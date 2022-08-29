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Blue Chip Koleksiyon BAYC Sevindirdi, CryptoPunks Üzdü!

10:30
29 Ağustos 2022
Sercan Arslan Yazar: Sercan Arslan
Okuma Süresi: 3 Dakika

Son yedi gün içinde %2 artan Blue Chip koleksiyonu hacmi, geçen hafta Blue Chip NFT’lerin performansında bir miktar büyüme olduğunu ortaya koydu. Veri analizi yapan NFTGo’ya göre, Blue Chip Endeksi, performanslarını belirlemek için Blue Chip NFT koleksiyonlarının piyasa değeri tartılarak hesaplanır.  Öyleyse, bahsedilen dönemdeki en iyi iki Blue Chip NFT koleksiyonunun yani Bored Ape Yacht Club (BAYC) ve CryptoPunks’ın performansına daha yakından bakalım .

BAYC Ne Durumda?

Birkaç hafta önce, genel kripto para piyasasındaki sürekli düşüş, BAYC NFT koleksiyonunun Ethereum taban fiyatını 65 ETH’ye düşürmeye zorladı. NFT Floor Price’ın verilerine göre bu, NFT projesinin yılın başından beri dokunduğu en düşük seviyeye denk geliyor. Başında 72,5 ETH değerinde olan BAYC’nin taban fiyatı son yedi gün içinde %7 değer kazandı.

Ethereum (ETH) söz konusu dönemde değerinin %7’sini kaybetmesine rağmen, BAYC satış hacminde bir artış gördü. NFTGo’nun verilerine göre, BAYC satışları toplam 13.54 milyon$ olarak gerçekleşti ve bu nedenle 7 günlük dönemde %11.58 oranında büyüdü.

Ancak, Blue Chip NFT koleksiyonunun satış hacmindeki büyümeye rağmen, piyasa değeri herhangi bir büyüme kaydetmeyi başaramadı. Bunun yerine,% 0,45  düştü.

Ayrıca 7 günlük süre içerisinde BAYC NFT’leri içeren 101 satış işlemi gerçekleşmiş. Bu, o dönemde koleksiyonun satış sayısında %7,45’lik bir ralliyi temsil ediyordu.

Satışların yanı sıra, koleksiyondan NFT gönderip almak için yapılan işlem sayısı da %36 arttı. Ayrıca, NFT tahsilatının nispi likiditesini ölçen BAYC’nin likidite oranı da %7 arttı.

CryptoPunks Ne Durumda?

Genel olarak düşüşün hakim olduğu dönemde, CryptoPunks NFT koleksiyonu farklı şekilde ilerledi. Taban fiyatı son yedi günde yalnızca %1 artarken, son iki hafta içinde sürekli olarak %3,52 düştü.

Geçen hafta sadece 2.73 milyar dolarlık satış kaydıyla CryptoPunks satış hacmi %35 düştü. BAYC gibi, piyasa değeri de grafiklerde %2 düştü.

Ayrıca, koleksiyonun satış sayısı incelenen dönemde %18 düştü. 7 günlük süre içerisinde tamamlanan sadece 102 adet gönderilen ve alınan işlem ile bu konuda %27’lik bir düşüş kaydedildi.

Son yedi günde %0.26 likidite olarak kaydedilen koleksiyonun likidite oranı %19 düştü

.

NFT Price Floor’dan alınan verilere göre, bu yıl şimdiye kadar CryptoPunks NFT’lerinin taban fiyatı yaklaşık %20 düştü .

Buna rağmen, tüm NFT pazarının %9,59’unu elinde tutarak tüm pakette liderliğini sürdürüyor.

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