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On-Chain Analistinden Altcoin’ler için Korkutan Senaryo: En Az Yüzde 30

On-Chain veri platformu CryptoQuant analisti Benjamin Cowen, Ethereum (ETH) için "eve gidiyor" diyerek yaklaşan fiyat hareketi hakkında bazı ipuçları sunan ilginç bir fiyat grafiği paylaştı.
22:00
28 Ağustos 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Zincir üstü (on-chain) veri platformu CryptoQuant analisti Benjamin Cowen, Ethereum (ETH) için “eve gidiyor” diyerek yaklaşan fiyat hareketi hakkında bazı ipuçları sunan ilginç bir fiyat grafiği paylaştı.

Yüzde 35’lik Düşüş

Cowen, aslında ETH için “eve gidiyor” diyerek, en büyük altcoin‘in her düzeltme sırasında ulaştığı ve ardından yeniden yükselemeye başladığı eğilimli bir birikim aralığını işaret ediyor. Zincir üstü analisti, piyasalardaki mevcut düşüş trendi ile Ethereum’un bin dolar civarındaki birikim aralığına düşmesini bekliyor.

Cowen’in işaret ettiği fiyat seviyesi güncel fiyatlarla ETH‘nin yaklaşık yüzde 35 düşmesi anlamına geliyor. ETH’deki böyle bir düşüş altcoin piyasalarının kesin olarak kana bulanmasıyla sonuçlanabilir. Öte yandan Ether, yakın geçmişte yüzde 90’lık bir düşüş gördüğü için böylesi bir düşüş kripto para yatırımcılarının görmediği ve yaşamadığı bir düşüş senaryosu değil.

Geçmiş fiyat hareketlerine bakıldığında, bunun gibi birikim aralıklarına karşılık gelen önemli düşüşler, piyasalardaki toparlanma rallisini körükleyen kurumsal yatırımcıları cezbetmektedir. Beklendiği gibi, topluluk aynı yatırımcıların daha düşük bir fiyat karşılığında daha fazla ETH biriktirme olasılığından memnun olmalarına kesin olarak tepki verirken, topluluğun başka bir kısmı böyle büyük bir düşüşün en büyük ikinci kripto paranın geleceği için ciddi sorunlara yol açacağını iddia ediyor.

ETH’de Şimdi Ne Olacak?

The Merge güncellemesinin yayınlanma tarihinin açıklanmasından sonra, Ethereum yatırımcıları kripto para ve genel olarak kripto para piyasalarını çevreleyen hissiyatta önemli bir iyileşme gördü. Ancak zaman geçtikçe, sektördeki makro koşullar ve olaylar trendin tersine dönmesine neden oldu.

ETH son iki haftada yerel yükseliş trendinin altına düşerek değerinin yaklaşık yüzde 25’ini kaybetti. Kripto para piyasalarının en büyük ikinci kripto parası, 4 bin 850 doları görmesinden sonra uzun bir düşüş trendine girdiği için fiyat grafiğindeki genel durum yılın başından beri değişmeden kaldı. Analistlere ve piyasa uzmanlarına göre ETH’de durum bir süre daha değişmeden ve ağırlıklı olarak aşağı yönlü hareketlerle devam edecek.

Ethereum, yazım sırasında son 24 saat içerisinde kaydettiği yüzde 1,28 düşüşle bin 488 dolardan alınıp satılıyor.

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