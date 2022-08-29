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Ethereum Merge Öncesi Stablecoinler Üzerindeki Soru İşaretleri Neden?

Ethereum The Merge yükseltmesi yaklaşırken stablecoinler ve DeFi protokolleri tarafında oluşan soru işaretleri yatırımcıyı düşündürebilir.
00:45
29 Ağustos 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

DappRadar yeni bir raporda, Ethereum‘un bir hisse kanıtı (PoS) ağına geçişinin DeFi protokollerini ve blok zinciri ağında çalışan stablecoinleri etkileyebileceğini ortaya koydu. Rapora göre, stablecoin pazarı çok büyük ve Ethereum gibi halka açık blok zincirlerin de kullanımı önemli ölçüde büyüdü. Bu durum onları DeFi operasyonlarının ayrılmaz bir parçası haline getirdi.

Geçiş Başlıyor

Rapor, Ethereum Merge’in DeFi uygulamalarının çoğuna ev sahipliği yaptığı için stablecoinlerin istikrarını etkileyebileceğini belirtti. 15 Eylül’de yapılması planlanan Merge, Ethereum blok zincirinin PoW konsensüs mekanizmasından PoS’a geçişini sağlayacak. Tether (USDT) ve Circle (USDC) gibi büyük stablecoinler, birleşme için desteklerini zaten açıkladılar. Ancak, bazı topluluk üyelerinin bu planlı güncelleme konusunda hala endişeleri bulunuyor.

MakerDAO, Endişeli

Ethereum’daki en büyük merkezi olmayan stablecoinlerden biri olan DAI’nin yaratıcısı MakerDAO, bir Ethereum birleşmesiyle ortaya çıkabilecek birkaç sorunu vurguladı. Potansiyel sorunlarla ilgili tweet atıldı ve bunları nasıl çözmeyi planladıklarını da açıkladı. Tespit edilen bazı sorunlar arasında negatif finansman, sürekli sözleşme geri alma, ağ kesintileri, yaşanılacak saldırılar vb. sayılabilir.

Ek olarak, kripto para yatırım şirketi Grayscale, Birleştirmenin ERC-20 tokenlerini etkileyebileceğinden endişe duyduğunu da dile getirdi. Bu, özellikle, muhtemelen gerçekleşecek olan hard fork’lar varsa mümkündür. Grayscale’e göre, Merge, akıllı sözleşmelerde kilitli tokenlerin sonsuza kadar kilitlenebileceği bir duruma neden olabilir ve sahipleri, Merge önce tokenlerini tasfiye etmeye zorlayabilir.

Ethereum Birleşmesi Ağın İşlemlerini Etkilememeli

Bununla birlikte, Ethereum geliştiricileri tüm bu olasılıkları değerlendirmiş ve onlar için çözümler hazırlamış görünüyor. Merge, taban katmanında olacağı için ağı etkilemeyeceğine dair güçlü bir inanç bulunuyor

Ayrıca, çoğu DeFi protokolü de bu potansiyel sorunlarla ilgilenmiyor. Uniswap, verdikleri hizmetin, Merge tarafından kesintiye uğramayacağını açıkladı. Bu sorunların hiçbiri ortaya çıkmasa bile, stablecoinlerin geleceği DeFi sektörü için hala büyük bir zorluk teşkil ediyor. Ancak, Ethereum birleşmesinden sonra DeFi’yi etkileyebilecek stablecoinler için hala potansiyel düzenlemeler bulunuyor.

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