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Uzmanlardan Çöküş Uyarısı: Popüler Altcoin’de Fonlama Oranları Dibe Vurdu!

Kripto para piyasası yine bir düzeltme aşamasından geçerken, zincir üstü veriler popüler altcoin'in daha fazla değer kaybedeceğine işaret ediyor.
11:10
29 Ağustos 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası yine bir düzeltme aşamasından geçerken, zincir üstü veriler popüler altcoin’in daha fazla değer kaybedeceğine işaret ediyor.

Ethereum: Fonlama Oranı, 14 Ayın En Düşük Seviyesinde

Fed Başkanı Jerome Powell’ın geçen Cuma günü yaptığı konuşmanın ardından, hisse senedi piyasaları ve kripto paralar büyük oranda satış baskısına maruz kaldı. Merge güncellemesini iple çeken Ethereum (ETH), geçen hafta sonu %12 değer kaybetti. ETH, 177 milyar dolarlık piyasa değeri  ve %2.66’lik düşüşle an itibariyle 1.449 dolardan işlem görüyor. Analitik şirketi CryptoQuant’tan gelen verilere göre, ETH fonlama oranı negatife düştü ve 14 ayın en düşük seviyesine geriledi. Negatif bir fonlama oranı, ETH yatırımcıları arasında güçlü bir “düşüş” hissiyatına işaret ediyor. CryptoQuant şu açıklamayı yaptı:

Ethereum fonlama oranları 14 ayın en düşük seviyesinde. Fonlama oranları en son bu oranda negatif olduğunda, Bitcoin ve Ethereum’da büyük bir short-squueeze meydana geldi. Bu, 21 Temmuz’da gerçekleşti.

2021’de EIP-1559 protokolünün uygulanmasından bu yana Ethereum‘da yıllık enflasyon oranı %50,77 düştü. Şu anda Ethereum ağında yakılan ETH miktarı 2,6 milyonu aştı. Bu, mevcut ETH fiyatı ile toplam 3,76 milyar dolar değerinde. Ancak Glassnode verilerine göre mevduat sözleşmelerindeki toplam ETH değeri bir ayın en düşük seviyesine ulaştı. Glassnode, şunları ekledi:

ETH 2.0 mevduat sözleşmesindeki Ethereum’un toplam değeri 27 Ağustos’ta 1 ayın en düşük seviyesi olan 19.475.077.788,75 dolara ulaştı.

Merge Out, Enflasyon In!

ETH fiyatı, Merge yükseltmesininin neden olduğu iyimserlik sayesinde güçlü bir yükselişe tanık oldu. Ethereum, Haziran ayının en düşük seviyesi olan 1.000 dolardan, %90 değer kazandı. Şu anda, Birleştirme yükseltmesinin ortaya çıkardığı iyimserlik makroekonomik şartlar taraından gölgelendi. Geçen hafta, Fed Başkanı Jerome Powell, merkez bankasının daha fazla faiz artırımı yapabileceğini söyledi.

Powell, enflasyon oranının düşse bile normal bir tüketici için hala çok yüksek düzeyde olduğuna dikkat çekti. Bu nedenle, daha fazla niceliksel sıkılaştırma önlemleri, hisse senedi ve kripto piyasası üzerinde daha fazla baskı oluşturabilir. Ethereum’un S&P 500 ile artan korelasyonu da ETH fiyatını etkileyebilir. Uzmanlara göre, hisse senetleri ile yüksek korelasyon hala fiyatlar için risk teşkil ediyor.

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