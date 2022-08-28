"Wall Street Kurdu" olarak bilinen eski borsacı Jordan Belfort, Bitcoin'in (BTC) sıfıra gideceği yönündeki tahmininin yanlış olduğunu kabul ederek yanıldığını söyledi.

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“Wall Street Kurdu” olarak bilinen eski borsacı Jordan Belfort, Bitcoin‘in (BTC) sıfıra gideceği yönündeki tahmininin yanlış olduğunu kabul ederek yanıldığını söyledi.

2018 Kripto Kışının Etkisi

Belfort, 27 Ağustos’ta Yahoo Finance‘a verdiği röportajda, 2017 yılında savunduğu görüşünün, dijital varlığın bir dolandırıcılık olduğu görüşüne dayandığını ve Bitcoin’in hileli bir projenin özelliklerine sahip olmasından kaynaklandığını iddia ederek şunları söyledi:

Kripto paralardan gerçekten nefret ettiğim zamanlarda, 2017’de kripto paralar hakkında söylediğim her şeyin arkasındayım ancak tek bir şey dışında; Bitcoin’in sıfıra gitmesi konusunda yanıldım. Evet, ona yeterince yakından bakamadım, bunun bir dolandırıcılık olduğunu söyledim çünkü öyle görünüyordu.

“Wall Street Kurdu”, ayrıca kripto paraların yükselmesinin ardından düzenleyici bir baskının en büyük dijital varlık için muhtemel bir tehdit oluşturduğundan dolayı değerinin sıfıra gideceğine inandığını belirtti. Ünlü borsacı, aynı zamanda 2018’deki kripto kışının ortasında fikrinin nasıl değiştiğine de açıklık getirerek şu ifadeleri kullandı:

Düştüğünde ve 3 bin dolara gerilediğinde, hala milyarlarca dolarlık bir piyasaydı. Terra (LUNA) gibi bir şeyler ters gittiğinde bir saniye beklemek gibi bir şeydi bu, yola çıkmaları gerektiğinde olan şey budur. Bitcoin’e yakından bakmamı sağlayan ilk şey buydu. İlk tezim, ABD’nin artık Çin’in yaptığı gibi egemenlik riskine dair bir şey söylemeyeceğiydi ve bu beni Bitcoin’in sıfıra gideceği görüşünden geri dönmemi sağladı.

“Bir Hisse Senedi Gibi İşlem Görecek”

Belfort, ilginç bir şekilde Bitcoin‘deki dijital altının barındırdığı nitelikleri anlamaya başladığını ve fikrinin değiştiğini açıkladı. Bu doğrultuda, kripto para düzenlemeleri için baskı yapan ünlü borsacı, uzun vadede en büyük kripto paranın büyük olasılıkla bir değer deposu gibi hareket edeceğini ve daha az büyüyen bir hisse senedi gibi işlem görmeye başlayacağını düşünüyor.

Öte yandan Belfort’un kripto para sektörünün büyüme beklentisi, belirli kripto paraların tekrar toparlanmadan önce çökeceği ve dot-com balonunu yansıtacağı şeklinde. Ona göre uzun vadede Bitcoin ve Ethereum‘un (ETH) bu çöküşten başarıyla çıkacak.

Ünlü borsacının kripto paralar konusunda görüşleri, ekonomist ve HS Dent Publishing’in kurucusu Harry Dent’in görüşlerini yansıtıyor. Daha önce bildirdiğimiz gibi, Dent, kripto paraların ‘bir sonraki büyük şey’ olduğuna inandığını, ancak piyasaların Amazon’un hissesinin büyümesine benzer şekilde toparlanmadan önce çökeceğini iddia ederek dikkat çeken bir değerlendirmeye imza atmıştı.