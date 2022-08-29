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Dikkat Çeken NFT Raporu: 1 Yıl İçerisinde 100 Milyon Dolarlık Kayıp!

Elliptic, yakın tarihli bir raporunda NFT ekosisteminde son 1 yıl içerisinde gerçekleşen güvenlik sorunlarına ilişkin çeşitli veriler paylaştı.
09:48
29 Ağustos 2022
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

NFT’lerin, özellikle de 2021 yılında büyük bir popülarite kazanması ile birlikte bu alandaki güvenlik problemleri de önemli ölçüde artış gösterdi. Seneler içerisinde NFT’ler büyük bir popülariteye ulaşırken, aynı zamanda kimlik avı ve dolandırıcılık vakaları gibi güvenlik sorunları da baş gösterdi. Elliptic’in yakın tarihli bir raporunda, Temmuz 2021 ile Temmuz 2022 tarihleri arasında, ortalama 100 milyon dolar değerinde NFT çalındığı belirtildi.

Elliptic: 1 Yıl İçerisinde 100 Milyon Dolarlık NFT Çalındı

Kripto ekosisteminin seneler içerisinde kaydettiği büyüme ve NFT’lerin artan popülaritesi, doğal olarak belirli başlı güvenlik problemlerini de beraberinde getirdi. En son Solana ağında medyana gelen güvenlik problemi de birçok Solana tabanlı cüzdanlardan yüksek miktarlarda kripto varlığın ele geçirilmesine sebep oldu. En son yakın tarihli yayınlanan Elliptic raporunda da Temmuz 2021 ile Temmuz 2022 tarihleri arasında, 1 yıl içerisinde ortalama 100 milyon dolar değerinde NFT’nin çalındığı ifade edildi.

Kripto Para Piyasası Düşüşte

Kripto para piyasası da Bitcoin‘in günün erken saatlerinde 20.000 dolar seviyelerinin altına gerilemesi ile birlikte yeni haftaya düşüş yönlü bir ivme ile başladı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde değer kayıplarına hız kazandırdı. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer kayıplarının ardından 1.450 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasının toplam değeri, yeniden 1 trilyon doların altına geriledi. Ayrıca Coinglass’ın güncel verilerine göre ise kripto para piyasasında, son 24 saatte ortalama 125 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

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