Cardano (ADA) ağının çok sayıda bölümünü güncelleyerek cilalayacak olan Vasil güncellemesi özellikle bir yönü ile ADA fiyatını uçurabilir.

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Yaklaşmakta olan Vasil güncellemesi ile Cardano (ADA) ağının çok sayıda bölümü güncellecek, cilalanacak ve piyasaya sürülecek, ancak güncellemenin en çok beklenen ve önemli parçalarından biri popüler altcoin’e daha fazla merkeziyetsizlik ve esneklik getirerek ağ katmanının merkezsizleştirilmesi olacak.

Cardano Daha da Merkeziyetsizleşecek

Cardano, ağ güncellemesinden önce önemli bir adım olan blok üretiminin tamamen merkeziyetsizleşmesine daha önce ulaşmıştı. Bu katman, düğümleri ve bunların etkileşimini birleşik bir sistemde birleştiren fiziksel bir altyapı durumunda. Sistemin bu katmanı, bu noktada çalışan tüm düğümler arasında işlemler ve blok oluşturma hakkında bilgi dağıtmak için tasarlanmıştır. Ağ katmanı, Cardano Blockchain‘i oluşturan üç sütundan biridir.

Ağın maksimum etkinliğe ulaşması için düğümlerin arızalara, kapasite kısıtlamalarına veya hacker’lara karşı güçlü bir esnekliğe sahipken minimum iletişim gecikmesine sahip olması gerekir. Şimdilik, Cardano’nun ağ katmanı, düğümler arasında nispeten hızlı ve güvenli veri iletimi sağlayan TCP/IP yığınına dayanmaktadır. Yapılandırma, “topoloji güncelleyici” adı verilen merkezi bir araca dayalı.

Vasil güncellemesi ile katman artık topoloji güncelleyiciyi kullanmayacak, düğümler arasındaki bilgi akışını iyileştirmesi ve merkezi hizmetleri kullanma ihtiyacını ortadan kaldırması beklenen bir P2P ağını kullanmaya başlayacak. Teknik olarak Cardano, P2P ağının bileşenleri bir P2P düzenleyicisi, bir bağlantı yöneticisi, bir gelen protokol düzenleyicisi ve bir sunucu olacağından tam bir merkeziyetsizliğe ulaşacak. P2P, ağ katmanının tamamen merkezsizleştirilmesini sağlayacak ve blokları dağıtmak için Daedalus gibi daha fazla tam düğüm ekleyecek olan Cardano için her zaman çok beklenen bir güncelleme konumunda. Analistler ve piyasa uzmanları böylesine önemli bir güncellemenin orta ve uzun vadede fiyata oldukça olumlu etki edeceği görüşünü savunuyor. Çünkü merkeziyetsizlik kripto para topluluğunun önem verdiği bir konu ve Vasil güncellemesi ile Cardano hiç olmadığı kadar merkeziyetsiz oalcak.

ADA’da Son Durum

Tüm bunlarla birlikte, Cardano ağının yerel varlığı ADA, yazım sırasında 24 saatte kaydettiği yüzde 0,24 gibi oldukça düşük oranda bir yükselişle 0,4465 dolardan alınıp satılıyor. 2 Eylül 2021 tarihinde ulaştığı 3,10 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini (ATH) gören ADA, o tarihten beri düşüş trendinde ve ATH’ının yüzde 85,60’ını kaybetti.

Vasil güncellemesi haberleri ile yönünü yeniden yukarı çeviren ADA’nın rallisi ne yazık ki beklendiği gibi uzun soluklu olmadı. Temmuz ayının ortasında 0,40 dolara kadar gerileyen ADA, 14 Temmuz’da 0,60 dolara kadar dayansa da bu seviyeyi geçemedi. Vasil’in planlanan tarihte gerçekleştirilemeyerek ertelenmesi ve güncellemenin testnet’inde tespit edilen hatalar fiyat üzerindeki satış baskısının artmasıyla sonuçlandı.