Enflasyonla mücadelenin Fed‘in ana hedefi olduğunu açıkladı. Başkan, ABD halkını ve işletmeleri yaklaşan ekonomik kriz konusunda uyardı.

Analist: Bitcoin, Yeniden Zincrilerini Kıracak

Bitcoin, bu gelişmelere sert tepki verdi ve önemli ölçüde düştü. S&P 500 de %3’ten fazla değer kaybetti. Uzmanlar, Powell’ın para politikaının enflasyonun istenilen düzeye getirilene kadar devam edeceğini ifade ettier. Önde gelen analistlerden Lark Davis, Powell’ın 10 dakikalık konuşmasının hisse senetlerinden ve kripto para piyasasından yaklaşık bir trilyon doları sildiğini açıkladı.

Ancak, Eight Global’ın CEO’su ve teknik analist Michael van de Poppe ise iyimser bir tablo çizdi. Van Poppe’ye göre Fed şahin politikasına devam edemez. Enflasyon düşme beirtileri göstermeye başladı . Bu yüzden, şartlar daha uygun hale geldiğinde Bitcoin yeniden zincirlerini kıracak. Uzmanlara göre, BTC’nin tekrar eski parlak günlerine dönmesi için makroekonomik şartların değişmesi gerekiyor.