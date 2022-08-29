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Kripto Para Piyasası Düşüşte: Analistten Yatırımcılara Kritik Uyarı!

Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile piyasadaki son durumu değerlendiren analist, kripto para yatırımcılarını uyardı.
08:59
29 Ağustos 2022
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Sosyal medyada “Altcoin Sherpa” kullanıcı ismi ile bilinen kripto para analisti, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile piyasadaki son duruma ilişkin düşüncelerini paylaştı ve güncel teknik görünümü değerlendirdi. Analist, Bitcoin’in 20.000 doların altına gerilemesinin, piyasadaki düşüşün derinleşebileceğine işaret ediyor olabileceğini öne sürdü ve kripto para yatırımcılarını uyardı.

Analistten Kripto Para Yatırımcılarına Kritik Uyarı

Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile piyasadaki son duruma ilişkin düşüncelerini paylaşan ve güncel teknik görünümü değerlendiren kripto para analisti, lider kripto para birimi Bitcoin’in 20.000 doların altına gerilemesinin, kripto para piyasasındaki düşüş ivmesinin devam edebileceğine işaret ettiğini ifade ederek kripto para yatırımcılarını uyardı. Analist, güncel teknik görünümün düşüş sinyalleri verdiğini ve 19.000 dolar seviyelerinin de kaybedilmesi durumunda Bitcoin’deki değer  kayıplarının 17.000 dolar seviyelerine kadar devam edebileceğini öne sürdü.

Kripto Para Piyasası, Yeni Haftaya Düşüş ile Başladı

Yeni haftaya düşüş yönlü bir ivme ile başlayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), günün erken saatlerinde 19.600 dolar seviyelerine kadar geriledi. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde değer kayıplarına hız kazandırdı. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer kayıplarının ardından 1.445 dolar seviyelerinden işlem görmeye başlarken, kripto para piyasasının toplam değeri ise yeniden 1 trilyon doların altına geriledi. Ayrıca Coinglass’ın güncel verilerine göre ise kripto para piyasasında, son 24 saatte ortalama 125 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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