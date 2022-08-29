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NFT Yatırımı mı Yapmak İstiyorsunuz? Bunlara Dikkat!

NFT analisti ve blok zinciri araştırmacısı "OKHotshot" NFT endüstrisi hakkında kendisini rahatsız eden bazı gerçeklerden bahsetti.
09:29
29 Ağustos 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Non-fungible token’lar (NFT) son kripto para boğa koşusunda oldukça popüler bir hal aldı. Ancak NFT analisti ve blok zinciri araştırmacısı “OKHotshot” NFT endüstrisi hakkında kendisini rahatsız eden bazı gerçeklerden bahsetti.

NFT’ler İle İlgili Eleştiriler

OKHotshot Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşım ile sorumsuzca yapılan ünlü desteklerinden kötü niyetli kişilere ve başarısızlığa mahkum olan projelere kadar pek çok noktaya değindi.

NFT analistinin paylaştığı en iç karartıcı rahatsız edici gerçeklerden biri, çoğu insanın NFT’lere yaptıkları yatırımlar ile para kaybedeceklerini ifade etmesi oldu. Analist konuyla ilgili açıklamalarda, “mavi çip NFT” olarak tanımlanan projeleri ele aldı ve bunların “NFT’lerde güvenilir istikrarlı yatırımlar” olmadığını dile getirdi. Ayrıca analiste göre yatırımcılar mümkün olduğunda kar alarak işlemlerine devam etmeli.

Buna ek olarak analist, NFT’lerle ilgilenen herkesin duyurulardan haberdar olmasını tavsiye etti çünkü Twitter’da yeni bir proje ile karşılaştığında yatırımcılar genel olarak geç kalmış oluyor.

Bunun yanında OKHotshot’a göre, hacim ve likidite bir NFT’nin tabana fiyatından çok daha önemli ölçütler ve zaman kavramı herhangi bir varlıktan çok daha değerli. Bu sebeple analist, önceden planlama yapmanın önem arz ettiğini dile getiriyor. Bu noktada analist,” Alıcı yoksa para kazanamazsınız” ifadelerini kullanıyor.

Hangi NFT Projeleri Başarılı Olabilir?

NFT analisti, token’lar genellikle mint fiyatının üzerinde kalamadığı için belirli bir NFT projesine erken yatırım yapmak isteyenleri de uyarıyor ve ayrıca orijinal NFT projelerinin türevlerinin nadiren orjinal projeden daha başarılı olduğunu ekliyor.

Örneğin; NFT projesi Pixelmon, bu yıl Mart ayında nihai olarak piyasaya sürüldüğünde kalitesinin beklenenin çok altında olduğu ifade edildi. Proje, her bir NFT’nin üç ETH karşılığında mintlendiği yaklaşık 70 milyon dolar topladı. Bununla birlikte, OpenSea NFT pazarındaki taban fiyat, yaklaşık olarak 370 dolar değerinde.

Ünlüler ve Influencer’lar

OKHotshot’a göre ünlü isimlerin ve influencer’ların paylaşımlarına da dikkat etmek gerekiyor. OKHotshot bu isimlerin zaman zaman sorumsuzca destek verdiği çoğu projenin başarısız olduğu konusunda uyarıyor.

OKHotshot’ın son uyarıları, çoğu NFT’nin herhangi bir gerçek değeri olmadığı fikri etrafında dönüyor. Analist, satış koşulları olmayan NFT projelerinin hiçbir değeri olmadığı ve koşullarda belirtilmediği sürece NFT avantajlarının alt alıcılara ulaşmadığı konusunda uyardı.

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