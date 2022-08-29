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Formula 1’den NFT’ler ve Kripto Varlıklar Üzerine Atılım!

11:00
29 Ağustos 2022
Sercan Arslan Yazar: Sercan Arslan
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yarış devi Formula 1 , Kasım 2023’te gerçekleşmesi beklenen Las Vegas Grand Prix etkinliği için takas edilemeyen jetonlar ve kripto varlıklar ile ilgili iki ticari marka başvurusunda bulundu.

Yapılan başvurulara göre Formula 1, sanal ürünler sunmayı planlıyor. Bu sananl ürünler ne üzerine olacak diye merak ediyorsanız eğer hemen sayalım. Spor malzemeleri, sanal giysiler, kulaklıklar, boyunluklar, hediyelik eşyalar, anahtarlıklar, dijital sanatlar, mücevherler, heykeller ve diğer öğeler. Ayrıca, kripto para birimi değişim hizmetleri, döviz ticareti, sanal para birimi hizmetleri ve karbon denkleştirmeleri sunmayı amaçlamaktadır.

Sokak tabanlı yarış, Las Vegas’ın tam merkezinde gerçekleşecek . Lüks kumarhane otelleri, restoranlar ve bir dizi cazibe merkezi ile kaplı, neonla ıslanmış şeridin bir uzantısını içerecek. Mayıs ayında Formula 1, pit ve padok kompleksini inşa etmek için Sin City‘nin merkezinde 39 dönümlük bir alan satın aldı. Geçen Haziran, İngiliz motor yarışları takımı McLaren, blok zinciri projesi Tezos ile bir ortaklık kurmuştu.

Markalar blockchain teknolojisinin yeni yeni farkına varmaya başlasa da; böyle bir gelişme reel hayatta mevcut olan düzenin markalar tarafından blockchain teknolojisi üzerine taşındığına işaret etmektedir. Bu geçiş bir ısınma turu olarak gözükse de, bir kaç zaman geçtikten sonra bu gibi eylemlerin hızlandığına çok fazla tanık ediyor olacağız. Hemen hemen çoğu haber de ve yazımda dediğim gibi blockchain teknolojisi azımsanacak bir teknoloji değil. O yüzden yol yakınken bu teknoloji üzerine kendimizi geliştirmek en büyük artılardan ve yatırımlardan bir tanesi olacaktır diye düşünüyorum.

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